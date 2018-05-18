Три года без Януковича: что стало со столичным имуществом "бати"

Наше путешествие стартовало из самого сердца Киева – элитного дома на Грушевского, 9А в Печерском районе. Этот скандальный небоскреб неоднократно привлекал к себе внимание СМИ: сначала интерес вызывали судебные разбирательства вокруг застройки на склонах Днепра, чуть позже – жильцы дома - народные депутаты и крупные бизнесмены. После побега «легитимного» пронырливые журналисты получили доказательства того, что одна из квартир (В17-1) в этом доме принадлежала Виктору Януковичу. Впрочем, как и многое другое имущество, не ему лично.

Так, по данным Yanukovychleaks, документы, найденные в Межигорье после бегства бывшего президента, свидетельствуют: эта квартира принадлежала фирме «Танталит». Собственно, именно эта компания, будучи, так или иначе, карманной структурой Януковича, владела и его загородной резиденцией.

Бэкграунд этого дома (проживание в нем всевозможных селебритиз), к сожалению, делает его посещение крайне проблематичным для простого украинца. Зайти в подъезд, в котором, по нашим подсчетам, располагается квартира Януковича, или хотя бы спокойно осмотреться «на местности», корреспондентам УНИАН не удается – к нам тут же подходит охранник: «Вы что-то ищете?».

Понимая, что шансы попасть в дом стремительно тают, озвучиваем легенду, мол, договорились встретиться с одним из народных депутатов, здесь проживающих. И – о чудо! – охранник вежливо проводит нас в один из парадных входов в дом. Но там, к сожалению, нас ждет еще один пост охраны, на котором уже два сотрудника. Снова озвучиваем легенду, говорим, что нам надо на 17-й этаж (где расположены заветные 12-комнатные апартаменты Януковича). Но, похоже, нам здесь уже не верят, и получаем ответ: «Пускай хозяин квартиры перезвонит на охрану и сообщит о вашем визите».

Недоверчивость охраны по отношению к нам проясняет уборщица. «Так на 17-м этаже никто не живет после ремонта», – говорит она, не переставая мыть пол.

Легенда окончательно провалена. Говорим, мол, могли ошибиться этажом, уточним и вернемся. И охрана еще раз повторяет: визит возможен только по предварительному звонку хозяина квартиры. Увы, Янукович нам в этом не поможет...

К слову, есть большие сомнения, что он вообще когда-либо появлялся в этих апартаментах, учитывая, что в 2011 году (к этому году относятся документы, найденные журналистами в Межигорье) он все время проживал в загородной резиденции. А кто пользовался или может сейчас воспользоваться квартирой на Грушевского – все еще остается тайной.

Отдельно стоит отметить, что, в случае успешного разрешения уголовных дел против Януковича в судах, Украина может получить с этой «малины» неплохой гешефт. По самым скромным оценкам, 12-комнатные апартаменты беглеца (более 1 тысячи квадратных метров) могут стоить сегодня более 10 млн долларов.

Прогулка по Оболонской набережной

В другом элитном районе столицы - Оболонские липки - находится несколько объектов, связанных с Виктором Януковичем. К примеру, по адресу Оболонская набережная, 15, корпус 5, квартира 13 бывший президент был долгое время прописан. Кроме того, квартира номер 7 в этом же доме принадлежит его любовнице Любови Полежай.

Попасть в этот дом и проверить, действительно ли квартира «легитимного» опломбирована правоохранительными органами, пожалуй, еще сложнее, чем на Грушевского: парадный вход наглухо закрыт, его «охраняют» только несколько камер видеонаблюдения. Слева от двери – звонки в квартиры и еще две индивидуальные камеры. Пробуем стучать и звонить во все квартиры, но тщетно: нам никто не открывает…

Еще один вариант проверить, появлялся ли кто-то в жилище Януковича – почтовые ящики, расположенные тут же, на двери. Ячейка квартиры №13 заполнена под завязку, почти настолько, что можно подцепить пальцем один из конвертов. Свежайшая корреспонденция – письмо Виктору Федоровичу от Государственной исполнительной службы Оболонского района, датированное 13 января 2017 года. Разумеется, мы тут же вернули конверт на место. В почтовом ящике квартиры Полежай также подсобралось писем, хотя и ощутимо меньше. Одно из самых верхних (которое тоже удалось достать, чтобы сфотографировать) – от компании «Укртелеком». Вероятно, счет.

К слову, несмотря на то, что почтовые ящики вот-вот будут забиты под завязку, создается впечатление, что, время от времени, почту Виктора Януковича и его любовницы кто-то все-таки забирает. Иначе, за три года отсутствия хозяев различные буклеты, рекламные газетки, счета и письма уже давно перестали бы помещаться в отведенные для них места.

Практически по соседству с этим домом, по адресу Оболонская набережная, 17, располагается и принадлежавший Полежай спа-салон «Кристалл-спа».

От бывшей хозяйки, по словам персонала, здесь осталось только название. Более того, администратор салона рассказала УНИАН, что Любовь Полежай вовсе не была владелицей. Мол, салон сдавался ей в аренду. Собственно, по словам сотрудников «Кристалл-спа», от бывшего руководства уже давно не было ни слуху, ни духу. Связей с Полежай никто здесь не поддерживает. Да и сами хозяева после того, как сбежали из страны, не проявляли никакого интереса к своему бывшему бизнесу – ни родственники Полежай, ни кто-либо из приближенных лиц, в салон за три года не наведывался.

Здесь же, на Оболонской набережной, 33, расположен особняк, некогда принадлежавший старшему сыну Виктора Януковича – Александру. По информации ряда СМИ, еще с октября 2014 года дом принадлежит некоему Артуру Ростомьяну. По данным «Наші гроші», связь Ростомьяна с Януковичем прослеживается через охотничьи увлечения последнего.

Сегодня в «доме Януковича на набережной» никаких признаков жизни (по крайней мере, очевидных). В окнах - следы монтажной пены как намека на ремонт. Но других следов рабочих – нет.

Межигорье

Справедливости ради отметим, что столичные квартиры все-таки мало интересовали Виктора Януковича. Большую часть времени «легитимный» предпочитал проводить за городом, где окружил себя роскошью, не имеющей ничего общего с чувством вкуса, стиля и меры. К тому же, у любопытного украинца не было ни единого шанса увидеть собственными глазами, как живет президент - не зря же резиденция в «Межигорье» долгое время оставалась одним из самых охраняемых объектов в стране.

После бегства Януковича людям открылась «страшная правда» о золотом батоне, безумно дорогой мраморной и деревянной отделках, позолоте дверных ручек, итальянской мебели, невероятных люстрах, страусах… С 23 февраля 2014 года «Межигорье» посетили тысячи украинцев.

Сейчас попасть туда также не составляет труда – 50 гривен самообороне, охраняющей вход на территорию, и гуляй – не хочу. Посещение «хонки», правда, в эту стоимость не входит. Чтобы посмотреть апартаменты, посидеть в креслах Януковича или заглянуть в его зеркало в ванной, нужно заплатить отдельно – 200 гривен с человека.

УНИАН уже писал, что статус «Межигорья» и его добровольной «охраны» вызывает массу вопросов. С другой стороны, территория содержится в чистоте, прогуляться по дорожкам, сфотографироваться на фоне фонтанов, покормить местную живность – от рыбок до лошадей – чем не парк?..

Отметим, что, по состоянию на начало февраля 2017 года, ГПУ оценила имущество Януковича в «Межигорье» в приблизительно 10 млрд гривен. «Это не окончательная цифра», - отметил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Кстати, Любовь Полежай, несмотря на то, что проживала с Виктором Януковичем в «Межигорье», хотела иметь и свое личное загородное «гнездышко». Поговаривают, что она могла стать соседкой Арсения Яценюка в местности Лазарев сад.

Сухолучье

Еще одним любимым местом отдыха экс-«бати» была резиденция в поселке Сухолучье Вышгородского района под Киевом. Здесь Янукович рыбачил, охотился и принимал высокопоставленных гостей.

В отличие от «Межигорья», быстро найти дорогу в эти угодья не так и просто, особенно, зимой. Изрядно «накатавшись» вдоль Киевского моря, где-то в 10 км от поселка Сухолучье, замечаем справа от главной дороги другую, уходящую куда-то вдаль. Никаких опознавательных знаков, табличек, обозначений здесь нет. Есть только массивные кованные ворота, по которым мы и определяем, что «это, должно быть, оно». Ну, действительно, кому, как не Януковичу, пришло бы в голову поставить ворота посреди дороги.

Мы просто обходим эту «преграду» и идем, куда ведет дорога. Совершенно непонятно, сколько километров нужно будет пройти, чтобы найти то, что мы ищем – строения, охотничий домик или хотя бы хижину какого-нибудь егеря. Но нам повезло. Через несколько минут нашей прогулки по морозу нам навстречу едет автомобиль. За рулем - действующий управляющий угодий, заместитель коменданта «Межигорья» Дениса Тарахкотелика – Геннадий. Он-то и проводит нам «экскурсию» в «хонку-2», «домик рыбака» и «домик охотника» в «Сухолучье».

Резиденция разграблена. Из дома – копии межигорской «хонки» - вынесено почти все, что можно было вынести, вплоть до унитазов. По словам Геннадия, в 2014 году Самооборона Майдана и Автомайдан были здесь только некоторое время. Начиналась война, на территории почти два года базировался батальон «Киев-2». «Когда батальон ушел, резиденция не охранялась. Потом, поскольку все объекты проходят по делу Януковича, на имущество был наложен арест, оно было описано и передано на сохранение общественной организации «Межигорье», и мы уже год как занимаемся этим», – рассказывает он.

Конечно, осталась встроенная мебель, из обычной – стол, диванчик и пара стульев.

Кстати, везде есть шторы, как «прикрытие» ограблению, что ли… Или как некая защита для того, что мародеры не посчитали достойным своего внимания. Но даже то, как выглядит резиденция в не самые лучшие свои времена, говорит о ее былой роскоши. В каждой комнате – дизайнерские потолки, массивные люстры, огромные окна. Есть спа-салон, сауна, массажный кабинет.

Резиденция уже два года без отопления, поэтому в помещении очень холодно – от холода уже стало «выкручивать» стены. Если отопления не будет и дальше, через 3-5 лет здание может просто рухнуть. Поэтому, по словам Геннадия, в первую очередь активисты собираются заняться вопросом восстановления тепла. Свет уже восстановили. Облэнерго пошло на уступки, оставив долг на прежнем владельце и поставив счетчики. Так что, в каком-то смысле, Януковича в Украине поставили на счетчик. По крайней мере, энергетики.

Рядом с резиденцией находится часовня святого Трифона – хранителя охотников и животных. Часовня сохранилась в хорошем состоянии. Раньше в ней правили представители любимого Януковичем Московского патриархата, но в 2016 году религиозное сооружение переподчинили. Теперь сюда приезжают монахи УПЦ КП и правятся службы.

Также рядом с резиденцией – баня, и совсем неподалеку – «домик рыбака». Здесь по всему периметру стоят крепкие деревянные стулья, кованный камин и тяжелая люстра, по центру, на стене, висит чучело головы зубра (подарок Януковичу от Александра Лукашенко).

Экскурсию заканчиваем в «домике охотника», который сохранился практически в первозданном виде: десятки чучел убитых животных, шкуры на полу и диванах, безобразные кованные фигуры, множество писанных картин в позолоченных рамах (к месту и не к месту), тяжелые портьеры на окнах.

По словам Геннадия, в этом домике в гостях у Януковича останавливался и Леонид Кучма. Правда, глядя на все это «великолепие», то и дело задаешься вопросом: а зачем человеку со здоровой психикой все это нужно?

В подвале «домика охотника» располагается большая кухня с лифтом, чтобы передавать блюда «наверх». По размерам и имеющемуся оборудованию такая кухня вполне сгодилась бы для уютного ресторана. Рядом с домом – летняя банкетная площадка.

Но по-настоящему оценить это место можно, только выйдя из всех этих страшных в своей безвкусице «домов». Природа здесь, действительно, ошеломляет. Помимо великолепных видов, глаз радуют табуны диких лошадей, оленей, лосей, которые свободно гуляют по просторам угодий, приближаются к нашей машине, дают себя фотографировать и внимательно, но спокойно наблюдают за людьми.

Геннадий говорит, что за последний год число животных ощутимо выросло. Он рассказывает, что в теплое время года экскурсия по «местам славы» Януковича пользуется успехом. «Летом тут люди гуляют, газоны косятся, все чисто, мы восстановили полив, дороги хорошие есть», – отмечает он.

Цена за вход, как и в «Межигорье» – 50 гривен. И, как и там, активисты подчеркивают: «Это не стоимость входа, это благотворительный взнос. Мы считаем, что это все народное».

Вместе с тем, участие государства в судьбе и разделе имущества беглого президента до сих остается под большим-большим знаком вопроса…

Ирина Шевченко