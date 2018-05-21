Что означает заявление Кравчука?

Вчера экс-президент Украины Леонид Кравчук во время своего телеобращения к нынешнему главе государства Виктору Ющенко, призвал его добровольно подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы. Как вы расцениваете заявление Кравчука и целесообразны ли сегодня внеочередные президентские выборы, – мы спросили у политиков из разных лагерей. Ксения Ляпина, народный депутат (НУ–НС): КРАВЧУКА ЗАПУСТИЛА ТИМОШЕНКО Призывы Кравчука – из такой оперы: меня оскорбили, то пусть и другого оскорбят. Помните, что вышло, когда Кравчук пошел внеочередно в отставку – пошел вместе с ВР на перевыборы, и его не выбрали.

Конечно, это часть какой-то технологии – если исходить из близости между Тимошенко и бывшей СДПУ(о), к которой теперь еще можно прибавить и буквочку «б» (“бывшая”). А также – учитывая симпатии Медведчука, Шуфрича, Кравчука к Юлии Тимошенко. Да, это какая-то бютовская технология.

Но сугубо информационная технология, то есть призванная создать информационный шум, который должен отвлечь внимание от ключевых вопросов: что происходит в экономике, как развивается кризис, почему не публикуют данные о ВВП, что делает Кабмин.

Правительство каждую неделю рассказывает, что у них есть антикризисная программа. Юлия Тимошенко спрашивала председателей облсоветов: «Какую вам нужно программу? Сейчас пойдем в кабинет, вы скажете, какая вам нужна программа – я вам дам любую».

Это отвечает виденью Тимошенко. На фига ей программа! Она ей просто не нужна. Тимошенко действует по принципу – сегодня прожили, и слава Богу, будет и завтра бороться за власть.

Юлия Владимировна пожаловалась, что во всех СМИ люди говорят о кризисе, о недостатках работы правительства. Конечно, ей это не нравится. Поэтому она запустила Кравчука, чтобы народ поговорил о чем-то другом.

И вот Кравчук выпустил воздух, а мы должны об этом говорить. Считаю, что это не достойно обсуждения.

Люди начинают задумываться, почему они так плохо живут, почему Тимошенко не выполняет своих обещаний. Потому она постоянно пытается перевести стрелки на каких-то врагов, которые потом превращаются в ее друзей.

Например, Нацбанк был ее страшным врагом, а теперь Нацбанк уже вроде бы не такой страшный потому что он идет ей навстречу по определенным вопросам, что приводит потом к инфляции. Все это люди чувствуют. И когда об этом все откровенно говорят – это представляет большую угрозу для Юлии Тимошенко. Для которой главная цель в жизни – власть, власть и еще больше власти!

Анна Герман, народный депутат (ПР): ЧЕСТНО ЛИ СТАНОВИТЬСЯ НА СТОРОНУ ТО ЛИ ПРЕЗИДЕНТА, ТО ЛИ ПРЕМЬЕРА?

Миллионы граждан Украины не спят по ночам с мыслями – как кормить семью, как платить коммунальные услуги, кредиты. Как жить дальше? Каждый день в Украине регистрируется шесть тысяч новых безработных. Но мы не имеем ответа от власти на эти тревоги людей. Не имеем ответа ни от Президента, ни от премьера. Первый живет в нереальном мире. Вторая – в нереальных обещаниях и поисках виновных.

Между тем, ситуация в экономике не улучшается, а наоборот.

Если на протяжении 30 дней правительство не сможет уровнять платежный баланс – банки упадут, говорят эксперты. Экономика перейдет на бартер. А это конец. Но Президент вместе с правительством вместо того, чтобы принимать экстренные меры, чтобы предотвратить катастрофу, дальше ведут свою оторванную от людей войну, привлекая каждый на свою сторону того или иного авторитетного гражданина.

Однако становиться сегодня на чью-то сторону – Президента или премьера – вряд ли будет честным. Нужен другой лидер государства – решительный и профессиональный – с украинским планом спасения и возобновления. Вместо безвольного Президента и ослепленной жаждой власти его коллеги.

Нужен закон, который обеспечил бы частичную финансовую поддержку для тех работников, которых вынужденно отправляют в отпуска. Необходимые гарантии людям, которые потеряли работу, но имеют ипотечные кредиты, гарантии того, что, например, уплату процентов на протяжении года возьмут на себя вместе государство, владелец предприятия, банк. Нельзя допустить, чтобы люди, которые потеряли работу, вместе с тем потеряли и заложенное под кредит имущество. Нужно, чтобы план защиты и восстановления страны был спроектирован так, чтобы уменьшить напряжение в государстве, чтобы люди, которые потеряли работу, имели гарантии на охрану здоровья и учебы детей.

Что мы имеем вместо этого? Ежедневно новые серии политического боевика. В котором главные герои – Президент и премьер – все силы тратят на то, чтобы преодолеть не кризис, а друг друга.

Да, они должны уйти в отставку. Каждый отдельно по очереди или вместе – не имеет значения. Но страну нужно освободить от этого груза.

Александр Корчинский, лидер партии «Братство»: ЧЕМ БЫСТРЕЕ ЮЩЕНКО УЙДЕТ В ОТСТАВКУ, ТЕМ ЛУЧШЕ Каждый день пребывания Ющенко при власти – это слишком много. Потому чем быстрее он уйдет в отставку, тем лучше. Думаю, если страна проживет год без Ющенко, то есть до выборов, будет только лучше.

Был ли Кравчук искренним? Кравчук же политик, потому его вряд ли можно подозревать в каких-то искренних желаниях. Но в данном случае он выразил искреннее желание большинства украинского народа.

Валерий Писаренко, народный депутат (БЮТ): ГОЛОС КРАВЧУКА – ЭТО ГОЛОС УКРАИНСКОЙ НАЦИИ Мне кажется, Леонид Макарович своим заявлением предпринял второй исторический шаг (первый – когда он самостоятельно принял решение о перевыборах).

Я никак не связываю это с каким-то политическими технологиями, он все же сделал это заявление от души. Вчерашний голос Леонида Макаровича можно принять за голос украинской нации, которая обратилась к Виктору Андреевичу. Раньше Ющенко сам обращался к украинской нации, вчера он услышал ее ответ – нация призывала его к сложению полномочий Президента во имя спасения Украины.

Я являюсь сторонником идеи, озвученной Кравчуком, относительно досрочных перевыборов Президента и сложения Виктором Андреевичем своих полномочий. Страна только бы выиграла, если бы появилась единая власть, не было никаких споров между Президентом, парламентом и премьером. И это сегодня можно сделать лишь через замену Президента.

Юрий Костенко, народный депутат (НУ–НС), лидер УНП: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ПР-ТЕХНОЛОГИИ

Мотивация заявления понятна – потенциальные кандидаты начали воплощать в жизнь свои избирательные программы, в том числе с помощью ПР-технологий.

Я не могу согласиться с Кравчуком, что сегодняшние досрочные выборы могут решить проблему, которую Украина не могла разрешить 17 лет. За эти годы в Украине так и не сформирована государственная политика, которая базируется на национальном интересе, а также политика экономическая, которая формирует оптимальный тип экономики, которая может противодействовать финансовым мировым угрозам. Такую программу не способен воплощать отдельно Президент или отдельно премьер, или отдельно ВР. Такую программу способна воплотить украинская власть, которая будет иметь украинское большинство в парламенте, украинское правительство, которое будет не популизмом задабривать избирателей, а работая с экономикой, с рабочими местами.

Кравчук, хоть и сам был Президентом, но так и не понял, к величайшему сожалению, в чем же причина украинских невзгод. Как он не реализовал свой президентский потенциал, так его не может реализовать и Виктор Ющенко. Но проблема не в том, что кто-то должен раньше уйти в отставку, а в том, что Украина в силу исторических обстоятельств, в силу того, что коммунисты после 1991 года не были отлучены от власти в независимом государстве, так и не стала на путь европейского демократического развития. Более того, украинский политикум до сих пор разделен баррикадой, одна часть его выступает за независимое государство, а вторая говорит, что независимая Украина невозможна и нужно опять объединяться с Россией. В этом проблема украинской политики, которую не решат досрочные президентские выборы.

Георгий Крючков, народный депутат предыдущих созывов: КРАВЧУК НЕСКРОМНО ВЗЯЛ НА СЕБЯ МИССИЮ “ОТЦА НАЦИИ” Ющенко действительно оказался не на своем месте. Президент не только не смог объединить украинское общество, а наоборот – способствовал его расколу. Этот лидер должен немедленно уйти, если у него есть хоть капля совести.

Но режет слух заявление Леонида Макаровича. Эта претензия на роль отца нации, который передал ребенка, рожденного им, – вероятно, с плохим генофондом. Это нескромно.

Кравчука, в сущности, сделала Президентом прежняя политическая власть, она его рекомендовала на пост Председателя Верховной Рады, поддержала на должность Президента. Получив должность, он обманул партию. Несколько лет назад он был очень активным участником движения за нейтральный внеблоковый статус Украины, через определенное время заявил, что почти всю жизнь поддерживал вступление в НАТО... Это аморально.

Он передал в частные руки развалившееся черноморское пароходство. Он уничтожил Украину как морское государство. Коррупционные процессы, которые зародились в последние годы советской власти, получили бурный расцвет именно во времена Кравчука.

Давайте вспомним, какая развалившаяся экономика перешла к его наследнику Леониду Кучме. Давайте вспомним, что тогда была самая высокая инфляция, которая перешла за 10 тысяч процентов. Давайте вспомним, что именно Кравчук призывал граждан, отвечая на их вопросы – что делать с деньгами, – вкладывать их в Сбербанк. Он обманул людей. Был ли он некомпетентным, или сделал это сознательно, я не знаю.

Я не могу обойти и тот момент, что именно при Кравчуке было бездарно отдано ядерное оружие, и Украина, имея третий ядерный потенциал в мире, стала безъядерным государством. Да, ядерное оружие нужно было отдавать, но не так бездарно, как это было сделано. Все вопросы, связанные с так называемым “нулевым вариантом” в расчетах с Россией, также тогда решались некомпетентно.

Потому, слушая об отставке Президента из уст Кравчука, чувствуешь себя в неудобном положении, – так, как будто Кравчук берет на себя миссию восхвалять себя как отца нации...

Опрашивали Оксана Климончук, Анна Ященко