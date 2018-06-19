Борьба за санкции

Нельзя сказать, что эти опасения не имеют под собой оснований, но и говорить об отмене антироссийских санкций как о свершившемся факте, похоже, не стоит. Во всяком случае, по результатам телефонного разговора между Трампом и Путиным, в России заявили, что говорить о каких-то сделках РФ и США до встречи президентов этих стран – преждевременно. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что тема санкций против РФ в ходе разговора с Трампом не затрагивалась, но беседа была конструктивной. В том числе, «с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом».

Собственно, в таком выборе тем нет ничего удивительного. Аналитик Института мировой политики Николай Белесков напоминает, что Россия давно продвигает идею общего фронта по противодействию «Исламскому государству» (хотя военную операцию проводит, в основном, против повстанцев, воюющих с режимом Башара Асада). А, учитывая, что основным внешним приоритетом новой президентской администрации в США является как раз борьба с «Исламским государством» и другими формами исламского экстремизма и терроризма - Трамп уже подписал указ, в котором поручил Пентагону в течение тридцати дней разработать стратегию против ИГИЛ - можно ожидать, что РФ попытаются «в очередной раз продвинуть эту идею и создать «пакет» соглашений».

Главным образом, в этом «пакете» могут оказаться санкции, введенные одним из последних решений Барака Обамы в качестве президента США относительно ряда лиц и компаний в России «за вмешательство в выборы президента США» (для их отмены новому президенту достаточно принять новый указ). А также ряд санкций за аннексию Крыма (поскольку они введены декретами, подписанными лично Обамой, для их отмены достаточно новых декретов от Трампа).

Но, если в Белом доме намекали на отмену первых, то о вторых речь пока не шла. И, вероятно, идти не будет. «Ни одна нормальная страна не признала оккупацию Крыма, соответственно, с точки зрения международного права, будет неправильно снять санкции», - считает директор департамента международных отношения фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

Но стопроцентной гарантии, конечно, никто не даст. Поскольку «Трамп делает некоторые вещи, которые не вписываются в общую картину мира».

Однако, даже если какие-то «договоренности» с РФ будут достигнуты, отменить все антироссийские санкции одним махом Дональд Трамп не сможет по ряду причин. Во-первых, некоторые российские политики и компании, которые входят в крымские санкционные списки, также находятся в списках секторальных санкций за Донбасс. Во-вторых, для отмены этих ограничений президенту США уже необходимо получить на это согласие Конгресса. «Отмена санкций касательно Украины вызовет огромнейшую оппозицию даже внутри республиканского истеблишмента – все лидеры Республиканской партии в Сенате и Конгрессе четко заявили, что они против», - считает Николай Белесков.

Александр Хара добавляет, что, действительно, кроме Республиканской партии, никто не сможет повлиять на Дональда Трампа, если он правда решится на отмену санкций. «Он не понимает, что США настолько интегрированы в мир, а их интересы настолько вплетены в региональные, что если не решать там проблемы, не поддерживать союзников или благосклонные страны, как Украина, то, в конечном итоге, оппоненты или враги США усилятся и будут угрожать, собственно, территории США. Согласно его публичным выступлениям, этого понимания у него нет. В его команде есть, но вопрос – насколько он будет их слушаться?» – говорит дипломат.

По его словам, для Украины крайне важно, чтобы государственный аппарат США был частью системы принятия решений в Администрации Дональда Трампа – в этом случае и аргументы Украины, и аргументы наших друзей, в частности, Меркель и других, могут быть успешными.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй действительно продолжают отстаивать продление санкций против России. Первые двое обсудили этот вопрос с Трампом в телефонных разговорах 28 января. Тереза Мэй сделала это при личной встрече. «Что касается обеспокоенности Соединенного Королевства относительно санкций против России в связи с Украиной, мы были очень четкими - мы хотим видеть полную реализацию Минского соглашения. Мы считаем, что санкции должны продолжаться, пока мы не увидим, что Минское соглашение полностью выполнено», - сказала она.

В принципе, специалисты напоминают, что с экономической точки зрения для Украины более важным остается сохранение европейских санкций. В этой связи, главная опасность отмены ограничений США состоит в том, что, вслед за Америкой, санкции против России не захотят сохранять и страны Европейского союза. «Именно предыдущая Администрация США давила на европейские страны, которые уже давно были готовы к снятию санкций, поскольку это вредит их бюджетам», – говорит политолог-международник Максим Яли.

Другими словами, если теоретически представить, что США начнут отменять санкции, то есть высокая вероятность, что, к примеру, та же Британия встанет на сторону США в этом вопросе. «Да, Британия нас поддерживает и понимает вредоносную роль России в Европе. Но, с другой стороны, она достаточно слабая сейчас и ей нужна благосклонность Вашингтона для нового союза, в первую очередь, в экономической сфере, вопросах безопасности (европейцы не уверены, что Трамп будет проводить адекватный курс касательно НАТО). Тереза Мэй заинтересована выторговать для своей нации наиболее выгодные условия как в торговой сфере, так и в вопросах безопасности», – подчеркивает Александр Хара.

Что же делать в такой ситуации Украине? Готовиться к встрече президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, которая может состояться в феврале. По словам Александра Хары, встреча будет сложной, поскольку у Украины мало успехов и в политической, и в экономической сферах, а также в вопросах безопасности. Не на руку нам и устоявшийся «имидж» коррумпированной страны. Поэтому, по словам дипломата, очередные заявления о том, что Украина вот-вот будет бороться с коррупцией, «никто не купит». «Мне кажется, даже для такого экстравагантного президента, как Трамп, было бы более понятно, если бы приехал Порошенко и сказал: «Мы в такой-то ситуации находимся, мы воюем таким-то образом, есть оккупация, мы делаем то-то, мы не выстоим, если вы нам не поможете таким-то образом», – отмечает он.

Кроме того, по его словам, крайне важно показать, насколько Украина находится в кругу интересов США в качестве форпоста западного мира. «Учитывая опыт встреч Дональда Трампа с представителями других стран, и информацию, которая циркулирует в американских СМИ, озвучить предложения, которые были бы выгодны США с точки зрения их национальных интересов. К примеру, из-за конфликта на Донбассе были заморожены некоторые проекты больших американских компаний по добыче сланцевого газа. Можно говорить о перспективе восстановления этого сотрудничества при условии остановки военного конфликта на Донбассе – думаю, это направление может заинтересовать Дональда Трампа, а главное, оно может заинтересовать огромные транснациональные энергетические корпорации, которые также были его спонсорами», – отмечает Максим Яли.

То есть, важно продвигать идею, что Украина может быть не просителем, а союзником США в реализации общих интересов.

Ирина Шевченко