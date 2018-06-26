Сергей Левочкин: 2% предателей – нормальный коэффициент ошибки

Человек Фирташа в ПР рассказал в интервью Фокусу, финансирует ли газовый магнат Партию регионов, кто в партии работает на Тимошенко и кого «регионалы» изгонят из своих рядов.

Газовый конфликт с Россией сделал одного из 15 замов Виктора Януковича по партии Сергея Лёвочкина героем новостных лент и антигероем риторики премьера Юлии Тимошенко. Заодно упоминались и его однопартиец Юрий Бойко, и прочие сторонники совладельца газового посредника «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа, составляющие внутри ПР неформальную группу РУЭ. Это их – Фирташа, Бойко и Лёвочкина – месяц назад Тимошенко обвиняла в срыве первоначальных газовых договорённостей с Москвой. Сам Лёвочкин на вопрос, насколько испорчена его репутация в последние недели, только смеётся: «Что вы, благодаря Юлии Владимировне я наконец стал узнаваемым политиком». Сейчас Фирташ, формально отстранённый от газового посредничества, не признаёт проигрыша. Не снижает активности и группа «РосУкрЭнерго». Скандал сделал явным не только её существование, но и наличие конфликтов с другими группировками внутри ПР. Их сейчас минимум пять: кроме РУЭ, это группа Ахметова – Колесникова, группа экс-министра экологии Василия Джарты, группа промышленников («красных директоров») и группа Андрея Клюева. Последнюю Лёвочкин открыто обвиняет в сотрудничестве с Тимошенко. В то время как продолжается война между премьером и Фирташем, внутри Партии регионов, как видно, обострился конфликт между группой Бойко – Лёвочкина и людьми братьев Клюевых.

У ТИМОШЕНКО ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ – ВРАТЬ, ПРИДУМЫВАТЬ

Сергей Владимирович, во время недавнего выступления в ВР Тимошенко высказалась в том духе, что вы и Бойко чаще видите Президента, нежели она. Насколько же часто вы с ним общаетесь?

Это неправда, последний раз я виделся с Ющенко в 2005 году. (Вспоминает). Это происходило на Житомирщине, там была большая группа людей. Он подошёл и сказал: «Здравствуйте». Это всё. А потом мы встретились на телеканале «Интер» в 2008-м, в эфире, посвящённом кризису. Больше я с ним не встречался и не общался.

То есть разговоры о ваших походах на Банковую – неправда?

У Тимошенко одна из технологий – врать, придумывать. Она придумала, что выплаты по её знаменитой «тысяче» не повлияли на инфляцию. Мы построили два простых графика, и посмотрите, как эти выплаты повлияли на инфляцию 2008 года. Тимошенко обещает много и красиво, а затем так же красиво находит виноватых в том, что это не получилось.

Но в вопросе отставки правительства она, согласитесь, обыграла Партию регионов.

На самом деле отставку правительства инициировал Клюев в декабре. Предполагалось, что это будет сделано на прошлой сессии парламента. Затем усилиями БЮТ и коалиции эта отставка была превращена в технологию продления жизни Кабмину. Но отвечать за свой непрофессионализм этому правительству всё же придётся.

(После провала в Верховной Раде отставки правительства Тимошенко центры влияния внутри Партии регионов никак не могут найти виноватого. Многие винят как раз группу РУЭ, которая форсировала процедуру, не дожидаясь дополнительных голосов коммунистов. Другие заявляют, что срыв расправы над Кабмином – на совести части депутатов ПР, симпатизирующих лидеру БЮТ. Ясно одно: после этой неудачи по закону вопрос об отставке правительства можно ставить только на следующей сессии, то есть не раньше осени. Лёвочкин, однако, убеждён, что всё получится намного раньше.)

Вопрос стоит уже сегодня. В день выступления правительства в парламенте под стенами были автомобилисты. Завтра сюда придут шахтёры, металлурги, химики. Тысячи людей каждый день теряют работу, и правительство не способно с этим справиться.

То есть Партия регионов будет организовывать бунтующие массы?

Автомобилисты сумели сами организоваться, другие тоже сумеют. А Партия регионов поможет людям сделать всё, чтоб эта власть ушла в прошлое как главный кризисный фактор.

Может быть, проще договориться о сотрудничестве ПР и БЮТ? Самое время менять Конституцию и делить должности Президента и премьера на перспективу…

Сотрудничать с Тимошенко на её условиях – значит сохранить её в премьерах и, следовательно, взять ответственность за то, что она натворила. На другие условия она не пойдёт. Сотрудничество с БЮТ как с политической силой, которую поддерживает значительная часть избирателей, возможно, но это сложно будет сделать на условиях Тимошенко.

СТОИЛО ТОЛЬКО БОЙКО ОБВИНИТЬ ТИМОШЕНКО, КАК КЛЮЕВ ВЫСТУПИЛ ЕЕ АДВОКАТОМ

После скандала между Колесниковым и Табачником из ПР вышел Чорновил, множество скандальных заявлений, в том числе и в ваш адрес, сделал Василий Грицак, совсем недавно, на заседании фракции, Елена Бондаренко отказалась сложить мандат, когда зашла речь об уходе регионалов из Верховной Рады. Вы по-прежнему говорите, что раскола в ПР нет?

Раскола нет. Решение о сложении мандатов будет принимать съезд партии. Предположительно он состоится в середине марта. Все остальные разговоры – политтехнология, направленная на ослабление Партии регионов.

(С начала этой недели множатся слухи о том, что над группой РУЭ готовится расправа – как минимум изгнание из рядов ПР Лёвочкина и Бойко. Борис Колесников, например, заявил УНИАН, что «если кто-то, прежде всего Лёвочкин и Бойко, будут ставить корпоративные интересы выше партийных, то им в партии делать нечего». Г-н Лёвочкин, однако, за свое партийное будущее спокоен. Он всё списывает на слухи, в которых заинтересованы, по его словам, двое – Андрей Клюев и ещё один «регионал» Владимир Сивкович.)

От них можно ожидать чего угодно, потому что в эту команду входит бригада экс-кагэбэшников, обученных профессиональному провокаторству. И я заметил: чем больше я критикую премьер-министра, тем активнее работают против меня. Недавно было заседание – у меня есть стенограмма, – где, после того, как Юрий Бойко обвинил Тимошенко в сдаче национальных интересов при подписании газового соглашения, Андрей Клюев выступил адвокатом Тимошенко и потребовал от Бойко, чтобы он принёс извинения. Какие ещё нужны доказательства того, на кого работают эти люди?

Но у вашей группы есть и другие противники в партии. В кулуарных разговорах Борис Колесников, которого относят к группе Ахметова, тоже не очень лестно отзывается о ваших политических инициативах.

С Колесниковым, да и вообще ни с кем в партии, у меня нет конфликта. Может, у кого-то есть конфликт со мной, но это уже вопрос к ним.

У ПАРТИИ РЕГИОНОВ ДВА ПРЕДАТЕЛЯ – ЧЕРНОВИЛ И ГРИЦАК

А почему у них может быть конфликт с вами?

Потому что у меня есть убеждения. Я считаю, что наша партия должна вести переговоры с позиции того, что мы самая большая политическая сила, представленная в парламенте, следовательно, в коалиции мы должны доминировать. Я против объединения с кем-либо ради того, чтобы трудоустроить, например, пару человек в Кабмин Тимошенко.

Кого бы вы исключили из партии? Вы видите в ней предателей?

У нас сейчас два предателя – Чорновил и Грицак. Это всего 2% – нормальный коэффициент ошибки. Вот пример: после голосования за отставку правительства на табло высвечивается цифра «203», и я вижу, как через головы министров Грицак лезет поздравлять Тимошенко, и это вижу не только я, но и лидер ПР. Или прямо на политсовете Грицак говорит нам: «Ребята, я не буду с вами голосовать, потому что у меня есть фирма, меня интересует прибыль». И его не выгоняют из партии! Они теперь придумывают своими кагэбэшными мозгами, я говорю о людях группы Клюева, что я мог возбуждать какие-то уголовные дела против Грицака. Это не соответствует действительности. Меня не интересует ни Грицак, ни его бизнес.

КЛЮЕВЫ НЕ ПРЕДАТЕЛИ, А БАРЫГИ

А Клюевых вы бы исключили?

Я бы не хотел, чтобы их исключали, я бы хотел, чтобы они вышли из гипнотического состояния и снова стали работать на Партию регионов. Клюевы же ни разу не голосовали против партии. Это люди, которые помогают другим, но предателями их назвать язык не поворачивается. Вот слово «барыги» подходит (улыбается).

О втором главном представителе группы РУЭ в ПР Юрии Бойко известно, что он давно дружен с Фирташем. Вы сами давно знакомы с совледельцем «РосУкрЭнерго»?

Я с ним знаком и дружу всю жизнь.

Правда ли, что с тех пор, как ваша группа приобрела вес в партии, Ахметов отдалился от ПР и не хочет её финансировать?

Ахметов – член ПР, и он платит членские взносы, как и все остальные. Поэтому Ахметов, я считаю, вкладывает деньги в партию. У партии нет спонсоров. У меня большие легальные доходы, у моего коллеги Колесникова большие легальные доходы, у Клюева большие доходы. Все платят партвзносы.

А г-н Фирташ вкладывает деньги в Партию регионов?

Нет, не вкладывает. Он не член Партии регионов.

Почему группа Ахметова против перевыборов, а вы «за»?

На самом деле нет ни одного человека внутри партии, кто был бы против того, чтобы партия вернулась к власти. Но единственным путём возвращения оппозиции во власть являются выборы. Потому что путь через переформатирование коалиции в нынешней ВР – это не возвращение, а сдача партийных интересов.

ВО ВРЕМЯ ГАЗОВОГО КОНФЛИКТА ТИМОШЕНКО ДВАЖДЫ ВСТРЕЧАЛАСЬ С ФИРТАШЕМ

Глава президентского Секретариата Виктор Балога ближе к группе Ахметова или к группе РУЭ? Ахметова видели в гостях у главы СП, в то же время Президента обвиняли в связях с Фирташем.

Виктор Балога ближе к себе самому, к группе самого Виктора Балоги. Мне кажется, что он равноудалён от всех, и не нужно переоценивать его влияние. Стоило ему не поучаствовать в процессе, как образовалась нынешняя коалиция – 217 (речь идёт о коалиции БЮТ, Блока Литвина и НУ–НС. – Авт.). Вспомните, когда-то врагом №1 в БЮТ был Медведчук, потом в эфире Тимошенко сказала, что он хороший человек, потом врагом стал Балога, сейчас – Фирташ.

Тимошенко во время газового конфликта встречалась с Фирташем?

Встречалась дважды. Они прекрасно друг друга поняли. Мне кажется, что Тимошенко чувствует в Фирташе серьёзного оппонента. Ведь она мечтает о возвращении в газовый бизнес. Поэтому сегодня и ведётся серьезная война, с большими целями. Но в этой войне Фирташ – человек, который строил бизнес. А Тимошенко строила политическую империю. Она умеет заполнять собой Интернет, умеет говорить в эфире. У Фирташа это получается пока немножко хуже. Поэтому на него легче навесить ярлык коррупционера.

ХОРОШКОВСКИЙ БУДЕТ МЕШАТЬ КОНТРАБАНДНЫМ СХЕМАМ ТИМОШЕНКО

То, что Валерий Хорошковский, ещё один давний друг и бизнес-партнёр Фирташа, теперь назначен одним из замов главы СБУ, как-то поможет Фирташу?

То, что Хорошковский в СБУ, – это хорошо. Потому что он человек профессиональный и прекрасно знает таможню. А поскольку таможню сейчас курируют люди, которые в 2004 году занимались контрабандой и сегодня устраивают Тимошенко, то я думаю, что он будет мешать их контрабандным схемам.

Вы допускаете, что по Фирташу в России всё-таки заведут уголовные дела, что его могут арестовать?

Могу сказать одно: я точно знаю от самого Фирташа, что он никогда не вёл никакой бизнес-деятельности на территории России, включая компанию «РосУкрЭнерго», которая зарегистрирована в Швейцарии. Смотрите, когда появилась новость о том, что у Фирташа якобы есть проблемы с прокуратурой в России? В тот момент, когда правительство Тимошенко в очередной раз поймали на лжи, что 11 млрд. кубометров газа, принадлежащих «РосУкрЭнерго», являются собственностью НАК «Нефтегаз». Это технология, чтобы убить одну новость другой, в то время как Тимошенко хочет фактически экспроприировать чужой ресурс. Но это незаконно. Это негативно влияет на инвестиционный имидж Украины. Какая страна согласится иметь дело с таким партнёром? Сегодня отнимут газ, завтра отнимут парикмахерскую или столовую, потому что кому-то не нравится инвестор. Но я убежден, что недалёк тот час, когда это прекратится.

Наталья Бублий, Фокус