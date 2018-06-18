Украинский интерес. Трансформация Пинчука, знаковый Додон и скандальная Ле Пен

Россия стремится максимально воспользоваться оставшимся до инаугурации Дональда Трампа временем, чтобы убедить будущую американскую администрацию в необходимости признать Украину сферой собственного исключительного влияния. Похоже, в Москве трезво оценивают перспективы заключения «большой сделки» с 45-м президентом США, и пытаются обозначить свои интересы как можно четче.

В результате на Украину обрушились попеременно информационные удары от российских аналитиков и «заманчивые предложения» от отечественных лидеров общественного мнения. Олигарх Виктор Пинчук и международник Василий Филипчук в разных форматах пригласили страну в «прекрасное далеко» восстановления отношений с Россией, в котором не нашлось места для сколько-нибудь обязательных для Кремля предложений. Президентской администрации Порошенко устами Константина Елисеева пришлось на страницах Wall Street Journal четко обозначить «красные линии», через которые официальный Киев переступать не намерен.

Ситуация в международных отношениях усугубляется простым фактом: прогнозировать со стопроцентной уверенностью шаги Дональда Трампа на посту президента сейчас вряд ли кто-либо возьмется, поскольку у 45-го президента США абсолютно отсутствует опыт работы на государственной службе, а манера принятия решений весьма эксцентрична. Насколько эпатажный в недавнем прошлом бизнесмен будет вмонтирован в политическую машину Республиканской партии, мы увидим не ранее, чем истекут первые 100 дней его пребывания в президентском кресле. По крайней мере, коррекция реакции Трампа на заявления ЦРУ и Национальной разведки США о вмешательстве России в ход президентской кампании свидетельствует, что четкой позиции по многим вопросам у него нет. Поэтому российское руководство со своими надеждами на неизбежное взаимопонимание с Трампом может остаться у разбитого корыта – уж больно разными путями американский и российский президент стали миллиардерами.

Интересно развивается ситуация в Молдове, где недавно вступил на пост президент Игорь Додон, не скрывающий ориентации на Россию. Одним из его первых решений было увольнение министра обороны Анатоля Шалару, высказывавшегося за развитие сотрудничества с НАТО в рамках нейтрального статуса государства. Следующим стало лишение гражданства Молдовы экс-президента Румынии Траяна Басеску, этим Додон, как представляется продемонстрировал свое отношение к перспективам интеграции Румынии и Молдовы.

Украине стоит внимательно проанализировать факт первой с 2008 года встречи лидеров Молдовы и непризнанного Приднестровья в Бендерах. Поздравление новоизбранного президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского с победой на выборах в исполнении Додона – нехороший сигнал для Киева. Не секрет, что в Кремле примеряют на Украину боснийский и молдавский сценарии максимально ограничения внешнеполитической субъектности и размывания суверенитета. Это означает, среди прочего, необходимость использовать особенности Молдовы как парламентской республики, налаживая контакты с правительством и парламентом.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен продолжает собирать под свои знамена евроскептиков с прицелом на будущие президентские выборы весной этого года. Ее идеологические позиции требуют максимального усиления уже за несколько месяцев до дня голосования, поэтому Ле Пен повторяет уже привычные позиции: о признании аннексии Россией Крыма, о целесообразности перехода от евро к экю, о возможном референдуме, на котором французы могут принять решение о выходе из Европейского Союза. Одна из признанных союзниц Путина в Западной Европе не собирается быть более респектабельной на фоне нарастающей турбулентности международных отношений.

Евгений Магда