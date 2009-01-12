НКРЭ опровергает информацию о размере повышения цены на газ
20:09, 12 января 2009Общество
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Повышение будет, но не 70 процентов
НКРЭ опровергает информацию, появившуюся в некоторых СМИ о намерении повысить цены на газ для населения более чем на 70 процентов – сообщил председатель НКРЭ Валерий Кальченко.
Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность упрощения дифференциации розничных цен на газ для населения и планирует их поэтапное повышение с февраля и с мая - по 25% соответственно.
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