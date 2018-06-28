Юлина тысяча, чудеса гибкости и запах газа - Тимошенко празднует годовщину

18 декабря Юлия Тимошенко отмечает годовщину своего премьерства. Помпезных акций и громких поздравлений не будет – правительству и его председателю особо праздновать нечего. Ситуация в стране заставляет украинцев не только затягивать пояса, но и рассчитывать на худшее.

Поименное голосование за кандидатуру премьера год назад стало настоящим триумфом Юлии Тимошенко. Еще бы – вопреки публичным противоречиям между фракциями БЮТ и НУ-НС и ворчанию Виктора Ющенко - лидер «сердечников» заняла премьерский кабинет. Покидать его Юлия Владимировна не собирается и сегодня. Более того, Тимошенко удалось сохранить должность даже после переформатирования коалиции. Лидер БЮТ демонстрирует чудеса политической гибкости, то вместе с Виктором Януковичем выстраивая угрожающую для Виктора Ющенко конфигурацию, то продвигая идею собственного канцлерства, то умело расшатывая союзную «Нашу Украину» и перекраивая лоскутную фракцию НУ-НС. В политическом плане Тимошенко сумела занять господствующие высоты и может готовиться к избирательной кампании-2010. Она не стала экспериментировать с уходом в оппозицию и отправится в президенты, по всей вероятности, с премьерского плацдарма.

К сожалению, экономические успехи правительства далеко не столь впечатляющи. Юлии Тимошенко удалось провести только одну эффектную операцию – начать в первых числах января 2008 года выплату компенсаций вкладчикам Ощадбанка. Хотя кризисные явления в американской экономике проявлялись уже тогда, Юлия Владимировна предпочла их игнорировать. «Юлина тысяча» сыграла свою роль в повышении премьерского рейтинга, хотя ее получили далеко не все зарегистрировавшиеся бывшие вкладчики. Нынешняя экономическая ситуация не позволит премьеру проводить столь масштабные популистские акции. Сегодня требуются профессиональные экономические решения, а с этим в правительстве проблемы.

В условиях галопирующего курса гривны многие уже и не вспомнят, что именно Кабинет Министров и премьер весной этого года настаивали на девальвации гривны. Тимошенко пыталась укротить экспортеров и открывала границы страны для импорта. В итоге страна получит рекордное негативное сальдо внешнеторгового баланса, которое нависало над курсом гривны в еще благополучные летние месяцы. Правительство не сумело достигнуть главного: не смогло убедить сограждан в своем профессионализме и способности контролировать ситуацию. Тактика отрицания кризиса оказалась крайне неэффективной и очень несвоевременной, придумать же эффективные шаги «команде профессионалов» Тимошенко оказалось не под силу. Отраслевые меморандумы, которые премьер подписывает щедрой рукой, стали хорошей миной при плохой игре – консолидировать собственников предприятий в условиях кризиса невозможно, каждый борется за выживание в одиночку. Да и государственные финансы слишком слабы, чтобы оказывать помощь даже системным отраслям экономики. И даже «сброс» экономического блока правительства под предлогом удовлетворения претензий новых партнеров по коалиции не сможет изменить ситуацию кардинально.

Весь минувший год правительство пыталось подчинить своему влиянию губернаторов, но на Банковой такому варианту развития событий воспротивились, запретив главам областных администраций командировки в столицу. Юлия Тимошенко после этого выразила готовность встречаться с представителями губернаторского корпуса на конспиративных квартирах. До такого, конечно, не дошло, но найти общий язык с главами местных администраций премьеру президентский секретариат так и не позволил. Ни наводнение в западных областях, ни экономический кризис не повлияли на необъявленную войну органов государственной власти – объявлять в ней перемирие никто не собирается.

Недопонимание со стороны президента Ющенко Юлия Тимошенко попыталась компенсировать энергичной внешней политикой, благо влияния Григория Немыри на европейскую элиту достаточно для создания в Старом Свете положительного фона для вояжей Тимошенко. Не забывает Юлия Владимировна и о контактах с Москвой – переговоры с Владимиром Путиным уже стали причиной вспышки ревности со стороны Банковой. Правда, польза от этих маневров главы правительства не очевидна: нефтепровод Одесса – Броды так и не приблизился к использованию в плановом направлении, цена российского газа до сих пор не определена, да и участие Украины в общеевропейских энергетических проектах остается под вопросом. Собственно, и громкий конфликт правительства с компанией Vаnco Prikerchenska пока не принес ничего, кроме морального удовлетворения премьера.

Юлия Тимошенко путем продвижения в спикерское кресло Владимира Литвина и оформления создания коалиции трех фракций успешно решила тактическую задачу продолжения работы в качестве премьера. Теперь лидер БЮТ будет форсировать результативное голосование за два документа: проект Государственного бюджета на 2009 год и антикризисную программу действий правительства. Оба документа подарят Юлии Владимировне уверенность в завтрашнем днем в политическом плане, но вряд ли принесут пользу стране.

По всей видимости, Виктор Ющенко не случайно плотно опекает министра финансов Виктора Пинзеника. Хотя Виктор Михайлович привел свою партию «Реформы и порядок» в состав БЮТ, стал управлять государственными средствами, но в последнее время все активнее выступает оппонентом премьера в вопросах бюджетного планирования. В Украине принятие главного финансового документа всегда было вопросом политическим, но в этом году выкручивание рук депутатам будет просто беспрецедентным. Состояние государственных финансов не позволяет выполнять политику «пряника», поэтому будут раздаваться подкрепленные «честным премьерским» словом векселя и сладкие обещания. По крайней мере, «пакетирование» бюджета-2009 и программы действий правительства не выглядит нереальным сценарием.

В оценке года премьерства Юлии Тимошенко присутствует вся палитра красок. Юлия Владимировна, безусловно, сделала выводы из допущенных в 2005 году ошибок, и направила конфликты с Президентом в качественно иное русло. Она смогла обеспечить неплохой старт своей работы, нарастив собственный рейтинг, но экономике страны пришлось расплачиваться за упражнения Тимошенко в практическом популизме. Они, как известно, усугубляются мировым финансовым кризисом. Однако Тимошенко не собирается уходить из премьерского кабинета иначе, как на повышение.

Евгений Магда