Вехи недели: устоявшая Тимошенко, бурлящая Партия регионов и морские хлопоты Украины
Янукович высказался за досрочные президентские и парламентские выборы... Тимошенко обогнала Президента и в сфере его полномочий – во внешней политике...
Партии регионов не удалось отправить в отставку Юлию Тимошенко, и регионалы сосредоточились на внутренних разборках. Виктор Янукович высказался за досрочные президентские и парламентские выборы. Судебный процесс вокруг острова Змеиный завершен, а моряки с судна Faina скоро вернутся домой.
|Юлия Тимошенко
Кстати, интересно отметить, что коммунисты отдали 20 из 27 возможных голосов за отставку правительства, ухитрившись и отрицательное отношение обозначить, и увольнения Тимошенко не допустить. Не голосовал находившийся в «Феофании» Петр Симоненко – герою публикаций в бульварной прессе сегодня полезно поднабраться сил. Не исключено, что отдельные однопартийцы с ханжеской прямотой постараются в ближайшее время призвать лидера КПУ к ответу за «аморалку». Пока же в центре внимания будет Адам Мартынюк – от успешности его вбрасывания в кресло первого вице-спикера зависят задуманные Тимошенко ротации в правительстве.
Показательно, что пока премьер щедрой рукой раздала обещания, глава государства в обсуждении действий власти в условиях кризиса решил участия не принимать. И даже заседание СНБО, посвященное газовым вопросам, перенесли уже в третий раз. Неудивительно - Виктор Андреевич в последнее время предпочитает делать резкие заявления исключительно с телевизионного экрана и рядом с Тимошенко не появляться. По всей видимости, политтехнологи президента полагают, что зарождающаяся волна народного гнева вскоре накроет все субъекты власти, чудесным образом обойдя Банковую. И вот тогда-то Ющенко и появится перед восставшим народом…
Но это лирика. Прагматичный анализ событий позволяет констатировать, что Тимошенко обогнала Президента и в сфере его полномочий – во внешней политике. На конференции по вопросам политики безопасности в Мюнхене премьер пусть не была звездой первой величины, но чувствовала себя равной среди равных. Переговоры с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и вице-президентом США Джозефом Байденом – лучшее тому подтверждение. Юлия Владимировна назвала «безумием» инициативы прокладывания газопроводов в обход Украины и заверила, что российско-украинские отношения будут развиваться нормально.
Видимо, залогом стабильного взаимопонимания между Украиной и Россией должен стать кредит, о выделении которого украинская делегация по премьерским директивам договаривается с российским Минфином. Киев хочет получить 5 миллиардов долларов для финансирования текущего дефицита бюджета, Москва вроде бы не прочь пойти навстречу. Но, вопреки премьерским заверениям, остаются сомнения, что выделение столь значительных средств в условиях продолжающегося мирового кризиса не будет сопровождаться политическими условиями. Да и финансовое состояние НАК «Нефтегаз Украины» сегодня таково, что новые кредиты Украине лучше бы не брать – высок риск лишиться части национального достояния.
|Виктор Янукович
Украинцы активно обсуждали решение Международного суда ООН относительно острова Змеиный. Как всегда в практике этой судебной инстанции, оно было компромиссным: Змеиный признан островом, но около 80% спорной акватории отошло Румынии. Официальный Киев утешается перспективами нормализации отношений с Бухарестом и тем, что разведанные запасы нефти и газа остались на нашей стороне, а оппозиционеры обвиняют Виктора Ющенко в сдаче национальных интересов. Сам президент назвал решение Международного суда ООН «здоровым компромиссом».
Наконец-то закончилась эпопея с экипажем судна Faina, ставшего жертвой нападения сомалийских пиратов четыре месяца назад. Те получили рекордный выкуп в 3,2 миллиона долларов и покинули борт корабля, а освобожденный экипаж должен в ближайшее время вернуться домой. В Украине же, по всей видимости, развернется заочное соревнование «благодетелей моряков», ведь во время кризиса даже дешевая популярность растет в цене.
Евгений Магда