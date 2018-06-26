В октябре будет много конфликтов

Астрологический прогноз для Украины на октябрь

Что было...

Цитата из прогноза на сентябрь: "Сейчас формируется новая система управления экономикой. Этот процесс будет сложный, и может сопровождаться конфликтами на протяжении всего сентября… Эти конфликты будут сильными, но локальными". Эти события в сентябре были вызваны сложными процессами, которые проходили в блоке партий "Наша Украина" в связи с попытками формирования широкой коалиции и оппозиции. Кроме того, были споры между ветвями власти. Их причины политические, вызваны формированием законов и процедур в процессе проведения политической реформы.

Цитата: "Но споры и конфликты сентября политические. В реальности сентябрь должен оказаться успешным для решения реальных экономических вопросов в Украине. Самая сложная проблема в этом месяце – в первой половине сентября будет какая-то попытка оказать давление на экономическую самостоятельность страны, или требование заключить какой-то экономический договор. Но эта ситуация не сможет создать серьезных проблем благодаря мощной информационной поддержке, и либеральным тенденциям в экономике".

В первой половине сентября Газпром согласился с повышением цены на газ Туркменистаном. Это вызвало необходимость искать новые решения. Такие решения были найдены в конце сентября в виде проекта соглашения "газ в обмен на электроэнергию".

Что будет...

Скорее всего, октябрь в целом окажется сложным для политической жизни в Украине. Эти конфликты начинались еще в начале 2006 года и продолжаются до сих пор. Более того, они продолжатся и в 2007 году. С точки зрения астрологии, есть две основные причины этих проблем – экономическая, и управленческая.

В первой половине месяца будут актуальными конфликты по экономическим вопросам, а во второй половине октября – проблемы в системе управления.

Экономические проблемы тянутся с начала этого года. В первой половине октября они будут выглядеть в виде ситуации, в которой будет невозможно договориться по каким-то финансовым или экономическим вопросам. Участники уже публично известны на данный момент, поэтому в этом плане вряд ли будут неожиданности. Сама же ситуация первой половины октября выглядит не как конфликт, а, скорее, как разочарование из-за невозможности договориться и решить финансовые вопросы. А окончательно эта проблема проявит себя в первом квартале 2007 года. Участники конфликта могут быть и внешние, внутренние. То есть в октябре могут возникать сложные ситуации на переговорах по внешнеэкономическим вопросам.

Политические проблемы могут быть сложнее и драматичнее экономических, хотя на самом деле все они завязаны в одну сложную, конфликтную ситуацию, которая видна как целый "клубок" противоречий. Разочарование из-за невозможности решить экономические вопросы, о которых говорилось выше, приведет во второй половине октября к каким-то протестам, мешающим выполнению управленческих функций. Отчетливо видно, что все эти конфликты будут связаны с поисками новых форм управления в результате политической реформы. Но сам процесс реформирования будет проходить в целом успешно. Могут возникать временные проблемы, но они будут решаться быстро и эффективно. Из наиболее влиятельных политических сил в решение этих сложных вопросов наиболее активно будут включены Наша Украина и Социалистическая партия.

К сожалению, во многих ситуациях, которые будут складываться в политике в октябре, трудно будет найти компромиссы. В некоторых случаях противоречия могут вообще заводить в тупик, из которого, на первый взгляд, нет выхода. Не видно и достаточной поддержки извне. В таких сложных ситуациях есть только один выход – сконцентрировать внимание на поиске прагматических решений, и контролировать эмоции, чтобы избежать их разрушительного действия. Вместе с тем нужно отметить, что проблемы октября вряд ли создадут кризисные ситуации. Для этого их силы недостаточно.

Астрологический прогноз для Украины на неделю 02.10-08.10.2006

Что было...

Цитата из прошлого прогноза: "Во второй половине этой недели может сложиться не очень значительная ситуация, в которой Украине может быть предложен какой-то договор. Он не будет чем-то новым. Это продолжение стабилизирующих событий, которые развиваются на протяжении сентября. Этот договор поначалу может показаться резким, требовательным, и с претензиями, но проблем он не создаст. Наоборот, есть достаточно сильных и благоприятных факторов, которые способны превратить эти требования в сотрудничество". На прошлой неделе была предварительная договоренность с Россией "газ в обмен на электроэнергию". Пока что это только проект договора.

Цитата из прошлого прогноза (18.09.2006): "Сейчас просматривается сильная поддержка Украины со стороны зарубежных партнеров. Тема – идеологическое и информационное сотрудничество. Пока еще трудно определить всех участников этого сотрудничества, но уже можно с высокой вероятностью предположить, что одним из них будет Польша. Хотя эта программа уже начала работать, сейчас она только нарабатывает потенциал, а конкретные события будут позже". Политический конфликт и палаточный городок возле здания Сейма в Польше. Здесь я ошибся в формулировке. "Сотрудничество" и "поддержка" в этом тексте – преувеличение. На самом деле можно говорить о "идеологической и информационной связи" в том смысле, что события в Польше напоминают о событиях 2004 года в Украине.

Что будет... Вся эта неделя для политической жизни в Украине будет сложной, противоречивой, чаще всего - конфликтной. Событий ожидается много, поэтому нет возможности все перечислить.

Одна из ситуаций - та, которая началась на прошлой неделе. Сейчас она начнет обретать окончательную форму. Ее астрологический смысл заключается в невозможности эффективно решить какие-то экономические вопросы, и это вызывает необходимость изменений в системе управления. В реальности она выглядит, как конфликт между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров.

В то же время, на этой неделе накапливается неудовлетворенность из-за неисполнения каких-то обязательств в политике. Эта ситуация в равной степени действует на всех, и вызывает ощущения разочарования, нежелание руководствоваться в своих действиях чужими решениями. Но нужно учитывать, что все это пока что работает на уровне психики. Для конкретных планов и действий время пока еще не наступило – это будет в 2007 году.

Все это "работает" вместе, создавая сложные, противоречивые настроения в психике, а в реальности создаст на этой неделе конфликтные ситуации при решении каких-то финансовых вопросов, попытки блокировать действия в политической деятельности и в исполнительной власти.

Вторая ситуация этой недели (неудовлетворенность из-за неисполнения каких-то обязательств в политике) непосредственно касается двух политических сил – НУ и БЮТ (из тех, которые входят в парламент). Для БЮТ это споры, и разочарование из-за препятствий к заключению межпартийных соглашений. Для НУ это выглядит, как претензии или критика – как внутри блока, так и извне. На следующей неделе "Наша Украина" получит какую-то мощную поддержку со стороны. Это будут какие-то выгодные для нее предложения, но они могут еще больше осложнить межпартийные отношения. Этот конфликт начался еще во второй половине 2004 года, а во второй половине 2006 – первой половине 2007 года он потребует каких-то окончательных решений. Отношения между этими двумя политическими силами стабилизируются и улучшатся в конце 2007 года – 2008 году.

Все эти ситуации взаимосвязаны, и создают "клубок" проблем этой недели.

Эта неделя может оказаться сложной также и для внешнеполитической деятельности. Какие-то встречи и переговоры окажутся неэффективными из-за того, что будет очень трудно выполнить по ним обязательства.