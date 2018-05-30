Вехи недели: бюджет, исполненный трагизма, непотопляемый Стельмах и благие намерения Януковича
Високосный год политики завершают ударным трудом... Скорее всего, лидеры страны воспользуются каникулами для зализывания ран...
Високосный год украинские политики завершают ударным трудом. В споре противников принятия бюджета и сторонников пусть плохого, но действующего главного финансового документа страны победили вторые. Премьер посоветовала президенту уйти в отставку без импичмента, а лидер оппозиционной Партии регионов планирует обновить практически всю верховную власть.
|Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко
Война в высших эшелонах власти с каждым днем расшатывает механизмы государственного управления. На минувшей неделе Виктор Ющенко стал самым активным критиком проекта Государственного бюджета на 2009 год, затмив политиков, которым ругать правительство положено их оппозиционным статусом. Виктор Андреевич проникновенно возмущался стремлением правительства с колес внести смету государственных доходов и расходов в сессионный зал парламента, указывая на вопиющие факты будущего бюджетного дефицита. Но в реальности важнейшему для любой страны документу пришлось преодолевать возведенные скорее для приличия барьеры. Хотя его приняли только с третьей попытки, кардинальных правок между провальными и удачным голосованиями в бюджете-2009 не произошло – слишком устали друг от друга противоборствующие депутаты и чиновники. От того и баланс доходов и расходов государства больше напоминает тришкин кафтан, который не рекомендуется тянуть в разные стороны во избежание конфуза.
|Владимир Литвин
Правда, Юлия Владимировна преуспела в освоении амплуа спасительницы нации и неформального сотрудника организации по финансовому мониторингу. «Черный список» банков, принимающих участие в махинациях с курсом гривны, с подачи Тимошенко увеличился еще на несколько позиций, а к злоумышленникам, опускающим курс гривны, прибавились глава президентского секретариата Виктор Балога и шеф Управления государственный охраны Валерий Гелетей. Виктору Ющенко премьер посоветовала уйти в отставку, не дожидаясь процедуры импичмента, и кто знает, как развивалась бы ситуация, не случись временно примирившая всех трагедия в Евпатории…
Кстати, Тимошенко получила небольшой подарок под елочку – парламентарии уволили таки Валентину Семенюк-Самсоненко с поста председателя Фонда госимущества. Конечно, энергичная социалистка еще будет оспаривать законность этого шага, но вряд ли это будет эффективное решение, учитывая степень влияния БЮТ на судебную систему страны. Теперь Валентине Петровне остается только попытаться взять реванш у своей обидчицы в ходе де-факто стартовавшей президентской кампании. Зато Владимир Стельмах, вопреки выводам парламентской следственной комиссии и яростным нападкам премьера, чувствует себя достаточно уверенно. По крайней мере, до того момента, когда кресло председателя Нацбанка понадобится президенту для новых политических торгов.
|Віктор Янукович
К тому же в наше непростое время союзники – понятие чрезвычайно относительное. Например, на очередном этапе «нашеукраинского» съезда недавно возглавившему партию Виктору Ющенко удалось пожаловаться однопартийцам на козни и нелицеприятные действия представителей БЮТ, но не продавить идею о скорейшем слиянии с «Единым Центром». «Наша Украина» подтвердила имидж демократической и плохо управляемой партии, с которой придется немало повозиться. Как бы не стал Виктор Андреевич в ближайшее время снова беспартийным.
Евгений Магда