Вехи недели: устоявшая Тимошенко, бурлящая Партия регионов и морские хлопоты Украины

Партии регионов не удалось отправить в отставку Юлию Тимошенко, и регионалы сосредоточились на внутренних разборках. Виктор Янукович высказался за досрочные президентские и парламентские выборы. Судебный процесс вокруг острова Змеиный завершен, а моряки с судна Faina скоро вернутся домой.

Юлия Тимошенко постепенно превращается в непотопляемый авианосец украинской исполнительной власти. Уже дважды ее то ли оппоненты, то ли несостоявшиеся союзники из Партии регионов пытались отправить правительство Тимошенко в отставку, но пока могут похвалиться только приращением голосов за вотум недоверия. Зато сама Юлия Владимировна оптимистично отчиталась о выполнении бюджета в январе и борьбе с последствиями кризиса, не забыв при этом намекнуть, что за каверзами в ее адрес стоит компания RosUkrEnergo. 203 голоса за вотум недоверия правительству – неплохое подтверждение премьерского красноречия.

Кстати, интересно отметить, что коммунисты отдали 20 из 27 возможных голосов за отставку правительства, ухитрившись и отрицательное отношение обозначить, и увольнения Тимошенко не допустить. Не голосовал находившийся в «Феофании» Петр Симоненко – герою публикаций в бульварной прессе сегодня полезно поднабраться сил. Не исключено, что отдельные однопартийцы с ханжеской прямотой постараются в ближайшее время призвать лидера КПУ к ответу за «аморалку». Пока же в центре внимания будет Адам Мартынюк – от успешности его вбрасывания в кресло первого вице-спикера зависят задуманные Тимошенко ротации в правительстве.

Показательно, что пока премьер щедрой рукой раздала обещания, глава государства в обсуждении действий власти в условиях кризиса решил участия не принимать. И даже заседание СНБО, посвященное газовым вопросам, перенесли уже в третий раз. Неудивительно - Виктор Андреевич в последнее время предпочитает делать резкие заявления исключительно с телевизионного экрана и рядом с Тимошенко не появляться. По всей видимости, политтехнологи президента полагают, что зарождающаяся волна народного гнева вскоре накроет все субъекты власти, чудесным образом обойдя Банковую. И вот тогда-то Ющенко и появится перед восставшим народом…

Но это лирика. Прагматичный анализ событий позволяет констатировать, что Тимошенко обогнала Президента и в сфере его полномочий – во внешней политике. На конференции по вопросам политики безопасности в Мюнхене премьер пусть не была звездой первой величины, но чувствовала себя равной среди равных. Переговоры с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и вице-президентом США Джозефом Байденом – лучшее тому подтверждение. Юлия Владимировна назвала «безумием» инициативы прокладывания газопроводов в обход Украины и заверила, что российско-украинские отношения будут развиваться нормально.

Видимо, залогом стабильного взаимопонимания между Украиной и Россией должен стать кредит, о выделении которого украинская делегация по премьерским директивам договаривается с российским Минфином. Киев хочет получить 5 миллиардов долларов для финансирования текущего дефицита бюджета, Москва вроде бы не прочь пойти навстречу. Но, вопреки премьерским заверениям, остаются сомнения, что выделение столь значительных средств в условиях продолжающегося мирового кризиса не будет сопровождаться политическими условиями. Да и финансовое состояние НАК «Нефтегаз Украины» сегодня таково, что новые кредиты Украине лучше бы не брать – высок риск лишиться части национального достояния.

Партия регионов, не сумевшая огорчить Тимошенко, активно занялась поисками виновников своего провала. Как водится, разбор полетов провели на фракционном уровне, на повышенных тонах. В результате в информационное пространство была выброшена красивая версия об усиливающемся противостоянии «группы Левочкина – Бойко» и «группы Ахметова – Колесникова». В этой ситуации Виктору Януковичу ничего не оставалось, как попытаться выступить в роли миротворца. Он сделал это с присущим ему «изяществом»: предложил поскорее провести досрочные президентские и парламентские выборы. Ради такого случая регионалы готовы даже 150 мандатов сложить, повторив однажды проделанную БЮТ и Нашей Украиной процедуру роспуска Верховной Рады. Вот только Юлия Тимошенко обещает не допустить проведения досрочных парламентских выборов, что несколько усложняет задачу соратников Виктора Федоровича.

Украинцы активно обсуждали решение Международного суда ООН относительно острова Змеиный. Как всегда в практике этой судебной инстанции, оно было компромиссным: Змеиный признан островом, но около 80% спорной акватории отошло Румынии. Официальный Киев утешается перспективами нормализации отношений с Бухарестом и тем, что разведанные запасы нефти и газа остались на нашей стороне, а оппозиционеры обвиняют Виктора Ющенко в сдаче национальных интересов. Сам президент назвал решение Международного суда ООН «здоровым компромиссом».

Наконец-то закончилась эпопея с экипажем судна Faina, ставшего жертвой нападения сомалийских пиратов четыре месяца назад. Те получили рекордный выкуп в 3,2 миллиона долларов и покинули борт корабля, а освобожденный экипаж должен в ближайшее время вернуться домой. В Украине же, по всей видимости, развернется заочное соревнование «благодетелей моряков», ведь во время кризиса даже дешевая популярность растет в цене.

Евгений Магда