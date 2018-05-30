Вехи недели: газ по 450 долларов, недолгое примирение на украинском Олимпе и нехорошие предчувствия
Крик души регионалов по газовому вопросу только подтвердил, что партию финансирует не только Ахметов, но и Фирташ...
«Газпром» и «Нефтегаз Украины» вновь оказались в состоянии энергетической войны. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко порадовали сограждан совместным заявлением по газу, а Партия регионов продемонстрировала собственную оппозиционность.
Российско-украинское газовое противостояние уже стало привычной приметой начала года наподобие украшенной елки или шампанского. На этот раз официальный Киев сумел несколько раз приятно удивить. Во-первых, 30 декабря был погашен долг за весь поставленный в минувшем году газ, что выбило из рук «газпромовских» златоустов нескольких козырей. Во-вторых, 1 января было опубликовано совместное заявление Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко по газовой проблематике. Тандем Ющенко – Тимошенко дал понять, что Украина выступает за повышение ставки транзита газа по ее территории и не считает приемлемой цену выше, чем 201 доллар за тысячу кубометров голубого золота. Надо сказать, что президент и премьер давненько не ставили автографы под одним документом, и это означает, что Юлия Владимировна временно прекратила заигрывание с Кремлем в поисках поддержки своих намерений пойти на повышение в структуре государственного управления.
|Алексей Миллер
Любопытно отметить, что Партия регионов предпочла обвинить руководство Украины в подрыве авторитета страны и подрыве ее международного авторитета. Впрочем, заявление оказалось уже традиционно безликим – Виктор Янукович, скорее всего, отбыл отдыхать от трудов праведных, как и большинство представителей депутатского корпуса. Крик души регионалов по газовому вопросу только подтвердил, что партию финансирует не только Ринат Ахметов, но и Дмитрий Фирташ, весьма чувствительный к изменениям на энергетическом рынке страны.
|Ющенко, Тимошенко
Собственно, и принятый исключительно по политическим мотивам бюджет-2009 был с плохо скрываемым раздражением подписан главой государства. Ющенко не забыл и наградить личным огнестрельным оружием главного таможенника страны Валерия Хорошковского - то ли за успехи мытарей, то ли за умение формально подконтрольного Валерию Ивановичу «Интера» воплощать информационные пожелания Банковой в жизнь. Кстати, ни таможенники, ни налоговики не собираются в режиме подвига закрывать бюджетные дыры – уж больно невероятным выглядит главный финансовый документ страны. Эксперты спорят только по поводу даты начала его провисания – реалисты называют февраль, а оптимисты верят, что до апреля можно будет дотянуть. По сути, год начался на оптимистической ноте, ибо кроме веры в светлое будущее украинцам особенно рассчитывать не на что.
Евгений Магда