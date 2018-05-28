Игорь Криль: все политики только тем и заняты, что думают, под кого стать, чтобы не прогадать

Игорь Криль – лидер партии “Единый Центр”, которая считается политическим проектом главы Секретариата Президента Виктора Балоги. Игорь Криль был тем депутатом, который в 2007 году подал иск в Мукачевский городской суд, чтобы запретить публикацию закона о Кабмине, который расширял полномочия правительства, и сужал поле для маневра Президента. Позже он отказывался ставить подпись под коалиционным соглашением о создании демократической коалиции, а вскоре назвал фракцию “НУ-НС” филиалом БЮТ. Почему не состоялся съезд, на котором партия Единый Центр должна была объединиться с “Народным Союзом Наша Украина”? Каким видит будущее своей политсилы лидер пропрезидентской партии, когда рейтинг Президента дает мало надежд на переизбрание?... Об этом - в интервью с Игорем Крилем В свое время наше агентство, опираясь на источники, сообщило, что 17 января должен был состояться объединительный съезд НСНУ и ЕЦ. Было известно, что усилия для такого объединения прилагал лично Президент. Почему же этого не произошло? Не знаю откуда берут такую информацию ваши «источники», но стопроцентно от Единого Центра о таком съезде вы не могли услышать.

Мы знали, что была инициатива консолидировать политиков вокруг Президента - объединить политиков, которые не перешли к Тимошенко и имеют потенциал и желание работать вместе с Виктором Ющенко. Но для этого нужна ясность в этом вопросе в среде самой “Нашей Украины”. А ее пока еще нет. Почему? Это вопрос не к нам. Когда будет такая ясность, тогда можно будет о чем-то говорить.

Сегодня происходит противодействие этому процессу внутри “Нашей Украины”. Инициируется это противодействие извне – из штаба БЮТа. Тимошенко боится такой консолидации и через тех нашеукраинцев, которые уже “продались” ей, но еще находятся в “Нашей Украине”, она будет противодействовать этому процессу.

Мы на этой неделе услышали слова Вячеслава Кириленко о том, что фракция НУ-НС превратилась в филиал БЮТ. Если смотреть правде в глаза, то следует признать, что она превратилась в филиал БЮТ еще в ноябре 2007 года. Тогда это было понятно всем, кто имел возможность созерцать за процессом вблизи. И я тогда об этом говорил. Но тогда фракцией руководил Кириленко. Тогда «филиала» он будто не замечал. Сегодня, когда Тимошенко через свою пятую колонну в НУ-НС отстранила его от руководства фракцией, у него наконец открылись глаза.

Вы делали достаточно громкие заявления относительно Тимошенко и газовых соглашений. Но вам не кажется, что в данной ситуации немногие могут бросить в нее камни. Президент Виктор Ющенко по объективным и субъективным причинам не может ездить в Москву, поехала Тимошенко. И привезла что-то. И это что-то дает в итоге возможность иметь газ не дороже 250 долларов. Это результат, разве не так? Во-первых, договариваться о цене на газ – не юрисдикция Президента. У нас есть премьер. Это его вопрос.

Во-вторых, реальная цена не 228, а 360 долларов.

В-третьих, вы сказали, что Тимошенко что-то привезла. Вот это что-то, этот кот в мешке, о котором сегодня многие говорят, но никто не видит. Это в стиле премьерши.

В-четвертых - сколько было шумихи от нее в течение года. Заявления, пресс-конференции, полеты в Москву, борьба с посредниками, подписание меморандумов.

И вот результат. Первое: посредник остался, только другой – Газпром сбыт - Украина. Кому он выгоднее, можно лишь догадываться. Ведь Тимошенко знает, как зарабатывать для себя на газовых схемах. Она газ любит, потому что газ – это большие деньги. Второе: цена 450 минус 20 процентов – европейская. А еще совсем недавно бютовцы нам рассказывали, что три года будем переходить на европейские цены. Так для чего столько шума было на протяжении года?..

Скажите пожалуйста, что нужно простому украинцу в газовом вопросе. Его не интересуют посредники, есть они или нет. Ему цена на газ нужна как можно меньше. У Украины была перспектива получить цену на газ как минимум на 100 долларов ниже, но для того не нужно было шуметь в начале года, а договариваться, пусть даже через посредников, с Туркменистаном.

Сегодня, чтобы оправдать свою гибельную для людей политику, премьерша продолжает рассказывать сказки: и газа у нас много, и цена маленькая. А закончатся эти сказки 30-процентным подорожаниям газа для людей. Об этом уже говорят.... только не Тимошенко, а ее клерки.

Но Тимошенко выглядит убедительно, когда она говорит, что газ в хранилище, который значительно дешевле, позволит сделать “коктейль 228”... Тимошенко всегда выглядит убедительно. Она сегодня вам доказывает одно убедительно, а завтра таким же образом убедительно будет доказывать противоположное. Только жизнь украинцев при том не становится лучше.

Представьте ситуацию. Вы пришли на рынок купить мужу брюки. Нашли. Цена 450 гривен. Как? 228, и не больше – удивляетесь вы. Вам говорят – берите сегодня за 450, в следующий раз будет по 300, потом по 150, дальше 100. И в сумме будет 228. Вы соглашаетесь, покупаете за 450 и приходите за обещанным в следующий раз, а вам говорят – такой цены уже нет. Вот насколько может быть убедительной цена в 228 долларов за 1000 кубометров.

Вы вспомните, как боролась Тимошенко с правительством Еханурова в 2006-м. Даже за отставку голосовала с Партией регионов и коммунистами. Так тогда цена была 95. Как она выступала против цены Януковича в 135 и 179,5 долларов. А теперь льстиво убеждает нас в том, «какая же хорошая!!!» для нас цена 360, а со следующего года такой же «хорошей» ценой будет 450.

Вспомните, как несколько месяцев назад Тимошенко льстиво рассказывала нам о том, как мы три года будем переходить на европейские цены. Результат имеем конкретный. На мировые цены Украина вышла только за один год правления Тимошенко.

И за четыре года президентства Виктора Ющенко...

При двух премьерствах Тимошенко.... Во время первого в августе 2005 она поломала схему, которая должна была действовать до 2009 года и Украина имела бы стабильную цену. Она это сделала из-за желания ввести в газовую схему ИТЕРУ, известную ей еще со времен Лазаренко. А при втором премьерстве «завершила» переход на европейские цены. Вот ее достижения.

Обществу была навязана бютовска пропаганда: если что-либо хорошее произошло – то это заслуга Тимошенко, а если плохое – это Ющенко. Но это обман.

В нашей стране Президент Ющенко по Конституции реально мог отвечать за экономику лишь на протяжении 8 месяцев своего президентства, когда премьером был Юрий Ехануров, который не заявлял о своих президентских амбициях. Другие премьеры-кандидаты в президенты Тимошенко и Янукович за свои экономические достижения должны отвечать лично, поскольку их экономические полномочия были выше полномочий Президента.

Вы говорили, что Юлия Тимошенко может отдать нашу ГТС по белорусскому сценарию. Но у Беларуси был долг, нас же обязали платить... И мы при таких ценах, которые привезла Тимошенко из Москвы, будем иметь долг...

Возьмем кредит.

А если будет негде взять кредит?

Есть резервы НБУ…

Резервы НБУ не бездонны. Давайте взглянем на проблему долгов более широко. То, что по газу мы зайдем в долги, – это понятно. Но у нас сегодня уже 105 миллионов долга по зарплате учителям. И это только по декабрю, а уже конец января. Дальше будет хуже при таком управлении. Потому я не сомневаюсь, что Тимошенко с Путиным в Москве запустили сценарий сдачи России нашей газотранспортной системы через увеличение задолженности.

Придет время и Тимошенко будет льстиво нам говорить о том, как “хорошо для нас” отдать нашу газотранспортную систему России за долги.

Уже больше 17-и лет, как мы проголосовали за независимость Украины на референдуме. Украина тогда была одной из наиболее развитых и самых богатых республик Союза. Мы голосовали за то, что жить будем в достатке. Поэтому почему, через 17 лет большинство из нас, думая о себе лично и о государстве в целом, задает себе вопрос: почему мы бедны?

Перефразируя известную народную то ли пословицу, то ли шутку: «бедный, потому что доверчивый. Доверчивый, потому что бедный».

Заколдованный круг. И по этому кругу уже больше 17-и лет водят нас разного рода «Тимошенки». А мы себе ходим и вырваться из него то ли не можем, то ли не хотим.

Мы должны понять - нас делят. А проще – нас дурят. Они (делает особое ударение на слове - авт.) умеют делать это хорошо. Их принцип - разделяй и властвуй - процветает, потому что мы ведемся на их провокации. Разделив нас, втянув нас по любому поводу в конфликт или в дискуссию, во время которых мы тратим время на бесплодные дискуссии и боремся между собой, они (опять ударение - авт.) спокойно присваивают себе то, что принадлежит каждому из нас.

Нам нужно разорвать это зачарованный круг. И начать нужно с себя. Для начала надо перестать слушать разного рода лгунов.

И еще одно: документы, газовые соглашения должны быть не предметом слива в средства массовой информации, как это есть у нас сегодня, а открытыми для общественности и экспертов для широкого обсуждения.

Когда создавалась партия Единый Центр, было очевидно, что это партия под Президента. Если Президент не будет избираться, то кого вы будете поддерживать на выборах? Скажите, пожалуйста, кто в Америке знал об Обаме за два года до выборов? У нас будущего кандидата в президенты, который будет баллотироваться через 10 лет, все знают уже сегодня.

После выборов 2004 года у нас сразу же начались следующие президентские выборы. И кандидаты были известны. И борьба между ними продолжается вот уже больше 4-х лет. Все политические силы, все политические игроки только тем и заняты, что думают, под кого стать, чтобы не прогадать. А результат этой борьбы – сегодняшний политический и экономический хаос.

Что касается вашего вопроса. Выборы президента проводятся на протяжении четырех месяцев. Начнется кампания, будут кандидаты, тогда мы и будем определяться.

Член Президиума Единого Центра Виктор Балога таки накопил большую массу негатива... Не он накопил, а на него вылили и продолжают выливать большую массу грязи. А причиной является то, что он честно и профессионально исполняет свои обязанности. Это, конечно, не нравится разного рода «Тимошенкам». Все, что было направлено против Банковой, Виктор Балога взял на себя. А этот негатив, который Тимошенко льет постоянно на Виктора Ющенко еще со времен “любих друзів”, говорит о моральных принципах самой Тимошенко. Потому что она же - соратник Президента. Виктор Ющенко на Майдане начал делать из нее политика. До этого времени она была “газовой принцессой”, которая вместе с Лазаренко жила на газе. А сегодня....

Вспомните “любих друзів” ... Где они теперь? Почти все, кого называли любими друзями, теперь перешли в лагерь Тимошенко. И они теперь уже “любі мої”. Нас тогда дурили и теперь продолжают дурить. Нам решать – кем быть. Мне кажется пришло время поумнеть.

Как вышло, что на Закарпатье возобновлена тема русинов?

Нет русинской проблемы. Тема надуманная, за уши притягивается отношение к ней определенных должностных лиц. Все это эсдепеуошно-бютовская пропаганда.

Скажите, когда вы анализируете то, что сделал вдохновитель вашей партии, глава Секретариата Виктор Балога, вы не видите каких-то ошибок? Он в 2007 году договорился о досрочных выборах с Януковичем, хотя Регионы могли еще долго держать митинги на улицах и судиться. Он убедил лидеров девяти партий идти одним блоком НУ-НС на выборы, поверив, что они создадут единую партию, он способствовал тому, что ваша неформальная партийная группа стала партией, вызвав резкую критику и обвинения. Что было плохого, когда Янукович с Морозом пришли к Президенту 9 января 2007 года и договорились о совместной работе в течение года?! Вышли на общую пресс-конференцию и рассказали обо всем людям. Это же было прекрасно. Три главных высокопоставленных должностных лица решили консолидировано работать на государство и для народа. Разве сегодня не мы хотим консолидации всех ветвей власти?

Только проблема в том, что компромиссности у Януковича и Мороза хватило не больше, чем на три дня. Юлию Тимошенко такая консолидация и покой в государстве не устраивали. Она пришла к Януковичу и Морозу и сказала: я готова на все. Так 12 января БЮТом, ПР, Соцпартией и коммунистами был проголосован закон о Кабмине, который ограничивал полномочия Президента. С этого началось противостояние, которое завершилось роспуском Верховной Рады в апреле 2007 года.

Соглашаюсь с вами, что без Виктора Балоги эти выборы не состоялись бы. Но разве он ошибался? Не представляю, что сегодня происходило бы, если бы политиков тогда не заставили пойти на выборы.

Вы считаете ошибкой создание блока НУ-НС на выборах? Я соглашаюсь, что тогда всех «согнали» в один блок. Но если бы этого не произошло, то они, идя разными колоннами на выборы, ничего бы лучшего не придумали, как обливать грязью друг друга. Какой был бы результат? Проиграли бы все.

Не проблема Президента Виктора Ющенко и Виктора Балоги, что большинство из представителей пропрезидентского блока оказались глубоко непорядочными людьми, которые обещали создать единую партию и палец о палец не ударили, чтобы сделать это.

Поняв их цинизм и лживость, Виктор Балога с коллегами пошел другим путем. Мы выполнили обещание данное украинцам на выборах 2007 года. Мы создали Единый Центр, в который сегодня вступили представители почти 50-ти украинских партий, в том числе и тех, которые вошли в блок НУ-НС. Это и есть консолидация, не на показ, а реальная. Кроме того, в Единый Центр вступили свыше 60 процентов людей от общего количества, которые не были в ни одной политической силе до этого.

Подытоживая ответ на этот вопрос, скажу следующее: Балога не так много делал тех ошибок, которых ему приписывают. Пройдет немного времени и это поймут все.

Относительно критики по адресу Единого Центра – если бы ее не было, то мы бы считали, что мы плохо работаем. Мы понимаем, кто и за что критикует нас. Мы понимаем, куда идем, и какие наши задачи.

Разговаривала Леся Дидкивска