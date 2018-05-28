Экстренное обращение Виктора Ющенко к украинскому народу

Уважаемые соотечественники,

Я принял решение обратиться к вам, чтобы дать четкую и правдивую оценку экономической, бюджетной и финансовой ситуации в Украине.

Апеллировать к вам, уважаемые соотечественники, чтобы усилить требования к украинскому правительству и парламентскому большинству остановить те потоки лжи, фальши, клеветы и немедленно, подчеркиваю - немедленно действовать для спасения национальной экономики.

В государстве - полностью разбалансированная финансовая система.

Сознательно разрушаются государственные институты из-за нехватки финансирования.

Я уже не говорю о персональных обвинениях. Отвергаю эту грязь.

В парламенте произошел настоящий шабаш вокруг Национального банка Украины. Намерение, безусловно, было одно: получить доступ к печати денег, чтобы покрыть недостачи Государственного бюджета.

Это может привести к невиданной инфляции.

Это все может закончиться социальной катастрофой.

Я вынужден сказать эти слова, чтобы привести в чувство политиков.

Украинская промышленность останавливается. Массово увольняют людей или отправляют в длительный отпуск.

В Москве Премьер-министр Юлия Тимошенко заключила газовые договоренности, невыгодные для Украины.

Контракты не соответствуют моим директивам. Решение Премьер-министр принимала лично без коллегиального мнения правительства.

Объяснить это должно большинство, которое поддерживает Юлию Тимошенко, - от ее блока вплоть до коммунистов.

Государство - перед фактом. Контракты подписаны и их надо выполнять.

В 2009 году Украина должна заплатить за газ на 25 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. Однако выручка НАК «Нафтогаз Украины» за услуги по транзиту остается неизменной на уровне 2008 года.

Премьер-министр, безусловно, знает - получить дополнительные ресурсы для проплаты за газ можно только через внутренний рынок, только через повышение цен для потребителей.

Сейчас дорога каждая минута.

Я требую немедленно внести изменения в Государственный бюджет на 2009 год. Это - единственный способ исправить положение.

Я предостерегал правительство и парламентское большинство - главных авторов Государственного бюджета текущего года: сделанный вами документ - это воздушный замок.

На сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов.

Причина снова - одна: нереальность бюджета.

В выводах я опираюсь на оценку Министра финансов Виктора Пинзеника.

Мнение Министра определяющее в подготовке сметы любого государства. Сегодня его не слышат, и прежде всего, не слышат в правительстве.

Я обращаюсь к Юлии Тимошенко и ею организованному большинству. Это - ваша ответственность.

Уважаемая Юлия Владимировна, вы сознательно заложили в бюджет все завышенные показатели и обещания, которые не можете выполнить сегодня. Деньги не сконцентрированы, а распорошены, в том числе и на очередную выплату сбережений.

Обращаюсь к каждому депутату из большинства Юлии Тимошенко.

Уважаемый депутат, Вы поддерживаете популизм, который уже завтра обернется невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, и целого ряда социальных пособий.

Хочу подчеркнуть: это - ваша ответственность. По вашему послушному согласию деньги не получат врачи, учителя, военные. Не будет средств для школ и больниц. Вы будете отвечать перед украинскими людьми.

Я обращаюсь к Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину.

Уважаемый Владимир Михайлович, Вы хорошо осознаете, что нынешний бюджет является главным провокатором кризиса в Украине.

В интересах государства я прошу Вас консолидировать парламент для изменения бюджета и принятия срочных антикризисных решений.

От имени всей страны я требую от правительства и парламента немедленно подготовить честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики.

Это - ваша конституционная, государственная и политическая обязанность.

Я подчеркиваю - полную ответственность согласно Конституции за экономическое положение, за срыв бюджетного процесса, за разрушение банковской системы несет лично Премьер-министр Юлия Тимошенко.

Дойдя до критической черты, ей не удастся спрятаться в оппозиции.

Хватит лгать.

Я призываю всех соотечественников к спокойствию.

Вы будете защищены. У нас есть возможность защитить и страну, и людей. Сейчас первое и самое главное - найти политическую волю, мужество, принять реальный для страны бюджет 2009 года.

Для этого я использую все необходимые в условиях кризиса рычаги.

Спасибо за внимание.

Пресс-служба Президента Украины