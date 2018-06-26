Мятеж в Киевраде: в ответ на “черную метку” Довгий выключил свет (фоторепортаж)

Секретарь Киеврады Олесь Довгий на себе почувствовал, насколько несчастливым может быть один день... Во-первых на него объявили настоящую "охоту": к "невесте", в пользу которой агитировал еще накануне лично его шеф, добавилась еще одна - эдакий презент от толпы, которая собралась на Крещатике под мэрией. И тяжело было сказать, что может быть опаснее для здоровья – выйти к разозленным новыми поборами киевлянам, или отказать подруге Кристины Черновецкой...

Но, как оказалось впоследствии, в тот день один из самых перспективных женихов столицы не только пару себе не нашел, так еще и потерял немалую долю своей привлекательности... вместе с креслом в президиуме Киеврады. По крайней мере сам Довгий, когда осознал угрозу, что нависла над его чиновничьей карьерой, так цеплялся за процедурные моменты, будто от этого зависело ни много, ни мало – благосклонность будущей тещи...

Поначалу ничто не предвещало грозы. Довгий вслед за премьером увлекся наглядной агитацией: вот бюджет Киева, каким он мог бы быть, а вот бюджет после того, как его “грызла” Тимошенко... Но потом все полетело в тартарары...

Возможно, произошло это из-за того, что настоящим яблоком раздора в тот день стал не бюджет, а вопрос, кто именно должен выдавать разрешения на установление так называемых “малых архитектурных форм” – разнокалиберных торговых киосков, которые до сих пор контролировало районное руководство, и которые команда Черновицкого попробовала подгрести под свое крыло.

Оппозиция привела в зал часть митингующих с улицы. Длинный захотел разбавить “купленных” и “подученных” настоящим гласом народа... В ответ ему изложили историю о том, как несколько женщин “зажали” какого-то мужичка и выбили из него признание, что поддержка Черновецкого стоит аж 100 баксов в день.

На каком-то этапе похоже было на то, что важнейшим вопросом для депутатов Киеврады является: как правильно построить запущенных в залу киевлян в очередь к микрофону. По крайней мере убили на эту задачу несколько часов.

Наконец даже регионалы пришли к выводу, что над киевлянами просто издеваются. А Инна Богословская, которая пришла оказать поддержку молодой поросли ПР, даже заявила, что поставит на политсовете вопрос о переходе фракции Партии регионов в Киевраде в оппозицию к Черновецкому.

И сразу же начала налаживать полезные связи с будущими партнерами. С представителем Блока Кличко Дмитрием Андриевским…

...и с литвиновцем Виктором Пилипишиным

Ближе к вечеру появился знаменательный документ – перечень подписей за отстранение Олеся Довгого с должности секретаря, который долго ждали, но так и не дождались, еще во время прошлой каденции Киеврады

Однако Довгий сразу же разглядел, что подписей в бумажке лишь 60 вместо необходимых 61-й...

Под номерами 10 и 52 стоит одна и та же фамилия – депутата Валерия Карпунцова

Поэтому решение о его отстранении Довгий просто проигнорировал и с гордо поднятой головой покинул зал

Почти одновременно с секретарем в зале исчез свет

А борцы за счастье трудового народа даже во тьме продолжали сражение с параграфами, спасая киевлян от последствий непрофессионального руководства Черновецкого.

В сухом остатке – ряд “убедительных побед”:

1. Если внимательно рассмотреть решение об отстранении Довгого, становится очевидным, что секретаря Киеврады выперли из его кресла лишь на один день

2. В перечне подписей действительно дважды повторяется одна и та же фамилия

3. Ни одного решения проблем киевлян – скажем снижения тарифов на ЖКГ или стоимости проезда ожидать, как вы понимаете, не стоит

4. Черновецкий вечером в тот же день на совещании с председателями районов обещал, что устроители заговора против Довгого, жестоко за это поплатятся, пишет Украинская правда. Мер лично выяснит, какая недвижимость им принадлежит, изымет ее и продаст на аукционе, - по крайней мере, так пересказал слова мэра один из собравшихся.

5. Премьер Юлия Тимошенко опять заговорила о досрочных выборах в Киеве... Чем это закончилось в прошлый раз хорошо известно всем...