Тимошенко предупредила: кто не спрятался – она не виновата

Раз, два, три, четыре, пять Цены будем поднимать Кто не спрятался – я не виноват... Не детская считалочка

Цена на газ для населения будет сохранена на том уровне, какой она является сегодня. Об этом категорически заявила премьер-министр Юлия Тимошенко в прямом эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина» вечером 23 января. То есть за неделю до обещанных Национальной комиссией регулирования электроэнергетики двух этапов повышения цен на газ для… населения: с 1 февраля и с 1 мая.

Причем, речь идет не просто о повышении цен, но и об изменении подходов к формированию стоимости газа для украинцев, в результате чего, как уже писал УНИАН, газ для тех, кого угораздило поставить газовый котел и перейти на автономное отопление, с 1 мая будет стоить 1 тысячу 273 гривень за 1 тысячу кубометров. Это значит, что для 57% украинских потребителей газа (нынешняя первая категория) цена вырастет на 157% (более чем в 2,5 раза), для 41% (вторая категория) - на 73%, а вот для двух остальных процентов - а это, как мы понимаем, самая богатая часть общества (третья и четвертая категории), топливо подешевеет... Тем не менее, господин Кальченко, уведомиво поэтапном повышении цен на газ для населения по формуле 25% +25%, поспешил опровергнуть издания, которые не поленились вывести НКРЭ на чистую воду и посчитать, какую цену на самом деле получат украинцы на выходе. Хотя по факту, Кальченко, конечно, прав, поскольку цены вырастут даже больше, чем насчитали СМИ.

Таким образом, дом в частной собственности становится ни больше, ни меньше – золотым. Но у людей, и без того «осчастливленных» экономическим кризисом, фактически не останется выхода: или бери деньги где хочешь и плати, или замерзай со всей семьей. Или за свои деньги ставь новый котел, скажем, «на соломе». Правда, как говорят эксперты, он в три раза дороже газового…

Примечательно, что столь резкое подорожание (да еще и на условиях, сравнимых разве что с попыткой содрать третью шкуру) планируется именно при правительстве Тимошенко, которая немалую часть предвыборной кампании построила именно на обещаниях не повышать стоимость газа для украинцев. И даже подводила под это вполне разумную аргументацию: Украина добывает в год около 21 миллиарда кубометров собственного газа, и этого с головой хватает, чтобы обеспечить весь ЖКХ и все потребности украинского населения. Следовательно, даже если российский газ и дорожает, то все равно нет никакой необходимости пересматривать внутренние цены для людей: на газ, тепло и горячую воду.

Ну, с теплом и горячей водой мы окончательно разобрались еще во время последней волны повышения стоимости услуг ЖКХ, когда «внезапно» выяснилось, что премьер тут ни на что не влияет – цифры в счетах за квартиру – неотъемлемая прерогатива местных органов власти. А глава правительства, надо полагать, по примеру других высокопоставленных чиновников, просто высказала свою «гражданскую позицию», не имеющую ровным счетом никакого отношения к официальной деятельности.

20 января первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак заявил, что по его информации, представители Нафтогаза обсуждают с Тимошенко вопрос о повышении цены на газ для населения: «Нафтогаз» провел некоторые расчеты, которые он сейчас с правительством обсуждает, и эти расчеты состоят в том, чтобы поднять цены на газ для населения в 2,5 раза». Эти данные можно было бы сходу объявить очередными происками людей Балоги против всеми гонимой премьера, если бы не цифра – в 2,5 раза – странным образом совпадающая с итоговым результатом повышения цен на газ по схеме НКРЭ.

А 21 января Тимошенко позаботиласьи о том, чтобы обезопасить себя от обвинений в нарушении предвыборных обещаний на тот случай, если газ для людей подорожает опять – после того как уже дорожал в прошлом году. Это прозвучало так: «правительство не видит никаких оснований для повышения цен на газ для населения, - заявила Тимошенко на заседании Кабмина, - (Однако) цены для населения устанавливаются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики».

К этому госпожа премьер неожиданно добавила: «кто бы что ни говорил, счета (за газ – ред.) будут выставлены всем потребителям по цене 228,8 (долларов за тысячу кубических метров – ред.). Счета являются свидетельствами того, что такая цена есть для потребителей».

Тут абсолютно непонятны несколько моментов: что значит газ по 228,8 «для всех потребителей»? Если и для физических лиц тоже, тогда надо говорить о повышении стоимости газа для населения значительно больше, чем в 2,5 раза. А если стоимость газа для населения устанавливает НКРЭ, и никто иной, то как премьер-министр может что-либо обещать в этой области? Или тут уже имеет место «синдром Черновецкого»: то не я тарифы на проезд поднял, это мне их Зинченко подсунул…

23 января Тимошенко совершенно забыла о том, что население Украины, как она же сама и утверждала, полностью снабжается за счет газа собственной добычи и пообещала: «Цена на российский природный газ для населения Украины повышаться не будет».

Интервью Тимошенко «Зеркалу недели», опубликованное 24 января, еще больше запутало ситуацию. «Даже при всем хаосе, расхлябанности и злоупотреблениях, которые царят в сфере добычи украинского газа, его нынешняя цена остается рентабельной, - заявила премьер. - Если бы не кризис, и если бы не Нацбанк, который убил курс гривни, что тянет за собой инфляцию, то цены для населения нужно было бы поднимать. В Европе самый дорогой газ покупает именно население, а не предприятия. Но мы себе такого позволить не можем, именно из-за кризисных явлений».

Но если добыча украинского газа,несмотря ни на что,остается рентабельной, и если именно этот газ идет на потребности населения, то совершенно непонятно, почему вопрос о повышении цен встает вообще. При чем тут курс гривни к доллару – какое отношение он имеет к газу, который по идее должен и добываться, и продаваться за украинскую валюту? И исходя из каких соображений премьер вдруг резко изменила собственное отношение к вопросам повышения цен на газ для населения? Ведь выходит, что единственным сдерживающим фактором для нее теперь является кризис. Когда это установка «сначала европейские зарплаты, потом – европейские цены» поменялась на «европейские цены уже сегодня»?

К этому стоит добавить попытку первого вице-премьера Александра Турчинова в эфире программы «Шустер live» на этой неделе объяснить, зачем правительство закладывает в бюджет немалые суммы на газификацию сел, заранее понимая, что буквально через пару лет их жителям будет просто не по карману платить за газ. Почему бы сразу не вводить там использование альтернативных источников энергии, на чем настаивает премьер в своих публичных выступлениях? Тем более, что в селах, где газа нет, переделывать ничего не надо. Нужно только сделать. Первый вице сослался на свою тещу: «когда она говорит, «ты же помоги газифицировать наше село», «вот все просят» и так далее... Я объясняю: «Через год-два-три это будет вам слишком дорого». …к сожалению, когда формировали бюджет, то к депутатам обращаются их избиратели, которые все же хотят жить сегодняшним днем, им неинтересно, что действительно мы вынуждены будем перейти на высокие цены. Но это будет завтра. А сегодня «пожалуйста, вы газифицируйте наше село…» И, безусловно, по требованию депутатов (БЮТ – ?), во время формирования бюджета была позиция эта и по газификации сел и поселков», - подвел итог Турчинов.

Выходит наше правительство и депутатский корпус не могут отказать населению даже в тех просьбах, глупость которых изначально очевидна? И что же мы будем делать после того, как вся Украина «до самых до окраин» плотно сядет на газовую иглу? Снимать «ломку», когда выяснится, что люди на самом деле платить не в состоянии?

Впрочем, на последние вопросы ответ нашелся. В блоке имени премьера. Один из спикеров блока Андрей Портнов еще в середине декабря прошлого года заявил, что БЮТ не собирается обращать внимания на возможные народные протесты против неэффективной политики правительства Тимошенко в вопросах преодоления экономического кризиса и смягчения его последствий для населения Украины. «Мы действуем по принципу: «караван идёт». Кто хочет сотрудничать с правительством – он будет сотрудничать. Кто не хочет, тот не хочет». К этому пассажу Портнов присовокупил: «поэтому кто не спрятался, мы не виноваты».

Тенденция же на самом деле вырисовывается пренеприятнейшая. Причем пугает уже и то, что столь притягательную тему как повышение цен на газ для населения Тимошенко почему-то совсем не использует в потоке своих обвинений и претензий к Ющенко. В отличие от, скажем «валютных махинаций» Нацбанка, хотя газом можно было бы «зацепить» не меньше народу, чем ростом курса доллара. А основания для обвинений одинаковые: и главу Нацбанка, и главу НКРЭ назначает Верховная рада, но по представлению именно Президента. Неужели премьер чувствует, что газовая тема грозит настолько больно ударит по людям, что тут достанется всем: и «стрелочникам», и «прокурорам»?

И напоследок сыпанем еще одну щепотку соли на рану: британский газовый гигант British Gas, обслуживающий более 7,5 млн. потребителей в частном секторе Соединенного Королевства, 22 января объявил о снижении для своих клиентов цены на газ на 10% (!). Руководство компании объяснило такое решение необходимостью учесть интересы клиентов в период кризиса…

Елена Перегуда