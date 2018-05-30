Вехи недели: бюджет, исполненный трагизма, непотопляемый Стельмах и благие намерения Януковича

Високосный год украинские политики завершают ударным трудом. В споре противников принятия бюджета и сторонников пусть плохого, но действующего главного финансового документа страны победили вторые. Премьер посоветовала президенту уйти в отставку без импичмента, а лидер оппозиционной Партии регионов планирует обновить практически всю верховную власть.

Градус противостояния между президентом и премьером смогла слегка снизить только трагедия в Евпатории. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко в одном автомобиле курсировали по Крымскому полуострову, а потом вместе улетели в столицу. Правда, набор предыдущих заявлений, сделанных Виктором Андреевичем и Юлией Владимировной, не позволяет предположить, что затишье между ними надолго. Скорее, лидеры страны воспользуются новогодними каникулами для зализывания ран.

Война в высших эшелонах власти с каждым днем расшатывает механизмы государственного управления. На минувшей неделе Виктор Ющенко стал самым активным критиком проекта Государственного бюджета на 2009 год, затмив политиков, которым ругать правительство положено их оппозиционным статусом. Виктор Андреевич проникновенно возмущался стремлением правительства с колес внести смету государственных доходов и расходов в сессионный зал парламента, указывая на вопиющие факты будущего бюджетного дефицита. Но в реальности важнейшему для любой страны документу пришлось преодолевать возведенные скорее для приличия барьеры. Хотя его приняли только с третьей попытки, кардинальных правок между провальными и удачным голосованиями в бюджете-2009 не произошло – слишком устали друг от друга противоборствующие депутаты и чиновники. От того и баланс доходов и расходов государства больше напоминает тришкин кафтан, который не рекомендуется тянуть в разные стороны во избежание конфуза.

Спикер парламента Владимир Литвин, выразивший готовность нести политическую ответственность за бюджет-2009, отбыл в Москву восстанавливать связи. Предварительно Владимир Михайлович дал понять, что говорить об импичменте нет смысла – слишком скоро президентские выборы. Президент Виктор Ющенко пообещал подписать таки злополучный документ, чтобы не оставлять страну без денег. Зато премьер Юлия Тимошенко не смогла отказаться от привычной дозы публичного оптимизма, заверив, что зарплаты бюджетников и пенсии будут стабильными и даже индексироваться в соответствии с размерами инфляции. Премьер даже выразила уверенность, что бюджет-2009 позволит преодолеть экономический кризис. Наверное, только отсутствие финансовых экспертов на заседании правительства, где были сделаны эти нарочито оптимистичные заявления, спасло лидера БЮТ от пронзительного улюлюканья.

Правда, Юлия Владимировна преуспела в освоении амплуа спасительницы нации и неформального сотрудника организации по финансовому мониторингу. «Черный список» банков, принимающих участие в махинациях с курсом гривны, с подачи Тимошенко увеличился еще на несколько позиций, а к злоумышленникам, опускающим курс гривны, прибавились глава президентского секретариата Виктор Балога и шеф Управления государственный охраны Валерий Гелетей. Виктору Ющенко премьер посоветовала уйти в отставку, не дожидаясь процедуры импичмента, и кто знает, как развивалась бы ситуация, не случись временно примирившая всех трагедия в Евпатории…

Кстати, Тимошенко получила небольшой подарок под елочку – парламентарии уволили таки Валентину Семенюк-Самсоненко с поста председателя Фонда госимущества. Конечно, энергичная социалистка еще будет оспаривать законность этого шага, но вряд ли это будет эффективное решение, учитывая степень влияния БЮТ на судебную систему страны. Теперь Валентине Петровне остается только попытаться взять реванш у своей обидчицы в ходе де-факто стартовавшей президентской кампании. Зато Владимир Стельмах, вопреки выводам парламентской следственной комиссии и яростным нападкам премьера, чувствует себя достаточно уверенно. По крайней мере, до того момента, когда кресло председателя Нацбанка понадобится президенту для новых политических торгов.

Заметно изнывает в предвкушении сопровождающих выборы вояжей по стране и возможности делать заявления массового поражения и лидер Партии регионов Виктор Янукович. Он не только уделил на минувшей неделе немало внимания вопросам повышения фракционной дисциплины, но и выступил за последовательную смену правительства, руководства Национального банка, а там – и до импичмента президента дело дойти может. Последнее заявление на Банковой встретили с недоумением, ведь в президентской команде Виктора Федоровича считают пусть непоследовательным, но проверенным сторонником в борьбе с Тимошенко. Впрочем, наполеоновские планы Януковича выглядят нелепо на фоне беспомощности в статусе лидера оппозиции.

К тому же в наше непростое время союзники – понятие чрезвычайно относительное. Например, на очередном этапе «нашеукраинского» съезда недавно возглавившему партию Виктору Ющенко удалось пожаловаться однопартийцам на козни и нелицеприятные действия представителей БЮТ, но не продавить идею о скорейшем слиянии с «Единым Центром». «Наша Украина» подтвердила имидж демократической и плохо управляемой партии, с которой придется немало повозиться. Как бы не стал Виктор Андреевич в ближайшее время снова беспартийным.

Евгений Магда