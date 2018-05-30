Вехи недели: скандал национальной безопасности, расставание с Пинзеныком и соло по-киевски

СНБО превратился в площадку для политических разборок. Министр финансов решил покинуть свой пост. Члены Партии регионов продолжили эмоциональный обмен мнениями о степени преданности партийным идеалам и Виктору Януковичу лично. Леонид Черновецкий услаждал слух «любимых бабушек» и согнанных на митинг в его поддержку коммунальщиков пением a capella.

Но главный итог минувшей недели – возвращение домой экипажа судна Faina. Наверное, никакие политические спекуляции вокруг корабля и его опасного груза не омрачат радость родственников и близких моряков. Рассказать всю правду о перипетиях освобождения двух десятков моряков украинские спецслужбы не смогут – не положено. Зато бдительный депутат-регионал Валерий Коновалюк уже успел заявить, что рейс судна был связан с незаконной торговлей оружием. Впрочем, и без его выводов понятно, что сомалийские пираты не просто так отыскали набитый оружием под завязку корабль на значительном удалении от берега.

Случай с Faina только подтверждает: украинская власть чрезвычайна слаба. Ее экономические позиции подорваны мировым кризисом, а политическим консенсусом между Президентом, премьером и спикером и не пахнет. Неоднократно переносившееся заседание СНБО так и не стало бенефисом Виктора Ющенко. Нет, глава государства в присутствии прессы высказал немало замечаний в адрес премьера, ярко сравнив газовые соглашение с пактом Молотова – Риббентропа, но и Тимошенко оказалась не лыком шита. Юлия Владимировна организовала брифинг в лучших традициях контрпропаганды – прямо на крыльце Банковой, не дожидаясь окончания заседания. Ее версия правды в целом сводится к тому, что президентская команда всеми силами стремится вернуть компанию RosUkrEnergo в схему поставок газа в Украину. Горькая правда заключается в том, что конфликт по линии Ющенко – Тимошенко выгоден и «Газпрому», и российским политикам, заинтересованным в ослаблении Украины.

Трудно сказать, что больше раздражает: граничащая с оскорблениями публичная критика Президента в адрес премьер-министра или готовность главы правительства размахивать секретными документами перед журналистами для доказательства собственной правоты. Большинство из тех, кто четыре года назад внимал на Майдане словам вождей оранжевой революции, сегодня чувствуют себя обманутыми. Чего греха таить - при таком климате на украинском политическом Олимпе говорить о существовании государственных секретов, мягко говоря, наивно. Министр топлива и энергетики Юрий Продан даже предложил запретить членам правительства посещать заседания Совбеза, но эта подобострастная инициатива пока не нашла отклика в исполнительной власти.

Тимошенко хорошо понимает, что газовые соглашения между «Газпромом» и «Нефтегазом Украины» отменить чрезвычайно сложно, поэтому позволила себе сосредоточиться на решении других злободневных задач. Например, проведение конкурса на пост министра финансов требует от премьера политического расчета и деловитой взвешенности. Претендентов на покинутый Пинзеныком кабинет немало, но далеко не каждый из них сможет набрать необходимые для утверждения в должности 226 депутатских голосов. И еще – очень интересно, не появится ли написавший заявление об отставке Виктор Пинзенык, которого премьер назвала не выдержавшим испытания кризисом, в составе президентской команды. Там специалисты по государственным финансам сегодня на вес золота.

С другой стороны, Юлия Владимировна может с удовлетворением наблюдать за тем, как собачатся (иного слова и не подберешь) регионалы. Наверное, соратникам Януковича не стоило подходить близко к представителям «Нашей Украины» - кто знает, бацилла партийного раскола вполне может передаваться воздушно-капельным путем. Совместными, хотя и не согласованными, усилиями Бориса Колесникова, Сергея Левочкина, Нестора Шуфрича миф о монолитности Партии регионов похоронен окончательно. В этой ситуации Януковичу ничего не оставалось, как заверить: партия выйдет из конфликта еще более сильной. Блажен, кто верует, как говорится. С другой стороны, склока в «региональных» рядах должна взбодрить самого Виктора Федоровича, а то он, убаюканный социологами, не предпринимает активных действий. Наверное, бережет себя для триумфального ведения президентской кампании.

Серьезно обострилась ситуация в столице. Команда Леонида Черновецкого оказалась не готовой к ухудшению экономической ситуации в стране и Киеве, и пока не слишком успешно противостоит кризису. Повышение тарифов и стремление обложить поборами всех и вся – далеко не самый эффективный способ решения коммунальных проблем. Отстранение Олеся Довгого от ведения заседаний Киевсовета даже на день – это тревожный звоночек для Леонида Михайловича. Черновецкий, зачитывающий с бумажки гневные филиппики в адрес Виктора Балоги, выглядит так же нелепо, как и распевающий песни на ступенях, ведущих к мэрии, перед своими искренними и принужденными сторонниками. Вот только рецепта гарантированной победы над столичным мэром у его противников нет.

Евгений Магда