Экстренное обращение Виктора Ющенко к украинскому народу
В парламенте произошел настоящий шабаш... Я обращаюсь к Юлии Тимошенко и ею организованному большинству... Сейчас дорога каждая минута... Текст
Уважаемые соотечественники,
Я принял решение обратиться к вам, чтобы дать четкую и правдивую оценку экономической, бюджетной и финансовой ситуации в Украине.
Апеллировать к вам, уважаемые соотечественники, чтобы усилить требования к украинскому правительству и парламентскому большинству остановить те потоки лжи, фальши, клеветы и немедленно, подчеркиваю - немедленно действовать для спасения национальной экономики.
В государстве - полностью разбалансированная финансовая система.
Сознательно разрушаются государственные институты из-за нехватки финансирования.
Я уже не говорю о персональных обвинениях. Отвергаю эту грязь.
В парламенте произошел настоящий шабаш вокруг Национального банка Украины. Намерение, безусловно, было одно: получить доступ к печати денег, чтобы покрыть недостачи Государственного бюджета.
Это может привести к невиданной инфляции.
Это все может закончиться социальной катастрофой.
Я вынужден сказать эти слова, чтобы привести в чувство политиков.
Украинская промышленность останавливается. Массово увольняют людей или отправляют в длительный отпуск.
В Москве Премьер-министр Юлия Тимошенко заключила газовые договоренности, невыгодные для Украины.
Контракты не соответствуют моим директивам. Решение Премьер-министр принимала лично без коллегиального мнения правительства.
Объяснить это должно большинство, которое поддерживает Юлию Тимошенко, - от ее блока вплоть до коммунистов.
Государство - перед фактом. Контракты подписаны и их надо выполнять.
В 2009 году Украина должна заплатить за газ на 25 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. Однако выручка НАК «Нафтогаз Украины» за услуги по транзиту остается неизменной на уровне 2008 года.
Премьер-министр, безусловно, знает - получить дополнительные ресурсы для проплаты за газ можно только через внутренний рынок, только через повышение цен для потребителей.
Сейчас дорога каждая минута.
Я требую немедленно внести изменения в Государственный бюджет на 2009 год. Это - единственный способ исправить положение.
Я предостерегал правительство и парламентское большинство - главных авторов Государственного бюджета текущего года: сделанный вами документ - это воздушный замок.
На сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов.
Причина снова - одна: нереальность бюджета.
В выводах я опираюсь на оценку Министра финансов Виктора Пинзеника.
Мнение Министра определяющее в подготовке сметы любого государства. Сегодня его не слышат, и прежде всего, не слышат в правительстве.
Я обращаюсь к Юлии Тимошенко и ею организованному большинству. Это - ваша ответственность.
Уважаемая Юлия Владимировна, вы сознательно заложили в бюджет все завышенные показатели и обещания, которые не можете выполнить сегодня. Деньги не сконцентрированы, а распорошены, в том числе и на очередную выплату сбережений.
Обращаюсь к каждому депутату из большинства Юлии Тимошенко.
Уважаемый депутат, Вы поддерживаете популизм, который уже завтра обернется невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, и целого ряда социальных пособий.
Хочу подчеркнуть: это - ваша ответственность. По вашему послушному согласию деньги не получат врачи, учителя, военные. Не будет средств для школ и больниц. Вы будете отвечать перед украинскими людьми.
Я обращаюсь к Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину.
Уважаемый Владимир Михайлович, Вы хорошо осознаете, что нынешний бюджет является главным провокатором кризиса в Украине.
В интересах государства я прошу Вас консолидировать парламент для изменения бюджета и принятия срочных антикризисных решений.
От имени всей страны я требую от правительства и парламента немедленно подготовить честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики.
Это - ваша конституционная, государственная и политическая обязанность.
Я подчеркиваю - полную ответственность согласно Конституции за экономическое положение, за срыв бюджетного процесса, за разрушение банковской системы несет лично Премьер-министр Юлия Тимошенко.
Дойдя до критической черты, ей не удастся спрятаться в оппозиции.
Хватит лгать.
Я призываю всех соотечественников к спокойствию.
Вы будете защищены. У нас есть возможность защитить и страну, и людей. Сейчас первое и самое главное - найти политическую волю, мужество, принять реальный для страны бюджет 2009 года.
Для этого я использую все необходимые в условиях кризиса рычаги.
Спасибо за внимание.
Пресс-служба Президента Украины