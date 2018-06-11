Деятельность НБУ становится все более опасной для Украины?

Критика в адрес руководства НБУ звучит все чаще. И оснований для этого становится все больше и больше. Политика Нацбанка в области денежно-кредитной и курсовой политики за последние два года не просто напрашивается на обвинения в непрофессионализме, а вызывает подозрения в целенаправленном злоупотреблении служебным положением высшими должностными лицами НБУ.

Мало того что руководство банка вместе с правительством спровоцировали сначала повышение курса национальной валюты до 4,6 грн. за дол. США, а затем привели к обвалу до 7 грн. за доллар. Нацбанк прибег еще и к крайне подозрительным и непрозрачным операциям по продаже иностранной валюты по курсу, который существенно отличался от биржевого, и по поддержанию ликвидности банков путем предоставления им кредитов под разные процентные ставки и на разный срок. Никаких объяснений относительно этих кредитов, критериев, по которым избирались банки, которые получили эти кредиты, и процентных ставок от Национального банка так и не поступило.

Порочная практика НБУ по непрозрачному рефинансированию банков в октябре имела продолжение в еще более одиозных действиях в ноябре. Так в течение первых семнадцати дней ноября НБУ выдал коммерческим банкам кредиты на общую сумму 23538,2 млн. грн., из которых немного более чем 10 млрд., – это так называемые «кредиты овернайт», то есть выданные фактически на одну ночь и только для соблюдения коммерческими банками нормативов резервирования средств на корсчетах, а еще 13,5 млрд. грн. – кредиты сроком до одного года. Как в октябре, так и в ноябре, эти кредиты (до года) выдавались под разные процентные ставки – от 12% до 16,3% годовых. Уже лишь этот факт должен был бы вынудить Генеральную прокуратуру и Комитет ВР по вопросам финансов и банковской деятельности начать расследование относительно законности действий руководства НБУ.

Кроме того, руководство НБУ фактически прибегло к запрещенному законодательством Украины финансированию дефицита Государственного бюджета. Да, Минфин 13 ноября продал облигаций внутренней государственной ссуды почти на 3 миллиарда гривен. В прошлый раз это произошло 6 ноября – тогда тоже на 3 млрд. В понедельник, 10 ноября, Минфин продал облигаций на 44 миллиона гривен. Все проданы ОВДП имеют срок обращения свыше трех лет и доходность 15,6% годовых в гривне. Единственная разница, техническая, заключается в том, что 6 и 10 ноября размещались остатки старых ОВДП, а 13 ноября Минфин специально провел новую эмиссию. Во всех трех случаях формальными покупателями были коммерческие банки, но ОВДП, проданные 6 ноября, уже 10 ноября попали в портфель Национального банка. Ведь только у него за период с 3 по 10 ноября вырос портфель ОВДП почти на 3 млрд. грн. В этом нетрудно убедиться, заглянув на соответствующую веб-страничку НБУ. Нацбанк по понедельникам размещает информацию о состоянии своего портфеля ОВДП, но почему-то ни 17, ни 18 ноября новой информации не поступило. Потому не исключено, что на днях все же выяснится, что именно его портфель вырос еще на 3 млрд. грн. - за счет тех же ОВДП, выпущенных Минфином 13 ноября.

Кроме того, 14 ноября с заявлением выступил председатель Совета НБУ Петр Порошенко, который полагает, что курс должен быть на уровне не менее 6 грн. за дол. США, а затем необходимо девальвировать национальную валюту даже еще больше. Главный его аргумент заключается в том, что без улучшения торгового и платежного балансов длительная стабилизация курса гривни является нецелесообразной.

С одной стороны, господин Порошенко прав.

Но девальвация гривни может спровоцировать новую волну паники среди населения, и тогда никаких резервов НБУ не хватит на удержание гривни от обвального падения. А это, в свою очередь, повлечет массовую неплатежеспособность юридических и физических лиц, которые только украинским банкам задолжали кредитов в иностранной валюте на общую сумму свыше 30 млрд. дол. В последние дни резко вырос спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке. И Национальный банк пошел на то, что 18 ноября не вышел с интервенциями, провоцируя падение до 6 гривен за доллар. Подозрения относительно определенных частных интересов во всем, что в настоящее время делается на денежно-кредитном и валютном рынках, усиливаются еще и тем, что у коммерческих банков при покупке иностранной валюты за последние несколько дней почти на миллиард долларов не уменьшились остатки на корсчетах в НБУ. То есть деньги на приобретение иностранной валюты поступили коммерческим банкам или из счета Казначейства правительства в НБУ, или эти деньги дал сам Нацбанк. И то, что 17 ноября Нацбанк выдал банкам 4,4 млрд. грн., в какой-то степени подтверждает именно эту версию.

Следовательно, миллионы украинцев становятся все большими заложниками непрофессиональных и крайне подозрительных действий руководства Национального банка, которые могут привести к обвалу курса гривни и банкротства тысяч предприятий Украины, при этом десятки и даже сотни тысяч украинцев потеряют свои квартиры, заложенные коммерческим банкам.

Борис Кушнирук