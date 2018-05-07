Ющенко о газе и транзите, Кабмине и парламенте, России и ЕС, белорусском сценарии и вонючих схемах

Украина не взяла ни единого кубометра газа из российского транзита, и рассчиталась с Россией за весь газ еще в декабре 2008 года. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не производила несанкционированного отбора газа. Более того, по словам В.Ющенко, Украина использовала свой газ для обеспечения транзита российского газа - 74 млн. кубометров.

«Мы свято выполняли и будем выполнять обязательство по транзиту. Украина не предприняла ни одного деструктивного шага и не заслуживает оценок, которые раздаются», - сказал В.Ющенко.

Президент также выразил готовность украинской стороны к конструктивным профессиональным переговорам с Россией по ценам на газ и транзит.

О переходе на европейские цены на газ

Президент Украины допускает переход к европейским ценам на газ для Украины и на тариф на его прокачку по территории страны в течение двух лет.

При этом он отметил, что такой переход должен проходить с учетом тенденций на мировых рынках нефти и газа.

«Это не обязательно делать за 3 года. Это можно сделать за 2 года. Это не является чем-то опасным. Однако уверен, что продуманный переход будет лучше для обеих сторон, чем декларация исключительно рыночных принципов как по транзиту, так и по цене на газ», - сказал Президент.

Вместе с этим В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что оптимальным считает вариант перехода на рыночные цены в течение трех лет, как и было ранее согласовано на уровне Президентов и премьеров России и Украины.

«Я хотел бы, чтоб украинская и российская стороны все же вернулись к букве и духу меморандума и договоренностям, которые мы достигли. Если этого не будет, конечно, мы будем вынуждены также идти на рыночный характер предоставления услуг по транзиту», - заявил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО заявил, что переход к европейским ценам в течение одного года неразумен. «Не будет продуманным шагом, если в режим рыночных отношений из-за позиции одной из сторон мы будем рассматривать ситуацию, когда к рыночному статусу мы… можем перейти за 365 дней… Теоретически и практически это можно сделать, дорогой будет плата обеих участников», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО заявил, что цену на газ должны определять исключительно специалисты, а не политики. «Мне бы не хотелось, чтоб цену на газ устанавливали Президенты стран. Газ не должен быть политической категорией», - сказал он, подчеркнув, что задание политиков на сегодняшний день – «не блокировать рациональный переговорный процесс». «Жесты типа того - цена такая и никогда не будет другой, я уверен, для переговоров недопустимы. Я могу заявить, что цена на украинский транзит может составлять условно 10 долларов… Но я уверен, что после этой фразы мы будем рождать взаимные тупики»,

О шансе 31 декабря и Тимошенко

В.ЮЩЕНКО опроверг информацию о том, что он якобы не разрешил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО отбыть в Москву 31 декабря. «Меня удивляет такой комментарий, если вы думаете, что Юлию Владимировну может кто-то заставить в воздухе вернуться обратно в Украину, то вы глубоко ошибаетесь», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что по его данным, Ю.ТИМОШЕНКО отменила свой визит в Россию, уже находясь в воздухе.

«Все остальное, что произошло, пусть комментирует Юлия Владимировна», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он еще раз подчеркнул, что 31 декабря Украина и Россия были очень близки к подписанию газового контракта, и по состоянию на 16.00 оставался лишь один несогласованный вопрос, который касался вопроса технологического газа. «Эта тема, которая была близка к реальности, не состоялась. У кого там эмоции сдали, почему такая развязка была 31 числа, я хочу вам лишь одно сказать, к этому Президент Украины не имеет никакого отношения», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что у премьер-министра Украины вообще не было необходимости лететь 31 декабря в Москву, поскольку все газовые контракты должны были подписывать эксперты – «Нафтогаз» и «Газпром». «Вы же понимаете, что премьер-министр не подписывает соглашения, или это еще не ясно», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил, «очевидно кто-то пытался сюда (в газовые переговоры – УНИАН) привнести политический компонент».

О парламенте

Главной помощью Верховной Рады в газовом конфликте могла бы быть выработка единой позиции. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос о целесообразности отставки правительства, о чем сегодня шла речь в парламенте.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос отставки Кабинета министров - исключительно компетенция парламента. В то же время, он считает, что сегодня нужен не раздор, а консолидация депутатов вокруг национальных интересов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нужно честно дать ответ на то, что правительство сделало в газовых переговорах, что не сделало, а что и не могло сделать. Он отметил, что в провале переговоров виновата не только Украина. Президент подчеркнул, что “нация ожидала от ВР не выяснения отношений, а консолидации позиций вокруг национальных приоритетов. «Было бы хорошо, если бы ВР научилась говорить одним голосом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он заметил, что вместо этого происходит политическая взаимная ревизия для получения партийных дивидендов.

О непричастности к "вонючим схемам"

Президент категорически отвергает обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам.

«К этим газовым, простите, вонючим газовым схемам никогда ни я, ни моя семья не имели никакого отношения», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что не причастен ни к одному негосударственному решению газового характера, а также ни к одной организации, занимающейся газовыми вопросами. «Я понимаю, что тема газа традиционно настолько грязна в Украине, что прицепить ярлык к невестке, что она виновна за беспорядок в доме, - это дело чести, в том числе и лидера неукраинских коммунистов Петра СИМОНЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что в мае прошлого года обращался в суд и выиграл дело у П.СИМОНЕНКО, который выдвигал ему обвинения в причастности к сделкам с газом. В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня сожалеет, что тогда суд взыскал с лидера КПУ лишь 16 грн.

Он сообщил, что дал поручение Генпрокуратуре осуществить проверку каждой фразы П.СИМОНЕНКО о причастности Президента к незаконным операциям на газовом рынке. При этом В.ЮЩЕНКО выразил готовность в ходе следствия доказать свою непричастность. «Не клейте то, что не клеится», - сказал Президент.

Как сообщалось, лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО заявил, что Компартия будет настаивать, чтобы в повестку дня парламента 13 января был внесен вопрос отстранения от выполнения обязанностей Президента В.ЮЩЕНКО.

Также коммунисты предлагают рассмотреть вопрос "уголовной ответственности ЮЩЕНКО и его бизнес-семьи за спекулятивные махинации на газовом рынке и злоупотребление должностью Президента с целью получения сверхдоходов".

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что "одним из главных факторов нынешнего газового кризиса стали именно финансовые интересы семьи ЮЩЕНКО, который вместе со своим сообщником ФИРТАШЕМ (соучредителем "РосУкрЭнерго") контролирует газовый рынок Украины".

О надежном транзите

«От имени суверенного государства хочу заявить, что Украина была, есть, и будет надежным транзитером», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не сделала ни одного шага, чтобы прекратить поставки российского газа в Европу. При этом Президент отметил, что хочет, чтобы эта позиция была доведена до лидеров европейских стран, международных структур. «Для нас это принципиальная позиция», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня на этот счет существует очень много лжи и неправдивой информации, целью которой является дискредитировать Украину.

О покушении на незавимость

Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Россия прекратила поставки газа через Украину с целью дестабилизировать политическую ситуацию в восточной и южной Украине.

В.ЮЩЕНКО заметил, что всем должно быть понятным, что без предварительно разработанного плана 31 декабря “не мог быть заблокирован российский газ”. «Это - один из методов борьбы за нашу независимость и суверенитет», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, из-за прекращения транзита, а также поставок газа в Украину в первую очередь пострадали 6 областей Юга и Востока Украины, поскольку они получали газ из распределительных систем, а не из газовых хранилищ. «Очевидно, расчет был простым и очевидным, сделать 700 Алчевсков на территории Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, обратив внимание, что в этих регионах всегда были особые взгляды, в том числе и на международную политику.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил "Укртрансгаз", который смог наладить подачу газа в эти регионы, обеспечив роботу украинской ГТС в автономном режиме.

О допуске европейцев к ПГХ

Украина готова допустить европейских экспертов и к мониторингу своих подземных газовых хранилищ, если возникнет такая необходимость.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня мониторинговая комиссия работает на шести газораспределительных станциях на территории России и пяти - Украины.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что работа мониторинговой группы даст возможность наладить нормальную работу по транзиту российского газа.

Также В.ЮЩЕНКО надеется, что поможет нормальной работе и техническое соглашение, проект которого сегодня подготовлен украинской стороной. В.ЮЩЕНКО отметил, что техническое соглашение, которое будет предусматривать объемы поставок газа и т. п., должно вывести работу системы на уровень декабря 2008 года.

О России и меморандуме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Россия должна назвать причины отказа выполнять газовый меморандум, подписанный в октябре 2008 года премьер-министрами Украины и РФ.

«Если Россия отказывается от меморандума, то она должна об этом заявить. Только назвать причины, почему договоренность, которая была достигнута и зафиксирована в двустороннем документе, сегодня аннулируется», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН подписали меморандум, согласно которому ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» заключают прямые договоры на поставку газа в Украину, при этом цена на газ, закупаемый Украиной у России, и тариф на транзит газа через территорию Украины должны быть повышены до уровня европейских в течение трех лет.

12 января т.г. Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что контракт на поставку газа в Украину в 2009 году будет подписан в соответствии с условиями этого меморандума

Между тем 12 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что положения меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами России и Украины от октября 2008 года утратили силу и не могут быть основой для дальнейших переговоров.

О расчете цены на газ, транзит и хранение

Украина обратилась к Еврокомиссии за помощью в вопросе практики расчет цен на газ, его транзит и хранение в подземных хранилищах.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня, к сожалению, нельзя говорить о существовании единой европейской цены на газ. Он заметил, что если посмотреть по ценам для разных стран Европы, то они все будут разными. Более того, по его словам, существуют много тайных подконтрактов, в которых идет речь о льготах и субсидиях.

В.ЮЩЕНКО привел пример, что в 2008 году Словакия платила за газ 350 долларов, Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-350, Венгрия – 430, Болгария – 330, Беларусь – 130. В 2009 году цены для Германии будут составлять 250-280 долларов, для Польши, Венгрии, Болгарии и Турции до 300 долларов, Словакии – 240, Беларуси – 160. В.ЮЩЕНКО заметил, что это ориентировочные среднеевропейские цены. Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что Германия является наибольшим потребителем российского газа, а Словакия и Чехия осуществляют его транзит.

«Я не хочу комментировать чью-то цифру, я хочу понять, из чего она создается», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Рассуждая над тем, какой могла бы быть рыночная цена на газ для Украины, В.ЮЩЕНКО заметил, что из выше названных сумм необходимо высчитать цену стоимости транзита, по его подсчетам - это 55 долларов, и тогда можно выйти на среднюю цену для Восточной Европы в пределах 205-210 долларов.

Об установлении рыночной цены на транзит

Украина будет вынуждена установить рыночную цену за транзит газа, если Россия откажется от конструктивных переговоров.

В.ЮЩЕНКО назвал неприемлемой цену 1,6-1,8 дол., которая сегодня предлагается Украине за транзит российского газа. Он заметил, что в Европе эти суммы сегодня колеблются от 4 до 13 долларов. «Есть транзит 9 (долл.), простите, что я называю такие нехорошие цифры, есть транзит 11, есть транзит 13. Здесь есть где искать компромисс», - сказал Президент. По его убеждению, хотя это и не простой вопрос, здесь необходимо искать «здоровый экономический компромисс», и не мешать специалистам политикой.

«Больше всего сегодня необходимо для этих переговоров - это отбросить политические эмоции и прекратить шантаж», - сказал В.ЮЩЕНКО.

О 205-210 долларах

Президент Украины считает, что цена на газ для Украины должна быть на уровне 205-210 долларов за тысячу кубометров.

Такие цифры, отметил Президент, появились в результате вычитания из стоимости газа для европейской страны-получателя стоимости транзита газа до ее территории с украинско-российской границы на входе газа в Украину.

«Если мы делаем посыл на существование какой-то европейской формулы, то она заключается в том, что цена на газ, которая есть в Германии, уменьшается на стоимость транзита по Чехии, Словакии, а эта цена составляет 33 доллара. Снимается стоимость транзита для Украины, а это 22 доллара, таким образом, с европейской цены снимается 55 долларов при действующих тарифах на транзит. Таким образом мы выходим на европейскую цену на востоке Украины. Пожалуйста, примените эту методику для любой цены на газ в Европе, и вы не сможете получить цену больше 205-210 долларов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с этим Президент огласил ориентировочные цены, по которым европейские страны закупали газ в 2008 году и будут закупать в 2009-м.

«По цене на газ, позвольте сказать некоторые ориентировочные цены (я говорю "ориентировочные", чтоб потом не возникало правовых коллизий), которые существуют в газотранспортных и газовых компаниях стран, которые я буду называть. Мы говорим о средней цене… 2008 год: Словакия – 335 (долларов за тысячу кубометров- УНИАН), Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360, Венгрия – 430 , Болгария – 330, Беларусь – 128, Молдова – 250.

В 2009 году: Германия – 260-280, Польша – около 300, Венгрия - около 300, Турция - до 300, Беларусь – до 160. Словакия – 240…», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что на сегодняшний день не существует конкретной европейской или мировой рыночной цены на природный газ.

Он также сказал, что размер тарифа на транзит в странах ЕС колеблется от 4 до 13 долларов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что при формировании цены на газ для Украины необходимо искать «здоровые экономические аргументы», и это должны делать никак не политики, а специалисты.

При этом он отметил, что называя размер цены на газ, необходимо аргументировать причины ее возникновения. «Сегодня необходимо не только называть цену на газ, а аргументировать ее, и потом, используя аналогичный принцип, формировать размер транзита. Наиболее нужно сегодня откинуть подальше политические эмоции и шантаж», - заявил В.ЮЩЕНКО.

О центральной газовой монополии

Президент считает, что НАК «Нафтогаз Украины» должен быть центральной государственной газовой монополией в стране.

«НАК «Нафтогаз» должен быть центральной фигурой, центральной национальной монополией, через которую совершаются поставки газа, добыча газа, управление газовым хозяйством, транзитными возможностями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

О надежности ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что надежность украинской газотранспортной системы в два раза выше надежности ГТС России.

Он сообщил, что коэффициент надежности украинской ГТС по оценке экспертов составляет 1,8. «Это в два раза выше, чем российской системы, и приблизительно на уровне коэффициента надежности транзитных сетей в Европе. У нас уникальная, надежная и развитая система транзита», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

О «белорусском сценарии»

Президент Украины не исключает, что газовые проблемы с Россией вызваны желанием приватизировать украинскую газотранспортную систему.

«Я не исключаю того, и это подтверждают некоторые комментарии с российской стороны, что под эти события ставилась попытка изменить идеологию управления, эксплуатации, собственности украинской газотранспортной системы. Сегодня часты обещания Украине - возьмите кредит, если вам газ дорогой по 450 или 480 долларов, мы откроем субсидию Украине… Я хотел бы напомнить, Беларусь полтора года назад субсидию открыла и сегодня 50% ГТС Беларуси не принадлежит народу Беларуси», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он заявил, что «атака», которой подверглась Украина со стороны России, имеет по его мнению, и другие цели. В частности, возбудить внутреполитическую ситуацию в стране и активизировать регионы, в которых наиболее чувствительно воспринимают проблемы в украинско-российских отношениях для того, чтоб вызвать недовольство украинской властью. Также возможной целью развития конфликта было, по мнению В.ЮЩЕНКО, активизация реализации «достаточно неперспективного» проекта – газопровода «Северный поток», доказывая, что система транзита газа через Украину требует альтернативного варианта.