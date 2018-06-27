Антикризисные меры власти: анализ нелепостей и непрофессионализма

Меры как правительственных чиновников, так и оппозиции вызывают лишь желания ругаться... Громко и много... На днях один мой знакомый сказал мне: «Вот ты пишешь статьи, выступаешь по телевидению, а лучше бы мне дал прогноз, что будет происходить дальше с экономикой страны, и посоветовал, что делать». Я ответил, что уже не рискую давать прогнозы, потому что предвидеть что-то можно лишь в ситуации, когда правительственные чиновники или хотя бы оппозиция знают, что делают, и главное для них - стремление сделать что-то полезное для страны, а не банальное желание обогатиться за счет государства. Вся проблема в том, что ни те, ни другие пока еще почти ничего действительно умного не сделали и не предложили. Интеллектуальная пустыня на политическом олимпе, честно говоря, поражает. Большинство уже реализованных шагов и объявленные предложения как правительственных чиновников, так и оппозиции вызывают у меня лишь желание ругаться – громко и много.

Хорошо известно, что на микроуровне реальные менеджерские качества и профессионализм проявляются не тогда, когда в экономика растет и предприятие развивается в пределах общего экономического мейнстрима, а тогда, когда возникают проблемы и нужно решать сложные задачи. То же происходит на уровне экономики страны в целом. Именно в момент глубокого экономического кризиса, когда к накопленным внутренним проблемам добавляются чрезвычайно серьезные внешнеэкономические вызовы, можно увидеть реальное лицо того, кто считается политической и интеллектуальной элитой страны.

В статье “Экономический кризис – что нам делать?”, написанной в УНИАН, я изложил свое виденье наиболее горячих экономических проблем, возникающих перед властью страны, и выразил некоторые предложения по этому поводу.

Но интересным, с точки зрения оценки возможности исполнительной власти и оппозиции продуцировать что-то действительно умное и полезное для страны, может быть анализ некоторых из их предложений, которые подаются почти как «экономический прорыв» (не исключаю, правда, что скоро это словосочетание будет чем-то вроде ругательства) для решения нынешних проблем.

Стабилизационный фонд: те же яйца, вид сбоку

Итак, начнем с уже принятого парламентом Закона Украины "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

В законе предусмотрено создать «стабилизационный фонд», средства которого пойдут на решение проблем в финансовом секторе страны, и решить ряд других задач. Однако любому управленцу хорошо известно, что создавать резервный фонд нужно за счет части прибыли, полученной во времена подъема экономики и успешного развития той или иной компании, и использовать его во время возникновения тех или иных бизнес-проблем.

А создавать резервный фонд во время кризиса экономики и проблем на предприятии просто бессмысленно, потому что как ни называй и как ни выделяй часть имеющихся доходов, которые к тому же имеют тенденцию к сокращению, использовать их придется на текущие проблемы. То же с экономикой страны в целом. Так, например, даже российские власти, благодаря настоянию бывшего советника Президента России Андрея Илларионова, создали достаточно большой стабилизационный фонд, позволяющий решать проблемы. Я не даю оценку, насколько качественно и эффективно они сейчас его используют, но он у них есть.

Если же мы уже бездарно профукали дополнительные доходы государственного бюджета, в том числе полученные от приватизации государственного имущества, на раздачу популистских социальных льгот населению, не подкрепленных соответствующим ростом производительности труда и сокращением неэффективных расходов, связанных с потреблением материальных, в том числе энергетических ресурсов, то создавать какой-то «стабилизационный», то есть «резервный фонд», во время кризиса не имеет смысла, потому что речь будет идти все о тех же текущих доходах и тех же источниках их получения. И задача сейчас заключается лишь в их правильном направлении и экономном использовании – в пределах процедур, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины.

Между прочим, если уж вспоминать Бюджетный кодекс, то предложенная идеология источников формирования и направлений использования «стабилизационного фонда» отвечает нынешнему механизму формирования и использования спецфонда государственного бюджета. То есть можно было бы и не изобретать велосипед, а просто внести изменения в государственный бюджет на 2008 год, предусмотреть соответствующие нормы в госбюджете–2009 и использовать эти средства в рамках действующего бюджетного законодательства.

Увеличение капиталов государственных банков: мертвому припарка

Можно было бы подробно разбирать каждое из направлений использования этого стабилизационного фонда. Анализа нелепостей там на целую статью хватит, но хочу остановиться лишь на двух предложениях.

Средства стабилизационного фонда предлагается использовать, в частности, на пополнение уставных капиталов государственных банков.

Для банковских специалистов очевидно, что целью увеличения капитала банка является получение большего кредитного плеча. Потому что, скажем, имея сто гривен банковского капитала, ты имеешь возможность привлечь депозиты (физические и юридические лица, межбанковские кредиты) и направить на кредитование тысячу гривен, то есть в десять раз больше. Если ты увеличил капитал банка до двухсот гривен, то он уже имеешь возможность привлечь средства и выдать кредитов на сумму две тысячи гривен.

Но проблема сейчас не в наращивании объемов кредитования, а в том, что очень мало кредитоспособных клиентов. Даже при имеющемся капитале банки сталкиваются с проблемой – как эффективно использовать кредитные ресурсы. То есть главная закавыка в том, что слишком мало клиентов, которые могут не только получить эти кредиты и за их счет произвести продукцию, но и потом продать ее платежеспособным покупателям и получить от них средства.

Таким образом, увеличение капиталов государственных банков никоим образом не решает их проблемы. Им нужны, как и всем другим банкам, кредитоспособные заемщики. А для этого необходим платежеспособный спрос, и его должно сформировать государство за счет имеющихся средств государственного бюджета, механизма государственных гарантий и казначейских векселей.

Одна рука обесценивает капитал, вторая – наращивает

Кстати, особого идиотизма ситуации с капитализацией государственных банков добавляет «рукотворный» обвал курса гривни. То, что руку к этому обвалу приложил Национальный банк, я уже писал несколько раз, поэтому повторяться не буду. Но проблема в том, что обвалив курс национальной валюты, центробанк обесценил весь сформированный в гривне совокупный капитал банков, в том числе и государственных, уже почти на пятьдесят процентов.

Какой смысл в этом увеличении капитала государственных банков за счет средств государственного бюджета, если один из органов государственной власти, обесценивает его своими действиями в таком ужасном объеме?

Государству мало геморроя?

Еще одной «гениальной» идеей вышеупомянутого закона является норма, предусматривающая фактически национализацию тех или иных банков, к тому же «оригинальным» путем «выкупа дополнительной эмиссии их акций». То, что государство - неэффективный владелец коммерческой собственности, и так хорошо известно, потому углубляться по этому поводу не буду.

Нелепость же этой идеи заключается в том, что государство хочет взвалить на свою шею еще и проблемы частных владельцев банков. Но проблемы у этих банков могут быть связаны либо с недостатком ликвидности – и тогда на помощь может прийти Национальный банк, – либо с плохим качеством кредитного портфеля – и тогда уже нужно разбираться с конкретными причинами, обусловившими ухудшение ситуации с возвращением кредитов.

Если эти просроченные кредиты - следствие неразумной кредитной политики менеджмента банка, выдашего необеспеченные кредиты непроверенным заемщикам, и общий объем таких кредитов очень велик, тогда нужно не национализировать этот банк, а вводить временную администрацию и искать частных инвесторов, которые согласятся на его санацию и вложат необходимые для этого средства, или начать процедуру банкротства, обеспечивая интересы вкладчиков.

Если же ситуация с просроченными кредитами возникла в связи с ухудшением платежеспособности клиентов, уже достаточно давно, качественно и своевременно обслуживавших свои кредитные обязательства, то нужно формировать механизмы их отсрочки и рассрочки и предоставления соответствующего рефинансирования центральным банком, именно связанного с обеспечением дополнительной ликвидности, которой может не хватать в связи с этим отсрочкам и рассрочкам задолженности.

Но в этом случае должна идти речь не о решении проблем отдельно взятого банка, а об общей денежно-кредитной политике и соответствующем инструментарии центрального банка в условиях экономического кризиса, и тут может возникнуть необходимость даже в некоторых изменениях законодательства.

Тяжелая участь залогового жилья

Не меньше поражает своей неадекватностью и непониманием имеющихся проблем было предложение правительства и некоторых народных депутатов, связанное с принятием изменений законодательства, направленных на упрощение процедур отчуждения залогового имущества заемщиков. К счастью, эта идея не нашла поддержки депутатского корпуса, по крайней мере пока.

Желание получить более эффективные механизмы борьбы с мошенническими действиями тех или иных заемщиков понятно. Но очевидно, что сейчас мы будем сталкиваться с совсем другой проблемой – массовой неплатежеспособностью добросовестных заемщиков, особенно имеющих крупные кредиты в иностранной валюте, связанные с приобретением автомобилей и залогом объектов недвижимости.

И тут, наоборот, нужно искать не так механизмы ускорения процедур отчуждения имущества, как сохранения хотя бы частичной платежеспособности клиентов.

В качестве примера можно привести действия правительства США – страны, где процедура отчуждения в целом чрезвычайно быстрая и эффективная. Но имеено сейчас там до конца января следующего года наложен мораторий на отчуждение жилых домов, состоящих в залоге по ипотечным кредитам. За это время американские правительственные чиновники планируют разработать механизмы рассрочки и отсрочки обязательств по этим кредитам и сохранения этих домов за их нынешними владельцами.

Молодежное строительство? А кто будет отдавать кредиты?

Комментируя «умные» идеи, выраженные Президентом Украины, правительственными чиновниками и народными депутатами, не могу обойти вниманием предложения о содействия так называемому «молодежному строительству» путем предоставления бюджетной помощи молодежи из первого взноса по ипотечному кредиту.

И дело не только в том, что сначала нужно сформулировать и реализовать на общегосударственном уровне политику развития регионов и малых городов и поселков, где эти молодые люди будут иметь работу и зарплату, достаточную не только для выживания, но и для обслуживания обязательств по кредитам. Необходимо также кардинально изменить градостроительную политику в области жилищного строительства. Не преодолев тотальную коррупцию в этой сфере, мы будем всегда иметь заоблачные цены на жилье, и никогда не сможем сделать его доступным миллионам граждан Украины.

Неэффективность и даже вредность этого шага на нынешнем этапе заключается еще и в том, что в условиях кризиса и роста безработицы в стране почти не будет молодых людей со стабильной работой и зарплатой, которые могли бы считаться хотя бы условно кредитоспособными.

Если речь идет о стимулировании инвестиционного спроса в строительной отрасли, то нужно четко и правильно сформулировать приоритеты. На этом этапе о стимулировании развития ипотеки нужно забыть. Сейчас нужно хоть как-то устроить ситуацию с имеющимися ипотечными кредитами и массовой неплатежеспособностью заемщиков.

На мой взгляд, довольно ограниченные бюджетные инвестиции необходимо направить лишь на реализацию строительных проектов, связанных с подготовкой к «Евро–2012», а также на меры утепления жилищного фонда и замену крайне устаревших теплосетей. Но два последних шага целесообразно предпринимать, лишь начав коммунальную реформу с массовой передачей всех водо- и теплосетей в концессию. И тогда может быть реализована политика целевой кредитной поддержки за счет средств Национального банка и совместного финансирования как центральными и местными органами власти, так и за счет частных инвестиций.

Только не трогайте налоги

И последний комментарий – о предложениях, связанных со снижением налогов.

Очевидно, что в условиях резкого сокращения поступлений в государственный и местные бюджеты, все разговоры о сокращении налогов не вполне адекватны.

Единственным шагом налогового стимулирования, на который целесообразно было бы пойти, – это увеличить нормы амортизации по так называемой третьей группе основных фондов. Но и здесь может речь идти только о той части основных фондов, которые будут обеспечивать существенное энергосбережение.

Борис Кушнирук