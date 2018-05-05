Ничейное "Межигорье"

В первые рабочие дни нового года в Едином реестре судебных решений появилась информация о том, что еще в декабре Печерский районный суд Киева арестовал тысячу бутылок алкогольных напитков из резиденции беглого президента Украины Виктора Януковича в Межигорье. Согласно принятому судом постановлению, служебным лицам ООО «Танталит», Януковичу или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению (доверенности), запрещено отчуждать, распоряжаться и пользоваться целым перечнем алкогольных напитков, в том числе, пить их. «Арест наложен для обеспечения уголовного производства и возмещения убытков, нанесенных государству», - говорится в документе.

Любопытно, что старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Максим Бойко ходатайствовал об этом еще 6 марта 2014 года. А затягивание рассмотрения этого вопроса судом на несколько лет уже не раз сыграло против Украины. К примеру, таковой стала история с приобретением именного коньяка 1898 года и бутылки вина Mouton Rothschild 1945 года из запасов Януковича российским бизнесменом Евгением Чичваркиным.

Напомним, в декабре 2015 года он опубликовал фото этих напитков и написал, что этот подарок Януковичу после его бегства «был украден из музея коррупции через коррумпированную охрану и продан в обход бюджета Украины». Впрочем, представители Самообороны Майдана, превратившись в охрану «Межигорья», заявили журналистам, что Чичваркин передергивает, мол, сразу после Майдана в резиденции побывало множество людей, которых никто не контролировал, и, конечно, кто-то что-то мог и украсть. Но, после того, как резиденция была взята под охрану, все имущество остается в целости и сохранности, чтобы перейти в собственность государства.

Действительно, если до Евромайдана под «Межигорье» рисковали приехать только журналисты и активисты, то с весны 2014 года, после того, как Виктор Янукович бросил свою знаменитую «хонку», страусов, золотой батон и документы, которые не успел ни вывезти, ни уничтожить, побывать в бывшей президентской резиденции мог любой желающий. И пока одни активисты разбирались в кипах компромата, не утонувших в водах Киевского моря, другие изучали убранство и наполнение зданий, расположенных на покинутой хозяевами территории. В первые месяцы после бегства верхушки страны тысячи желающих заглянуть за кулисы жизни Януковича-президента воспользовались такой возможностью.

К сожалению, многие первые визитеры пытались обзавестись «сувенирами» из бесхозного «Межигорья». «На память» годилась любая мелочь – письменные принадлежности, набалдашники дверных ручек, фоторамки и даже банные халаты… Взяв неформальное шефство над резиденцией, представители Самообороны Майдана и Автомайдана остановили мародерство.

К слову, первые «экскурсии» в президентскую резиденцию были бесплатными, плата за вход на территорию «Межигорья» появилась позже (тогда – 20 гривен с посетителя, сейчас – 50). Причем, и до сегодняшнего дня взимают ее все те же самообороновцы.

«Не плата, а пожертвование»

По словам автомайдановца Дениса Тарахкотелика, ставшего в феврале 2014-го самопровозглашенным комендантом «Межигорья», это «не плата, а пожертвование»: «Межигорье» живет на пожертвования, которые идут на содержание имущества, территории, животных, переселенцев и т.д. Зарабатывают – это когда бизнесмен-владелец или подобная структура, платит налоги. Мы налоги не платим, мы храним для государства имущество. Как мы можем зарабатывать?»

Тарахкотелик рассказывает, что ни о какой прибыли речь не идет, а основная часть полученных средств идет на оплату труда людям, которые обслуживают территорию резиденции – это охранники, парковые работники, доярки, электрики, инженеры, котельщики, кинологи, повара и т.д. Всего 200 человек. «Но мы это называем не зарплаты, а возмещение за потерянное время и усилия людей. Потому что зарплата – это когда от нее отчисляется налог…», - объясняет он.

Другими словами, две сотни человек почти три года что-то делают в бесхозной резиденции «Межигорье» и получают за это деньги «в конверте». Причем, получают от добровольных «сторожей» имущества беглого Януковича, которые и сами находятся там на птичьих правах.

Впрочем, это не мешает «комендатуре» диктовать свои условия нескольким частным предпринимателям, устроившим свой бизнес в «Межигорье» - в импровизированных кафетериях можно приобрести безалкогольные напитки, пиво, сэндвичи и всяческие снэки. «Предприниматели, которые здесь есть (их где-то шестеро, шесть локаций) платят налоги. А за то, что они находятся на территории «Межигорья», платят пожертвование, помогают», - говорит Тарахкотелик.

Еще одна организация, которая с весны до осени 2016-го работала на территории бывшей резиденции Януковича – детский лагерь «Eurocamp – Межигорье». По словам Тарахкотелика, дневной детский лагерь функционировал при поддержке Киевской городской государственной администрации, которая предоставляла лагерю транспорт: «Eurocamp – Межигорье» - юридическое лицо. У них были все разрешения, а мы им просто помогали с точки зрения размещения, организации питания и так далее».

Никому нет дела?

То есть, о том, что на территории бывшей президентской резиденции что-то происходит – кто-то занимается «зоопарком», кто-то открыл заведения общепита, кто-то проводит экскурсии, а кто-то зарезервировал часть территории под детский лагерь – знает немало чиновников. Но ни у кого из них за несколько лет не возникло вопросов: а на каком основании все это происходит?

УНИАН поинтересовался у Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Киевской области, проверяли ли налоговики законность бизнеса на территории «Межигорья», но ответа на свой запрос мы так и не получили.

Местные власти – ни сельсовет Новых Петровцев, ни Вышгородский районный совет, ни представители Вышгородской районной госадминистрации – происходящим у них под боком, в «Межигорье», не интересуются. На все вопросы относительно бывшей президентской резиденции у них один ответ: «Мы не являемся распорядителем запрашиваемой информации». Но это – полуправда.

Как известно из открытых источников, импровизированная «проверка» состояния дел в «Межигорье» была проведена представителями местной власти в октябре 2015 года, с подачи журналистов. Главным действующим лицом той «инспекции» стал глава Вышгородской райгосадминистрации Александр Горган, который, по слухам, был неплохо знаком с комендантом резиденции Денисом Тарахкотеликом еще со времен революции. В этой связи представляется не таким уж удивительным то обстоятельство, что районная власть ни тогда, ни в 2016-м году, когда РДА получила несколько запросов о происходящем в «Межигорье», не увидела ничего предосудительного и незаконного в том, что какие-то люди продолжают «охранять» имущество беглого Януковича, предоставлять территорию резиденции для ведения бизнеса третьими лицами и делать все это за «пожертвования», счет которым никто, по сути, не ведет.

Судя по всему, наивно надеяться, что все это станет заметнее из кресла главы Киевской областной государственной администрации – его Александр Горган занял в октябре 2016 года…

Ничейное имущество

Контролируют ли вообще финансовые потоки, предпринимательскую деятельность, которая ведется на территории бывшей президентской резиденции, общее состояние зданий, сооружений, наличие и состояние прочего имущества беглого Януковича хоть какие-нибудь государственные ведомства сегодня? Как бы не так.

Конечно, Верховная Рада проголосовала за возврат земель Межигорья в госсобственность еще 23 февраля 2014 года. В сентябре того же года в Кабмине отмечали, что под контроль государства вернулся только земельный участок в 130 с лишним гектаров, а постройки и инфраструктура остаются в неопределенном статусе… И, в принципе, на сегодня ситуация кардинально не изменилась.

«Имущественный комплекс урочища «Межигорье» не пребывает в управлении Государственного управления делами», - сообщили на запрос УНИАН в ГУД.

Зато, по словам Дениса Тарахкотелика, за все время, которое активисты по-хозяйски «охраняют имущество Межигорья», к ним не раз наведывались представители разных ведомств, но уезжали, не солоно хлебавши: «Приезжали из Госуправления делами (ГУД), из Министерства аграрной политики, из ВСУ только чтобы что-то забрать… ВСУ хотело все «Межигорье» забрать, ДУС частично хотели лабораторию вывести, Министерство аграрной политики - тоже. Но вопрос в том, что никто не хотел описывать имущество. И что тогда они забирают?»

Описью брошенного Януковичем добра должна была с первого дня бегства экс-президента заниматься Генеральная прокуратура. К тому же, правоохранителям было бы не лишним поинтересоваться, кто все эти люди на территории «Межигорья», что они здесь делают и на каком основании. Но этого, опять же, не произошло. «Частично они приходили и проводили какие-то следственные действия, но нам ничего не объясняли, - рассказал Тарахкотелик. – К примеру, мы им передали, грубо говоря, две «Газельки» документов. А они потом приезжали, фотографировали, где эти документы были... Но имущество никто не описывал».

По словам коменданта, ситуация изменилась летом 2016-го, «когда начальником Департамента специальных расследований стал Сергей Горбатюк»: «Следователи стали приходить, они реально описывают имущество… То есть, мы можем сказать, что да, ГПУ начала заниматься делом, которым должна была начать заниматься еще 2,5 года назад».

В ожидании развязки

Действительно, в ГПУ отмечают, что на сегодняшний день охрана территории резиденции «обеспечивается силами Национальной гвардии Украины». А по факту совершения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства завладения государственным имуществом в особо крупном размере (резиденцией «Межигорье») и его легализации (отмывания), а также другими фактами, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве от 6 марта 2014 года. Согласно информации Государственной аудиторской службы Украины, отчуждение урочища «Межигорье» в 2007-м году в пользу коммерческой структуры нанесло Украине ущерб на сумму более 428 млн гривен.

«В ходе расследования в этом уголовном производстве на все недвижимое имущество резиденции «Межигорье» наложен арест, а также это имущество признано вещественным доказательством. Земельные участки общей площадью 136,88 га, на которых располагается резиденция, согласно судебным решениям, изъяты из незаконного владения в пользу государства в лице Кабинета министров», - говорится в ответе ГПУ на запрос УНИАН.

Простыми словами, на сегодняшний день «Межигорье» - вещественное доказательство в досудебном расследовании по уголовному делу, субъектом управления резиденцией, по сути, является Кабмин, но фактически никакому конкретному ведомству управление государственной собственностью и имуществом, которое пока не возвращено государству, так и не передано. Похоже, в таком подвешенном состоянии бывшая президентская резиденция будет находиться до тех пор, пока уголовное производство не будет завершено. Только тогда суд сможет принять решение, куда (к какому именно государственному ведомству) перенаправить имущество во владение. Вероятнее всего, Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

В конце прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал, что судебных процесс над Виктором Януковичем может начаться в первом квартале 2017-го. «Это означает, что все – от «Межигорья» и до ворованных денег – будет конфисковано в доход государства, если суд примет обвинительное заключение», - заявил тогда глава ГПУ.

Как показывает практика, суд в этом вопросе не панацея. Ведь решения Фемиды об аресте одного только элитного алкоголя из «Межигорья» ждать пришлось больше двух лет.

Татьяна Урбанская