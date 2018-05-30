Вехи недели: газ по 450 долларов, недолгое примирение на украинском Олимпе и нехорошие предчувствия

«Газпром» и «Нефтегаз Украины» вновь оказались в состоянии энергетической войны. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко порадовали сограждан совместным заявлением по газу, а Партия регионов продемонстрировала собственную оппозиционность.

Российско-украинское газовое противостояние уже стало привычной приметой начала года наподобие украшенной елки или шампанского. На этот раз официальный Киев сумел несколько раз приятно удивить. Во-первых, 30 декабря был погашен долг за весь поставленный в минувшем году газ, что выбило из рук «газпромовских» златоустов нескольких козырей. Во-вторых, 1 января было опубликовано совместное заявление Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко по газовой проблематике. Тандем Ющенко – Тимошенко дал понять, что Украина выступает за повышение ставки транзита газа по ее территории и не считает приемлемой цену выше, чем 201 доллар за тысячу кубометров голубого золота. Надо сказать, что президент и премьер давненько не ставили автографы под одним документом, и это означает, что Юлия Владимировна временно прекратила заигрывание с Кремлем в поисках поддержки своих намерений пойти на повышение в структуре государственного управления.

Согласованная позиция лидеров нашей страны в начале года энергично дискутировалась на уровне энергетических монополий России и Украины – представители «Газпрома» и «Нефтегаза Украины» без устали обмениваются устрашающими заявлениями под пристальными взорами представителей Западной Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер переплюнул всех, пообещав нашей стране газ по 450 долларов за тысячу кубов. После троекратного падения цен на нефть такое заявление можно было бы воспринимать как блеф чистой воды, если бы не один момент – газ в России на протяжении нескольких лет является товаром политическим. В 2009 году на кону стоит способность «Газпрома» подчинить своим интересам крупнейшего транзитера газа в Западную Европу и доказать европейским партнерам собственную незаменимость. Европейский Союз пока предпочитает не вмешиваться, ограничившись призывами к скорейшему достижению компромисса. По всей видимости, по согласованному плану давления на Украину будут работать не только официальные спикеры российской энергетической монополии, но и политическое руководство РФ.

Любопытно отметить, что Партия регионов предпочла обвинить руководство Украины в подрыве авторитета страны и подрыве ее международного авторитета. Впрочем, заявление оказалось уже традиционно безликим – Виктор Янукович, скорее всего, отбыл отдыхать от трудов праведных, как и большинство представителей депутатского корпуса. Крик души регионалов по газовому вопросу только подтвердил, что партию финансирует не только Ринат Ахметов, но и Дмитрий Фирташ, весьма чувствительный к изменениям на энергетическом рынке страны.

Желающим видеть былое единство Ющенко и Тимошенко обольщаться не стоит. Даже новогодние поздравления президента и премьера были разными по тональности. Спичрайтеры Юлии Тимошенко нашли поводы для гордости за правительственную работу в ушедшем году и вложили в уста лидера БЮТ обещание, что мировой финансовый кризис завершится столь же внезапно, сколь он и начался. Зато президентские речеписцы предпочли помочь главе государства не только упомянуть ряд знаковых для страны личностей (возможно, впервые в истории новогодних президентских поздравлений), но и предложить даже в нелегкие времена менять страну к лучшему. Виктор Андреевич, собственно, так и поступил, отменив правительственное распоряжение о назначении Дмитрия Парфененко и.о. председателя Фонда госимущества. Можно утверждать, что борьба за право контролировать приватизационные процессы между Ющенко и Тимошенко отнюдь не прекратилась.

Собственно, и принятый исключительно по политическим мотивам бюджет-2009 был с плохо скрываемым раздражением подписан главой государства. Ющенко не забыл и наградить личным огнестрельным оружием главного таможенника страны Валерия Хорошковского - то ли за успехи мытарей, то ли за умение формально подконтрольного Валерию Ивановичу «Интера» воплощать информационные пожелания Банковой в жизнь. Кстати, ни таможенники, ни налоговики не собираются в режиме подвига закрывать бюджетные дыры – уж больно невероятным выглядит главный финансовый документ страны. Эксперты спорят только по поводу даты начала его провисания – реалисты называют февраль, а оптимисты верят, что до апреля можно будет дотянуть. По сути, год начался на оптимистической ноте, ибо кроме веры в светлое будущее украинцам особенно рассчитывать не на что.

Евгений Магда