Какую коалицию хочет Президент?

Президент никогда не скрывал своей нелюбви к конституционной реформе, которая вступила в силу с начала этого года. Но, наконец, он четко и недвусмысленно высказался о ней публично. Так, чтобы лишних вопросов не задавали. “Политическая реформа, вступившая в силу с января 2006 года, - сказал он в субботнем радиообращении , - разбалансировала власть, не добавила эффективности и гармонии в вопросе взаимодействия между Президентом, парламентом, правительством, центром и регионами”.

Повеяло Кучмой. Второму Президенту всегда мешали то парламент, то правительство, то Конституция... Хотя в сущности Ющенко прав, со своей, президентской колокольни. Особенно если учесть, что должность премьера в глазах общественности постепенно переходит в руки Тимошенко.

Но Президент, наверное, так не думает. Потому что “вопрос усовершенствования Основного Закона, безусловно, встанет на повестке дня деятельности коалиции в Верховной Раде”, считает он. А какая Тимошенко с ее фракцией захочет “совершенствовать” Конституцию путем обрезания собственных полномочий? Или, может, это прозвучало как условие для Юлии Владимировны? Получишь премьерство в случае, если будешь резать сук, на котором будешь сидеть?

В любом случае Президент вроде бы уверен, что Конституционный суд, власть которого в конечном итоге таки возобновится в Украине, посчитает конституционные изменения неконституционными, то есть не отвечающими Основному Закону.

Но все же, похоже, что Президент до сих пор и сам не принял никакого решения, и все его слова выполняют функцию ритуала, так же как решение “Регионов” выдвигать премьером Януковича, а также ритуальные призывы БЮТа к потенциальным партнерам подписывать меморандум о коалиции. Президент в конечном итоге должен что-то думать и говорить по этому поводу, вот он думает и говорит. А в действительности за теми словам пока еще ничего не стоит, кроме, конечно, искреннего желания жить по старой Конституции и не видеть Юлю премьером.

Каждый мог услышать от президентского спича то, что хотел услышать. Вот Ющенко намекнул на отказ от оранжевой коалиции, напомнив Юлии Тимошенко, что “ни одна из политических сил не набрала большинства голосов граждан”. Поэтому ничего талдычить о том, что народ избрал своего премьера.

Еще один тезис в этом русле: “Правительство, которое сформирует коалиция, должно стать правительством всех украинцев, а не только тех, кто поддержал определенные политические силы. Правительство должно работать на единство страны”. Сторонники сине-помаранчевой коалиции имеют основания радоваться. Президент вроде бы на их стороне. Дальше: “Я не позволю, чтобы страна опять теряла время через неумение некоторых политиков работать в команде”. Сформулировано жестко, по-кучмовськи, хотя есть сомнения, что Президент действительно что-то там “не позволит”...

Сторонники помаранчевой коалиции тоже могут утешиться. Президент на их стороне. Это же о них он говорит: “Сейчас пришло время спокойно, без политических спекуляций, недоверия и обид обсудить общий меморандум, выработанный на общих приоритетах”.

И еще: “Пока между партнерами есть недоверие, взаимные подозрения, неправда и неуважение, коалиция обречена на слабость». Поскольку недоверие и подозрение есть лишь между БЮТ, СПУ и “Нашей Украиной”, Ющенко, конечно же, имел в виду помаранчевую коалицию...

А о какой это оппозиции говорит Президент? “Нет оппозиции к государству, есть парламентская оппозиция. Нужно отказаться от принципа «Чем хуже – тем лучше» и научиться работать на страну”. Не о БЮТ ли случайно? Или, может, о Януковиче? Кто как хочет, так пусть и воспринимает.

А вот здесь намек на коалицию без Мороза: “Коалиция должна хранить единую позицию во всех голосованиях, независимо от того, идет ли речь о внутренней или внешней политике, земельных отношениях или реабилитации воинов УПА, адаптации законодательства к нормам ЕС”. Только СПУ выражает какое-то неудовлетворение по поводу этих вопросов (БЮТ и “Регионам” они по барабану - что УПА, что СОТ).

Вот так, каждый пусть как хочет, так и понимает позицию Президента. Но закончил он свое обращение тем, с чего и начинал, – Конституцией и Конституционным судом: “Первым экзаменом новой Верховной Рады на верность Конституции должно стать быстрое формирование дееспособного Конституционного Суда Украины”.

Все же для Ющенко самое важное сегодня не формирование коалиции, а “усовершенствование” Конституции.

В этом вопросе он последователен и, возможно даже, настойчив.

Оксана Охримчук