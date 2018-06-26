В противостоянии Президент-премьер большинство поддерживает Ющенко
В конфликтных ситуациях между Януковичем и Ющенко подавляющее большинство одобряет действия Президента. Лишь немногие проявляют безразличие к обострению политического противостояния последних недель...
Опрос, проведенный на веб-странице УНИАН, показывает, что в конфликтных ситуациях между Президентом и премьер-министром подавляющее большинство одобряет действия Виктора Ющенко. Премьер-министра в этих ситуациях поддерживают в два с половиной меньше респондентов. Лишь незначительная часть проявляет безразличие к обострению политического противостояния последних недель.
Вопрос на УНИАН-сайте сформулирован таким образом: “Кого Вы поддерживаете в противостоянии Януковича с Ющенко?” По состоянию на 3 октября, 13.00 в опросе на украиноязычнойи русскоязычной версиях сайта приняло участие 1011 пользователей Интернет. Ответы распределились следующим образом:
Президента – 49,1%;
премьер-министра – 19,3%;
иногда одного, иногда другого – 2,1%;
оба неправы – 11%;
мне все равно – 5,8%;
не согласен с постановкой вопроса – 10,3%
свой вариант – 2,5%.
Наблюдаются некоторые различия в ответах на украинско- и русскоязычной версиях УНИАН-сайта. На украинской версии поддерживают Ющенко 59,4%, Януковича – 9,4%; на российской – Ющенко – 40,1%, Януковича – 27,9%. В целом тенденции одинаковы.
Среди собственных вариантов ответов наиболее характерны (и толерантны) следующие: “Юлию Тимошенко”; “Оба уже достали”; “Ни один не заботится об интересах народа”; “Нужно самому брать власть, а не доверять кому-то”.