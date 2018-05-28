Тимошенко предупредила: кто не спрятался – она не виновата
С 1 мая НКРЭ предлагает повысить цены на газ для 57% населения на 157%, для 41% - на 73%, а вот для двух остальных процентов - а это самая богатая часть общества, топливо подешевеет...
Раз, два, три, четыре, пять Цены будем поднимать Кто не спрятался – я не виноват... Не детская считалочка
Цены будем поднимать
Кто не спрятался – я не виноват...
Не детская считалочка
|Юлия Тимошенко
Цена на газ для населения будет сохранена на том уровне, какой она является сегодня. Об этом категорически заявила премьер-министр Юлия Тимошенко в прямом эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина» вечером 23 января. То есть за неделю до обещанных Национальной комиссией регулирования электроэнергетики двух этапов повышения цен на газ для… населения: с 1 февраля и с 1 мая.
Причем, речь идет не просто о повышении цен, но и об изменении подходов к формированию стоимости газа для украинцев, в результате чего, как уже писал УНИАН, газ для тех, кого угораздило поставить газовый котел и перейти на автономное отопление, с 1 мая будет стоить 1 тысячу 273 гривень за 1 тысячу кубометров. Это значит, что для 57% украинских потребителей газа (нынешняя первая категория) цена вырастет на 157% (более чем в 2,5 раза), для 41% (вторая категория) - на 73%, а вот для двух остальных процентов - а это, как мы понимаем, самая богатая часть общества (третья и четвертая категории), топливо подешевеет... Тем не менее, господин Кальченко, уведомиво поэтапном повышении цен на газ для населения по формуле 25% +25%, поспешил опровергнуть издания, которые не поленились вывести НКРЭ на чистую воду и посчитать, какую цену на самом деле получат украинцы на выходе. Хотя по факту, Кальченко, конечно, прав, поскольку цены вырастут даже больше, чем насчитали СМИ.
Таким образом, дом в частной собственности становится ни больше, ни меньше – золотым. Но у людей, и без того «осчастливленных» экономическим кризисом, фактически не останется выхода: или бери деньги где хочешь и плати, или замерзай со всей семьей. Или за свои деньги ставь новый котел, скажем, «на соломе». Правда, как говорят эксперты, он в три раза дороже газового…
Примечательно, что столь резкое подорожание (да еще и на условиях, сравнимых разве что с попыткой содрать третью шкуру) планируется именно при правительстве Тимошенко, которая немалую часть предвыборной кампании построила именно на обещаниях не повышать стоимость газа для украинцев. И даже подводила под это вполне разумную аргументацию: Украина добывает в год около 21 миллиарда кубометров собственного газа, и этого с головой хватает, чтобы обеспечить весь ЖКХ и все потребности украинского населения. Следовательно, даже если российский газ и дорожает, то все равно нет никакой необходимости пересматривать внутренние цены для людей: на газ, тепло и горячую воду.
Ну, с теплом и горячей водой мы окончательно разобрались еще во время последней волны повышения стоимости услуг ЖКХ, когда «внезапно» выяснилось, что премьер тут ни на что не влияет – цифры в счетах за квартиру – неотъемлемая прерогатива местных органов власти. А глава правительства, надо полагать, по примеру других высокопоставленных чиновников, просто высказала свою «гражданскую позицию», не имеющую ровным счетом никакого отношения к официальной деятельности.
20 января первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак заявил, что по его информации, представители Нафтогаза обсуждают с Тимошенко вопрос о повышении цены на газ для населения: «Нафтогаз» провел некоторые расчеты, которые он сейчас с правительством обсуждает, и эти расчеты состоят в том, чтобы поднять цены на газ для населения в 2,5 раза». Эти данные можно было бы сходу объявить очередными происками людей Балоги против всеми гонимой премьера, если бы не цифра – в 2,5 раза – странным образом совпадающая с итоговым результатом повышения цен на газ по схеме НКРЭ.
А 21 января Тимошенко позаботиласьи о том, чтобы обезопасить себя от обвинений в нарушении предвыборных обещаний на тот случай, если газ для людей подорожает опять – после того как уже дорожал в прошлом году. Это прозвучало так: «правительство не видит никаких оснований для повышения цен на газ для населения, - заявила Тимошенко на заседании Кабмина, - (Однако) цены для населения устанавливаются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики».
К этому госпожа премьер неожиданно добавила: «кто бы что ни говорил, счета (за газ – ред.) будут выставлены всем потребителям по цене 228,8 (долларов за тысячу кубических метров – ред.). Счета являются свидетельствами того, что такая цена есть для потребителей».
Тут абсолютно непонятны несколько моментов: что значит газ по 228,8 «для всех потребителей»? Если и для физических лиц тоже, тогда надо говорить о повышении стоимости газа для населения значительно больше, чем в 2,5 раза. А если стоимость газа для населения устанавливает НКРЭ, и никто иной, то как премьер-министр может что-либо обещать в этой области? Или тут уже имеет место «синдром Черновецкого»: то не я тарифы на проезд поднял, это мне их Зинченко подсунул…
23 января Тимошенко совершенно забыла о том, что население Украины, как она же сама и утверждала, полностью снабжается за счет газа собственной добычи и пообещала: «Цена на российский природный газ для населения Украины повышаться не будет».
Интервью Тимошенко «Зеркалу недели», опубликованное 24 января, еще больше запутало ситуацию. «Даже при всем хаосе, расхлябанности и злоупотреблениях, которые царят в сфере добычи украинского газа, его нынешняя цена остается рентабельной, - заявила премьер. - Если бы не кризис, и если бы не Нацбанк, который убил курс гривни, что тянет за собой инфляцию, то цены для населения нужно было бы поднимать. В Европе самый дорогой газ покупает именно население, а не предприятия. Но мы себе такого позволить не можем, именно из-за кризисных явлений».
Но если добыча украинского газа,несмотря ни на что,остается рентабельной, и если именно этот газ идет на потребности населения, то совершенно непонятно, почему вопрос о повышении цен встает вообще. При чем тут курс гривни к доллару – какое отношение он имеет к газу, который по идее должен и добываться, и продаваться за украинскую валюту? И исходя из каких соображений премьер вдруг резко изменила собственное отношение к вопросам повышения цен на газ для населения? Ведь выходит, что единственным сдерживающим фактором для нее теперь является кризис. Когда это установка «сначала европейские зарплаты, потом – европейские цены» поменялась на «европейские цены уже сегодня»?
|Александр Турчинов
Выходит наше правительство и депутатский корпус не могут отказать населению даже в тех просьбах, глупость которых изначально очевидна? И что же мы будем делать после того, как вся Украина «до самых до окраин» плотно сядет на газовую иглу? Снимать «ломку», когда выяснится, что люди на самом деле платить не в состоянии?
Впрочем, на последние вопросы ответ нашелся. В блоке имени премьера. Один из спикеров блока Андрей Портнов еще в середине декабря прошлого года заявил, что БЮТ не собирается обращать внимания на возможные народные протесты против неэффективной политики правительства Тимошенко в вопросах преодоления экономического кризиса и смягчения его последствий для населения Украины. «Мы действуем по принципу: «караван идёт». Кто хочет сотрудничать с правительством – он будет сотрудничать. Кто не хочет, тот не хочет». К этому пассажу Портнов присовокупил: «поэтому кто не спрятался, мы не виноваты».
Тенденция же на самом деле вырисовывается пренеприятнейшая. Причем пугает уже и то, что столь притягательную тему как повышение цен на газ для населения Тимошенко почему-то совсем не использует в потоке своих обвинений и претензий к Ющенко. В отличие от, скажем «валютных махинаций» Нацбанка, хотя газом можно было бы «зацепить» не меньше народу, чем ростом курса доллара. А основания для обвинений одинаковые: и главу Нацбанка, и главу НКРЭ назначает Верховная рада, но по представлению именно Президента. Неужели премьер чувствует, что газовая тема грозит настолько больно ударит по людям, что тут достанется всем: и «стрелочникам», и «прокурорам»?
И напоследок сыпанем еще одну щепотку соли на рану: британский газовый гигант British Gas, обслуживающий более 7,5 млн. потребителей в частном секторе Соединенного Королевства, 22 января объявил о снижении для своих клиентов цены на газ на 10% (!). Руководство компании объяснило такое решение необходимостью учесть интересы клиентов в период кризиса…
Елена Перегуда