НКРЭ опровергает информацию о размере повышения цены на газ

НКРЭ опровергает информацию, появившуюся в некоторых СМИ о намерении повысить цены на газ для населения более чем на 70 процентов – сообщил председатель НКРЭ Валерий Кальченко.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность упрощения дифференциации розничных цен на газ для населения и планирует их поэтапное повышение с февраля и с мая - по 25% соответственно.