Вехи недели. Савченко во всей красе, национализация Приватбанка и надежный Турчинов

Траектория политического поведения Надежды Савченко все больше напоминает броуновское движение. Бывшая военнопленная не только приняла участие в фейковом трехстороннем переговорном процессе с лидерами самопровозглашенных республик, но и громко продвигает тезисы, от которых у многих граждан страны повышается кровяное давление и уровень недоверия к власти. Заявления Надежды Савченко заставили фракцию «Батькивщина» дистанцироваться от первого номера своего партийного списка и исключить ее из рядов своего парламентского представительства. При этом Юлия Тимошенко не намерена бороться за лишение Савченко депутатского мандата, что позволяет предположить неискренность ее праведного гнева по поводу заявлений Надежды Викторовны.

Сколько бы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко не называли Надежду Савченко «сильным противником», верить необходимо конкретным делам. Кремлевские марионетки абсолютно не заинтересованы в урегулировании на Донбассе, подтверждением чего стали ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Сепаратисты при поддержке России не намерены придерживаться Минских договоренностей, а продолжают угрожать новыми наступательными действиями. Похоже, Путин принял решение менять кнут и пряник в попытках давления на Киев с калейдоскопической быстротой, дабы в конце концов добиться своего.

Национализация Приватбанка стала событием, о котором многие говорили на уровне слухов. Однако накануне дня святого Николая передача контроля над системным банковским учреждением страны в руки государства стала реальностью. Надо сказать, что решение далось непросто всем участникам процесса, и как для новых, так и для бывших собственников финансового учреждения вопрос сохранения его на плаву и обеспечения бесперебойности функционирования лежит не только в части экономики, но и политики. Приватбанк ассоциируется у миллионов украинцев с удобными финансовыми платежами, поэтому государству будет необходимо действовать аккуратно, помня о последствиях. Соответствующие заявления высокопоставленных персон, включая президента Петра Порошенко, должны быть подкреплены и управленческими усилиями.

Интересным совпадением выглядит практически одновременный призыв председателя правления Нацбанка Валерии Гонтаревой к обеспечению независимости суда в Украине и призыв группы моральных авторитетов, делегировавших Святослава Вакарчука спеть для главы государства романс о необходимости создания действенной системы антикоррупционных судов. Действительно, обеспечение независимости третьей власти и ее эффективной работы после вступления в силу конституционных изменений приобретает первоочередное значение.

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил о себе в качестве «кровавого пастора», дав интервью, показывающее его как закрытого политика, готового пожертвовать многим ради обеспечения безопасности страны. Амплуа серого кардинала хорошо знакомо Александру Валентиновичу еще по работе с Юлией Тимошенко, действия которой он сегодня комментировать отказывается. Турчинов занимает не свойственную многим украинским политикам позицию молчаливого государственника, сосредоточившись на обороноспособности страны, повышение которой может стать аргументом в диалоге с нашими зарубежными партнерами уже в ближайшее время.

Детище западного влияния на украинский политикум – НАБУ – не без пафоса предъявило подозрение главе Центризбиркома Михаилу Охендовскому. Тот не намерен сдаваться без боя. Стоит напомнить, что 80% членов Центризбиркома уже переработали свои полномочия на 2,5 года, и вопрос их ротации в контексте подозрений Охендовскому встанет с новой силой. Напомню, что члены ЦИК сами избирают своего председателя в закрытом режиме, поэтому промедление в этом случае способно сыграть против доверия к избирательному процессу в целом.

Тревожные данные показал опрос Центра Разумкова, зафиксировавшего, что половина респондентов продолжают считать россиян «братским народом». Этот факт свидетельствует о преступной неэффективности государственной информационной политики и отсутствии внятных месседжей, понятных миллионам сограждан, за пару месяцев до очередной годовщины российского вторжения в Крым. К сожалению, это позволяет предположить масштабные провокации в феврале, когда о победе Евромайдана представители политической элиты будут вспоминать с разными эмоциональными векторами.

Евгений Магда