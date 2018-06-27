Иосиф Винский: людей, как стадо баранов, загоняют в стойло, а затем им по одному будут отрезать головы

История украинской политики не кишит примерами , когда люди увольнялись с высоких должностей из-за собственных принципов или убеждений. Министр транспорта и связи Иосиф Винский публично заявил о том, что уйдет в отставку, если БЮТ создаст коалицию с Партией регионов. В судьбе политика это уже будет второй демарш: в 2006 году он вышел из СПУ и разорвал отношения с Александром Морозом, таким образом отреагировав на парламентский союз с Партией регионов. УНИАН обратился за интервью к министру транспорта и связи Иосифу Винскому. Иосиф Викентиевич, политики у нас ведут себя настолько нелогично и непредсказуемо, а журналисты стали настолько циничными, что тяжело поверить в существование такого понятия, как последовательность. Допустим, мы верим, что ваша мотивация относительно вероятной отставки искренна. Но Андрей Портнов, один из спикеров фракции БЮТ, сказал, что ваше заявление - это просто игра на опережение. По его мнению, вы понимаете, что не получите больше должностей в исполнительной власти, какой бы не была конфигурация большинства, поэтому решили уйти громко. Пан Андрей также сказал, что фракция неоднократно высказывала претензии к вашей работе. Что бы вы могли на это ответить ? Эти ребята подменяют понятия. Это – аморально. Я говорю об одном, а они - совсем о другом. Я понимаю, что у каждого есть своя мера распущенности. Но это запрещенный прием. Пусть на вопросы, которые поставлены мной в заявлении, они дадут ответы (делает ударение) для себя, а не для меня. Что касается меня... Я менее всего забочусь о своей судьбе. Поверьте мне, если бы я хотел остаться в должности, я бы не делал такое заявление, а шел бы к Тимошенко и Януковичу - и договаривался. Я же, вместо этого, сделал публичное заявление. Я не побежал договариваться. При этом я четко понимаю, что я уже не буду в том, и скорее всего, в этом правительстве.

Относительно моей деятельности... Не думаю, что оценки Портнова являются определяющими для БЮТ. Ни одного замечания ко мне, как к министру, со стороны премьер-министра, или политсовета партии, или фракции, или совета блока не было. Какие могут быть объективные замечания, если министерство по темпам роста ВВП по связи на втором, а по транспорту - на третьем месте, если на 140% в системе выросла заработная плата и на эту же сумму увеличились отчисления в бюджет... Конечно, были недовольные члены БЮТ, которые приходили ко мне с персональными просьбами незаконного характера. И я им говорил: друзья мои, есть программа коалиции. Давайте, и я и вы идти в рамках программы. Приходили некоторые соратники с кадровыми предложениями, и также оставались неудовлетворенными. Потому что предлагаемые кандидаты были не квалифицированные, не готовы к этой работе. Если Портнов имеет в виду недовольство таких членов фракции, то такие были... Их кстати, меньше десяти процентов.

Ваш выход из СПУ в прошлый раз был понятен и достоин уважения, но... Давайте подумаем, какая разница между тем, что сделал Александр Мороз и тем, что может произойти сейчас? С точки зрения морали, какая разница между союзом СПУ – ПР образца 2006 года и БЮТ – ПР образца 2008 года? Какая разница? Позиция Мороза к Партии Регионов была значительно более мягкой, чем позиция БЮТ. И риторика его была значительно менее конфронтационной. Если есть какие-то принципы, они должны быть неизменными, независимо, где ты - во власти или в оппозиции. Я могу уйти из власти, могу просто пойти на политическую пенсию, но со мной всегда останутся мои убеждения и принципы. Поверьте, это большая ценность и это дорогого стоит.

Ситуация 2006 года кардинально отличается от той, что имеем сейчас. Страну нужно спасать, экономика падает, и никто не говорит, что мы достигли дна. И, может, правы политики, которые говорят, что пусть будет хотя бы какая-то коалиция, которая принимала бы законы?.. Эта коалиция не остановит падения экономики. А какие решения будут ею приниматься, это еще большой вопрос. Неизвестно, будет ли из них польза. Я задаю вопрос людям, которые говорят, что такой коалицией мы поможем государству. Скажите: можем ли мы спасать государство, не зная куда оно идет? Вы убеждены, что государство, которое вы пытаетесь таким способом спасти, вообще будет существовать? Вы готовы разменять перспективу государства на дополнительные двадцать миллионов тонн металла? Давайте расставим приоритеты. Кризис есть. Он создан искусственно и в мире, и здесь. Анализируя внутренний кризис, не будем забывать, кто блокировал решения правительства, кто тормозил приватизацию. Есть конкретные персоны, виновные в кризисе, которые, кстати, не уходят, а остаются. И по этим красивым словам «мы будем бороться с кризисом...», - (заметно волнуется), - в любом управлении, то ли в государстве, то ли на предприятии, то ли человека, всегда есть приоритеты. И если неправильная стратегия: куда идем, что хотим (а я убежден, что такой формат коалиции – неправильная стратегия), то что бы мы не делали тактически, мы все равно проигрываем. Мы выигрываем, если стратегия будет правильной (а правильной, я считаю, только стратегию евроинтеграции и сохранения демократического общества). Во власть хотят попасть и частично уже есть при власти люди, которые никогда не были демократами. Их следует менять, но мы никогда не сможем их изменить, если потеряем инструменты, с помощью которых такие перемены возможны. Если сейчас, ради амбиций двух политиков, мы лишим людей права ходить на выборы, если свернем свободу средств информации, то это ... Этого просто нельзя терять!

Эта коалиция ставит под сомнение существование самой государственности.

О том, что ваше министерство – предмет торгов и его уже готовы отдать будущим партнерам по новой коалиции, говорят уже недели три. Юлия Владимировна предупреждала вас, что она отдаст ваше ведомство? Никогда. Более того, мне сообщили, что министерство транспорта не будет передаваться в другие руки.

Юлия Владимировна не прощается с соратниками по-английски, она умеет говорить с людьми. Она должна была вас предупредить... Нет. Мы в последнее время не обсуждали эту тему.

Моя позиция проста: мою должность можно отдать кому угодно, но в рамках демократической коалиции. Я бы здесь и вопроса не ставил, и никакого обсуждения бы не делал. Это политическое право премьера – формировать правительство и предлагать любого министра. Я трижды предлагался на должность вице-премьера, в четвертом, шестом году и в этой каденции. Не стал им, и никогда даже намека не делал, что чем-то неудовлетворен. Я думаю, что у нас с Юлией Владимировной еще будет разговор, в конце концов решение еще не принято. А я не "кисейная барышня", чтобы обижаться. Я – министр правительства Тимошенко. Когда и как будет разрешена ситуация, пока еще неизвестно. Понимаю, что выгляжу дон кихотом, и тем всем прагматично правильным “парням”, которые все меряют деньгами и должностями, не совсем понятно мое поведение. Я не хочу менять свою гражданскую позицию, честь, достоинство на должность и преференции. С ней можно соглашаться, или не соглашаться. Я знаю, что будет организована кампания по моей дискредитации, будут выдвигаться версии, проплачиваться статьи и сюжеты. Но я не буду баллотироваться на Президента и для меня это не имеет никакого значения. С 1991 года я имел честь быть свободным человеком. Я не завишу ни от Ющенко, ни от Тимошенко, ни от Портнова.

Что вам за год удалось в должности министра? Мы сформировали концепции реформирования всех ключевых отраслей: автодора, Укржелдортранса, авиации, морских портов, реформу Укрпочты. Это большая интеллектуальная работа, она требовала многих согласований с разными министерствами. Но мы убедили правительство и решения находятся в стадии выполнения. Мы внесли изменения в системы управления министерством, создали государственные администрации, мы собрали предприятия, которые находились неизвестно в каком статусе. Мы провели большую работу по реформированию министерства. Оно еще недореформировано. Еще нужно много сделать, чтобы наше министерство имело реальные возможности осуществлять политику. Но мы навели порядок с земельными и имущественными отношениями. Актов на землю и имущество оформили больше, чем за десять предыдущих лет. Были конкретные проекты: строительство дорог, аэропортов, закупка вагонов. Значительно улучшилась экономика аэропорта Борисполь, куда мы завели новое руководство. Думаю, что в этом году мы выйдем на миллиард гривен валового дохода. Аэропорт начал строительство терминала Д, мы провели тендер по лоу-костовому терминалу, делаем стоянки. Если бы не проблемы с землей, которую создали мои предшественники, все было бы значительно быстрее.

Вы видели новые антикризисные законы правительства? Нет такого закона, который решил бы проблемы с кризисом. Выход из кризиса - это комплекс действий как системного, так и персонального точечного характера, которые дают решения в конкретной отрасли. Я об этом много говорил на правительстве. И сегодня такие системные действия нарабатываются. Что-то в большей степени готово, что-то в меньшей. Что-то мы не можем принять, потому что мы не понимаем, где дно, и каково будет поведение за пределами Украины. Для того, чтобы выйти из кризиса, нужно с потом и мозолями работать два-три года правительству и парламенту ежедневно. Вместо этого, люди, которые говорят, что они что-то знают, создали кризис в парламенте... Для чего было снимать Яценюка? Хотите заменить его? Так тогда замещайте так: сегодня его отставка, завтра – новый спикер. А что они устроили? Полную деструкцию. И это в тот момент, когда во Франции и Германии за ночь принимался необходимый пакет законов. А теперь говорят, что вот кризис, давайте создадим новую коалицию и решим. Но эта ситуация в государстве создана искусственно, причем людьми, которым судьба государства, – до фени. Людей как стадо баранов загоняют в стойло, а затем им по одному будут отрезать головы. И резать будут не тем, кто создал кризис, кто надул мыльний пузырь. Их всего несколько сотен человек, кто заводил в Украину “спекулятивные” деньги, кто брал эти кредиты, кто не занимался тем, чем должен был заниматься. Ведь ни одна гривня из кредита МВФ не пошла в транспортную систему. А создали такую кампанию, что люди забрали сорок миллиардов гривен из депозитов... А теперь предлагают доллар по семь с половиной и скупают задешево гривню. Это очевидная афера.

Следует стабилизировать финансовую систему, потом - систему управления, есть макроэкономические вещи и есть микроэкономика. Необходима целая система локальных лоббистских решений. Нужно, чтобы Укржелдортранс, авиация работали в стабильном режиме. Потому что если они станут, то станет все. Автобусы должны ходить и почта должна работать. Поэтому в условиях кризиса есть отрасли, которые должны работать в особом режиме. И экономическая ситуация должна быть сформированная таким образом, чтобы обеспечивала их ежедневную работу. Я не говорю о прибылях, их нет. В системе транспорта нет сверхдоходов, но она должна работать стабильно. Есть отрасли, которые нуждаются в поддержке.

То, что Юлия Владимировна пригласила к себе иностранных консультантов, которым платит миллионы, это правильно? Это копейки, по сравнению с тем, сколько тратит сегодня государство на другие расходы. Если мы найдем человека, который подскажет нам правильные ответы, не жаль тех денег. Но я пока еще не вижу украинского Джона Кейси (экономист, который в США дал правильную модель развития экономики в 30-х годах). Сейчас я за полную свободу относительно кадровых решений.

Если бы Президентом в этом году не была заблокирована приватизация, мы бы имели деньги в бюджете и не имели головной боли, как руководить предприятиями?

Да, это колоссальная ошибка Президента. И она негативно влияет на сегодняшнюю ситуацию. Если мы в апреле, мае, июне, на пике цен могли бы продать и получить 10-15 миллиардов долларов дополнительно в государственный бюджет, в разные форматы, то это был бы ресурс, который дал бы нам возможность иметь значительно лучшие внутренние позиции. Это – однозначно. Резкое снижение курса гривни и заблокированная приватизация - это просто стратегические ошибки.

Вы действительно напишете заявление об отставке, если коалиция ПР и БЮТ будет создана?

Однозначно.

Разговаривала Лана Самохвалова