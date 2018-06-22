Переговоры будут срываться

Что было...

Цитата из прошлого прогноза: "Итак, на этой неделе можно ожидать заключения "Нашей Украиной" благоприятного политического договора, либо какого-то юридического или процедурного решения. Но этот договор может создать спорные, или даже конфликтные ситуации. Возможно, он будет заключен под определенные условия, ограничивающие политические перспективы блока. В целом все это будет выглядеть как сложная, довольно запутанная ситуация, которая продлится до середины ноября… В конечном итоге эта ситуация вызовет споры, и окажется невыгодной ни для кого". На прошлой неделе "Наша Украина" приняла решение о переходе в оппозицию. Насчет "договора" в СМИ не было никакой информации, поэтому пока что можно говорить о "процедуре". Это решение действительно ограничило возможности блока из-за вероятного ухода со своих должностей министров, входящих в состав "Нашей Украины", а также в связи с кадровыми изменениями в аппарате Президента. Теперь отслеживаем эту ситуацию до середины ноября.

Что будет...

На этой неделе наиболее актуальными будут события, о которых говорилось в прошлом прогнозе. На прошлой неделе они закладывались, а на этой неделе мы увидим их формирование.

Одна из наиболее важных ситуаций этой недели – появление необходимости каких-то изменений, связанных с конституционной реформой. Это могут быть изменения в экономических законах. Возможна отмена, или перенос на более поздний срок ранее принятых решений в экономике. Это будет сопровождаться срывом важных встреч, переговоров. В то же время, эта ситуация заставит искать новые, более приемлемые решения отложенных вопросов.

Наиболее активные участники этого процесса – Антикризисная коалиция, БЮТ и Наша Украина. Важно то, что ни одна из партий Антикризисной коалиции не будет заинтересована в этой ситуации. То есть, решения коалиции будут абстрагированы от партийных интересов, и сосредоточатся на интересах парламентской группы в целом.

Для всех участников (Антикризисная коалиция, БЮТ, Наша Украина) эта ситуация создаст проблемы и вынудит искать компромиссы.

Антикризисная коалиция на прошлой неделе уже достаточно хорошо изучила свои проблемы, и на этой неделе начнет искать конкретные решения в данной ситуации. Скорее всего, можно ожидать отказа от каких-то переговоров, возможно, по экономическим вопросам, или от попыток наладить взаимопонимание с потенциальными союзниками. Все это может сопровождаться спорами и эмоциональными переживаниями.

Наша Украина. В первой половине прошлой недели решение Нашей Украины о переходе в оппозицию выглядело удачным. На этой неделе ожидаются проблемы в кадровых и информационных вопросах. Возможны споры и иные ситуации, ограничивающие информационные возможности блока. Положительным моментом для блока будет психологическая уверенность в своих решениях, основанная на каком-то прошлогоднем успехе, но она не поможет при решении сложных вопросов этой недели.

БЮТ. Для БЮТ ситуация выглядит, как споры по правовым вопросам, сложности в организации и управлении. Не исключены также коллективные споры, вплоть до разногласий и изменения кадрового состава. В ближайшем будущем у блока в связи с этой ситуацией появятся поводы для оптимизма, но они будут эмоционально-успокаивающие, реально не решающие настоящие проблемы.

Многое в этой ситуации будет зависеть и от действий высших должностных лиц. Виктор Янукович уже на этой неделе полностью включится в эту ситуацию. Есть факторы, указывающие на то, что наряду с осознанием проблем, он будет способен находить компромиссные решения. Виктор Ющенко, скорее всего, пока что не имеет какой-то дополнительной информации для принятия решений. Эта информация к нему поступит на следующей неделе.

Конечно, невозможно в этом прогнозе остановиться на многих деталях этой ситуации. Даже общее ее описание говорит о том, что она достаточно сложная. Беспокоит то, что не видно никакой реальной поддержки ни для одной из участвующих в ней политических сил. Эмоциональная поддержка в данном случае не сможет помочь найти компромиссы и наиболее эффективные решения. Выход один – путем взаимных уступок найти приемлемый для всех путь решения сложных вопросов, исходя из национальных интересов.

В заключение хотелось бы отметить, что эта ситуация хотя и сложная, но не фатальная. При разумном подходе такие проблемы проходят без серьезных последствий, и в будущем люди вспоминают о них с улыбкой.

Вадим Феофанов