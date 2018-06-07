Украинский интерес. Порошенко в Лондоне, прецедент в Гааге и укрепление Эрдогана

Украинский президент впервые за 20 последних лет побывал на Туманном Альбионе. Петр Порошенко во время визита не только встретился с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном, заверившим его в неизменности поддержки Великобританией Украины, но и выступил в Королевском институте международных отношений. Там Порошенко призвал к совместной борьбе за будущее Европы, отметив роль Украины в противодействии российской агрессии. Он напомнил, что благодаря украинским военным российские танки далеко от домов европейцев.

Интересно отметить, что визиту Порошенко в Великобританию предшествовал телефонный разговор лидеров Нормандской четверки. До последнего времени они предпочитали общаться в режиме троек, обсуждая перспективы урегулирования на востоке Украины, но последние заявления Александра Турчинова о готовности вернуть контроль над Донбассом Кремль попытался использовать, дабы убедить западных посредников в нежелании Украины выполнять Минские договоренности. Вряд ли Путину удалось убедить в этом Ангелу Меркель и Франсуа Олланда, полномочия которого в качестве главы государства истекают. Пожалуй, сегодня в Минские договоренности вдыхают жизнь только по причине выборов в Германии и Франции плюс неопределенность позиции США в отношении урегулирования конфликта на Донбассе.

Участники телефонных переговоров выразили уверенность, что Нормандская четверка будет существовать и после президентских выборов во Франции. Там накануне первого тура наблюдается непривычная ситуация: возможность попасть в финал президентской гонки сохраняют четверо претендентов, из которых наиболее благоприятным для Украины выглядит Эммануэль Макрон. Теракт на Елисейских полях, где произошло нападение на полицейских, может сыграть на руку лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен. Еще один фаворит, Франсуа Фийон, считает Крым «исторически русской территорией», словно позабыв о существовании в составе Франции Корсики.

Международный Суд ООН вынес предварительное решение по искам Украины против России, которое чрезвычайно активно комментируют в медиа и социальных сетях. Интересно, что немало «героев вчерашних дней» называют решение МС ООН «поражением Украины», что не соответствует действительности. К сожалению, многие наши сограждане не готовы сегодня осознавать, что юридическая схватка в Гааге будет продолжительной, напряженной и достаточно нудной для обывателя. При этом каждый выигранный Украиной раунд (принятие к рассмотрению иска против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма – очевидный успех) будет работать на повышение авторитета нашей страны в мире.

В государстве, продолжающем поддерживать положительные отношения и с Украиной, и с Россией, при этом претендуя на доминирование в Черноморском регионе – Турции – произошли серьезные внутренние изменения. Реджеп Эрдоган выиграл референдум о превращении Турции в супер-президентскую республику, заодно продлив и собственную возможность пребывания у власти. Хотя преимущество сторонников усиления президентской власти над противниками составило всего несколько процентов, а у ОБСЕ есть серьезные замечания к процедуре проведения референдума, Эрдоган полон решимости воплотить его итоги в жизнь, что в при существующем раскладе сил внутри турецкого общества вряд ли может гарантировать стабилизацию общественно-политической ситуации в Турции.

Евгений Магда