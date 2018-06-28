Я открываю Фронт Перемен

Толчком к написанию этой статьи для меня стало недавно опубликованное на одном из интернет-сайтов письмо Кирилла Сергеева под названием «Хочу такую партию!». В его обращении я в очередной раз прочитал идеи, созвучные моим: о сильном государстве с высокими стандартами и стремлении наконец увидеть настоящую партию, которая была бы ориентирована именно на Украину.

Вместе с Независимостью Украины, 17 лет назад, я начал свой самостоятельный жизненный путь в качестве студента юридического факультета. Мое становление, как гражданина и политика, совпало во времени со становлением Украинского государства. От всего сердца радовался достижениями страны и переживал за ее проблемы, но всегда делал для нашего государства то, что я умел . Так буду продолжать и дальше. Но один много не сделаешь.

Знаю, что на этом пути я не один, рядом идут миллионы украинцев, миллионы не только молодого поколения, а таких, как мои родители, которые помнят историю и болеют за будущее, таких как мои дети, которые через определенный период времени начнут свою самостоятельную жизнь.

Моя цель и стремление: чтобы все, независимо от возраста, пола, поколения и вероисповедания были уверены в будущем, которое зависит от нас и нашего выбора, в том числе и путем выбора политических лидеров.

Стране необходимы сегодня Перемены. Кардинальные Перемены, а не обычное переформатирование, которым мы живем последние семнадцать лет. Имея крепкий исторический фундамент, мы должны построить крепкие стены украинской государственности.

Украину привели на распутье, из-за внутренней слабости и раздора она не в состоянии отвечать на вызовы современности. Ни в политикуме, ни в обществе, ни у меня лично нет окончательных ответов на эти вызовы. Потому я делюсь с вами своими размышлениями и приглашаю вас к разговору и действиям, чтобы преодолеть первоочередные 17 вызовов за 17 лет Независимости Украины.

Важнейший вызов — это Сохранение демократии. Сегодня демократия в Украине под угрозой. Она не может персонифицироваться, а ее уровень зависеть от того, кто и как из высокопоставленных должностных лиц толкует эту основоположную ценность.

Весь исторический опыт украинской государственности и развития мировой и европейской истории сформировал у меня уверенность, что Украина должна быть парламентско-президентской республикой. Наше государство не будет иметь ни Царя, ни Царицы. Украинское общество этого не воспринимает.

Необходимо остановить «украинскую традицию» вносить изменения в Конституцию под ситуацию и личность. В некоторых проектах украинской Конституции, которые рассматриваются в современном политикуме, остается только одно — вписать туда фамилии Президента, премьера и председателя Верховной Рады Украины. И это может быть «высшей» формой украинской демократии?!

Всегда работал по принципу — «Власть это бремя, а не реализация личной самовлюбленности». В первую очередь, власть — это ответственность политиков перед людьми. Главное требование к политику — это оправдать доверие.

Сегодняшний экономический кризис стал экзаменом для политиков, которые 17 лет имели этот мандат на управление страной. И «благодаря» которым этот экономический кризис был спровоцирован. Результат очевиден. Было бы нечестно отделиться от ситуации. За каждый день своей работы у меня есть отчет. На должности министра экономики, руководителя Национального банка, первого заместителя главы Одесской областной госадминистрации, министра иностранных дел, председателя Верховной Рады, я делал все возможное, что от меня зависело. Но беда в том, что я был один. Сработало правило — большая часть победила качественно другую.

Скажу откровенно — экономическое цунами безжалостно, и система власти страны к нему была не готова, даже часто подливала масла в огонь. Отсутствие внутреннего рынка, зависимость от внешнего сектора, политические и социальные фейерверки в угоду политикам за счет государственного бюджета, расходование больше заработанного, откровенная экономическая ложь — вот корни украинского экономического кризиса, но и это можно преодолеть.

К сожалению, сегодняшний кризис измеряется не только цифрами, но в первую очередь человеческими судьбами. Он может перерасти в кризис общественно-политический, культурный и духовный.

Экономический Кризис; — это еще одна преграда на пути развития Украинского государства. И таких препятствий будет немало. Но важно другое — знаем ли все мы, куда идем? Сейчас я думаю о Национальной идее. Неприятно, но хочу отметить, что у каждого «большого» политика есть своя идея, которую он отождествляет с национальной.

В действительности же Национальная идея — это сохранение языка и культуры, осмысление прошлого и размышления о современном, но не только это. В моем понимании, Национальная идея — это сильное государство и сознательный гражданин, гордый тем, что у него украинский паспорт. Это семья, имеющая на что жить, и ребенок, имеющий на что учиться и знающий куда он пойдет работать. Это будущее.

Национальная идея должна опираться на Национальный капитал. Важно, что за годы Независимости Украины, национальный капитал был сформирован, хотя история его формирования разная.

Теперь этот капитал нужно сохранить. Сохранить не олигархов, а сохранить украинские активы, влияющие на экономику и дающие возможность работать сотням тысяч людей. Этот капитал должен иметь равные условия. Ни один из них не должен доминировать и иметь монополию в стране. Государство не может жить в зависимости от того, как кто спал ночью и с какими мыслями проснулся. То же касается и иностранного капитала.

Один из главных Национальных капиталов — это земля. Земля давно уже не является чисто экономической категорией — это общественно-политическая категория. Это то, что еще осталось у Украины и украинцев. Мы не можем повторить ошибок, допущенных в эпоху приватизации. Я за отмену моратория на землю, но с четкими четырьмя условиями:

Целевое назначение земли и принудительное изъятие земли в случае ее нецелевого использования; собственниками украинской земли могут быть исключительно резиденты Украины; создать государственного агента на рынке покупки-продажи земли. То есть, только государству можно продать землю, и только у государства можно купить землю. И последнее условие, чтобы не создать лендлордов — это ограничение объема собственности на землю в одних руках, прямо или опосредовано.

Земля — это единственный в мире невозобновляемый ресурс. И как сохранить этот капитал — это еще один вызов для украинского государства.

Бережно лелеять и жестко регулировать — это правила поведения с капиталом, тогда он сможет развиваться и преумножаться. Не на свое благо, а на благо страны.

Национальная идея и национальный капитал — это будущее, и это то, без чего не может быть сформированная Политическая нация. И только сознательная Политическая нация воспринимает Украину не как территорию, а как сильное государство. Политическая нация способна избирать себе власть, а не быть избранной властью, способна менять эту власть и построить сильное государство для человека, независимо от его национальности, языка и конфессии. У нее должно быть сформированное мировоззрение, отражающее интересы всего общества, а не его узкой части. Политическая нация — это правовое государство и гражданское общество, которые мы так и не начали строить за 17 лет украинской независимости.

Думаю, это также произошло из-за отсутствия Национального плана Перемен. Да, перемены не могут наступить за день, или даже за год. И эти перемены не может осуществить один человек. Должны признать, что все мы и поныне живем в постсоветской системе экономических, политических, социальных и ментальных координат. Вызовы, возникшие сегодня перед государством и каждым из нас, говорят о том, что менять нужно все.

Переменены пугают, потому что это больно. Они влекут за собой какую-то неизвестность. Но если перед нами будет цель и четкий план этих переменен, они будут эффективны. Всегда планы писали политики, но наш Национальный План Перемен я хочу сформировать вместе с вами. И не только сформировать, но и реализовать.

И вот еще один вызов — кто будет реализовывать. Есть сотни тысяч достойных людей, успешных в искусстве, бизнесе, журналистике, культуре, каждый в отдельной профессии. Они безуспешны в своем стремлении изменить к лучшему что-то большее, чем свое дело. У них есть желание изменить свою компанию, общество, и страну. Но у них нет такой возможности. Потому смена политической элиты — актуальна для государства, как никогда.

Принцип смены поколений должен быть основополагающим в украинской политике. Это не значит привести только молодежь, это значит привести в систему власти лучших. С новыми мыслями, с новыми идеями, с новыми подходами. Привести настоящую команду сознательных украинцев не по национальности, а по призванию.

Смена политической элиты должна прийти через формирования новых политических сил, которые будут не харизматичным клубом для одного лидера. В условиях подлинной внутренней демократии и конкуренции, они будут доказывать свою важность и возможность провести перемены и повести за собой людей.

Новые партии, а не политтехнологические проекты — это путь к смене элиты.

Сегодня основные элементы украинской политики — это заговоры, византийщина и предательства. Даже на войне есть правила. Цинизм и ложь — это то, что движет политикой. Они, как опухоль, которая с каждым годом растет и инфицирует наше общество. Есть простые рецепты:

— изменить избирательную систему — ввести открытые списки на выборах в Верховную Раду

— снять депутатскую неприкосновенность

— ввести ответственность депутатов перед избирателями.

Но власть на это не пойдет. Поэтому только смена политической элиты станет тем лекарством, которое поможет навсегда выздороветь от этой болезни.

Один из важных вызовов — это разбалансирование украинской системы власти. Она архаична — и представляет собой наследие советской системы. Я не хочу сказать, что это плохо. В переходный период она выполнила свою функцию и именно весь кадровый потенциал государственной службы, сформированный за счет партийно-комсомольской системы, работал более-менее эффективно. Перед страной еще один вызов — некому эффективно управлять.

Система центральной и региональной власти и ее административные принципы построения должны быть полностью изменены и отвечать новым вызовам и задачам. Власть должна быть подготовлена под конкретную цель и структура власти должна быть одним из элементов достижения этой цели. При этом важно, чтобы в такой структуре власти были новые, профессионально подготовленные, с новым виденьем и другими подходами управленцы, на всех ступенях государственной службы. Политические силы, приходя поочередно к власти, даже не думали формировать профессиональный кадровый резерв государственной службы, а только разрушали то, что есть.

Актуальная задача — сформировать среднее звено государственной службы, которое будет неизменным, в зависимости от политических цветов или событий. Желающих много, умеющих — мало, но умение не приходит само по себе.

Украина требует достойного образования. К сожалению, нет ни одного украинского высшего учебного заведения, которое внесено в международные рейтинги. Около 20% выпускников не могут найти работу по специальности. Нация не имеет Нобелевских лауреатов. Вот ответы на качественные и количественные показатели образования. Мы должны возродить отечественное образование путем повышения профессионализма как преподавателей так и студентов. Изменить финансирование и аккредитации высших учебных заведений. Согласовать образование, в том числе профессионально-техническое с реалиями украинской экономики и формировать личность именно в средней школе. Должны задуматься над вызовом введения Болонского процесса, не бездумно, а путем адаптации его к украинским реалиям.

Мое убеждение, что семья, образование и религия — это три базовых принципа формирования личности. Религия — это духовный мир человека, в который никто не имеет права вмешиваться. Люби ближнего своего и уважай его конфессию. Нельзя допустить политического давления на церковь и политизации церкви как таковой.

В нашем обществе Язык, как и религия, стал предметом политической спекуляции. Не изменение Конституции в части языкового вопроса решит спор вокруг этой проблемы. Государство должно создать условия, чтобы украинцы могли свободно изучать и пользоваться английским, русским, немецким, польским, французским и другими языками, которые считают своими родными или хотят овладеть.

Есть еще один вызов — это физическое здоровье украинцев.

Тенденции ужасны — нация стареет, физически и духовно ослабевает, а лучшие мигрируют за границу. При сегодняшней системе здравоохранения: чем больше денег давать в медицину — тем больше их растащат.

Украина требует системных перемен в медицинском обслуживании путем новых стандартов и введения протоколов лечения в сочетании с медицинским страхованием. Профилактическая медицина должна стать локомотивом сохранения нации.

Аналогичное состояние и с культурным развитием. Мы многокультурная нация. И украинская культура, как доминирующая, должна наполняться современным искусством и другими культурами.

Голодная семья не будет увлекаться классической музыкой и современной литературой. Она будет думать, как выжить, тем более — во времена сегодняшнего глобального экономического кризиса.

Как человек, который за два месяца на должности руководителя Национального банка сумел преодолеть финансовый кризис 2004 года, я направил в правительство и парламент ряд антикризисных мер. Приятно поражен тем, что некоторые из них уже включены в антикризисные программы. Однако настоящего мощного системного плана преодоления кризиса нет.

Мы говорили о внутренних проблемах, которые для нас актуальны, но Украина часть глобального мира. Имеем еще один вызов. Доминирующая часть украинцев, как и я, поддерживает европейскую интеграцию и европейский выбор, европейские ценности. Но вынужден изменить акценты. Надо предложить не европейский выбор, а украинский выбор.

Украинский выбор ценностей и национального интереса, как для государства так и для отдельного гражданина. Нужно откровенно признать, что путь в Европейский Союз очень далек и долог. Но на этом пути мы должны быть интересны друг другу. Украина не должна проситься, Украина должна быть приглашена. Мы не получим внешнее признание без внутренних перемен.

У украинской внешней политики много трудностей, но базовая проблема только одна — это отношения с Российской Федерацией.

Украина должна выйти на абсолютно новый уровень общения с новой Американской Администрацией.

Украинское присутствие за рубежом должно быть везде, где есть экономический и политический интерес, и сотрудничать со всеми, кроме тех, кто финансирует терроризм и распространяет ядерное оружие.

Все вышеизложенное не является исчерпывающим перечнем и далеко от совершенства. Я буду благодарен как за поддержку, так и за критику. Но если мы будем вместе, то мы найдем не только новые вызовы, но и все пути к их решению. После моих поездок по регионам и встреч с людьми я почувствовал общественный запрос на новый формат. И потому Арсений Яценюк начинает инициативу «Фронт Перемен». Пока это не партия. Но партия будет. Она будет построена снизу и не будет иметь акционеров и вождя.

Я выражаю благодарность каждому человеку, который обратился ко мне начать это движение. Уже есть инициативные группы во многих областях, и я буду двигаться дальше. Проезжая из города в город, от дома к дому, буду стараться встретиться с каждым и искать идеологических сторонников. А пока эти вызовы должны нас объединить и мобилизовать.

Арсений Яценюк, народный депутат Украины