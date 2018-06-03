Газпром пугает Украину судом, чтобы заложить в цену коррупционную маржу?

На днях Газпром заявил, что подготовил иск в Стокгольмский арбитражный суд с жалобой на Украину за невыплату долга. Насколько оправданы такие угрозы? Действительно ли Россия может подать такой иск? Какие шансы у нее выиграть суд? И какая цена на газ в конце концов ожидает рядовых украинцев в новом году? УНИАН спросил у экспертов. Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова: ВСЕ ЭТИ “НАМЕРЕНИЯ” РОССИИ – ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Мне не известно, есть ли такой пункт в соглашениях между Газпромом и “Росукренерго”, а также Нефтегазом, что споры решаются в Стокгольмском арбитраже. Обычно Газпром такой пункт не вводит, а пишет, что споры решаются в результате переговоров или используются судебные инстанции России. Потому здесь есть большие сомнения.

Понятно, что даже если такая ситуация будет, то суд будет рассматривать иск по меньшей мере несколько месяцев, а скорее полгода. Это не удовлетворит Газпром и сделает подачу иска в этот суд нелогичной и ненужной. Вопрос в том, что немногие видели реальные контракты между Газпромом и “РосУкрЭнерго” и, с другой стороны – между НАК “Нафтогаз Украины” и “РосУкрЭнерго”. Скорее всего, Газпром некоторое время будет ждать, что Украина большую часть долга оплатит.

Все эти “намерения” России – это политические заявления.

Официальные источники никак не прокомментировали структуру долга. Есть лишь неофициальные утверждения. По некоторой информации, “РосУкрЭнерго” выставило пеню, а, со своей стороны, Газпром этого не сделал, поскольку “РосУкрЭнерго” также задержало выплаты Газпрому. Те же источники свидетельствуют, что “РосУкрЭнерго” выставило счета за текущий месяц, что некорректно, поскольку нужно платить за текущий месяц до 25 числа следующего месяца. Сумма долга достаточно легко проверяется сверкой долгов. Такие цифры имеют три компании: НАК, “РосУкрЭнерго” и Газпром.

Цена на газ для населения вырастет. Тут влияют и политический фактор, и “добрая воля” Газпрома... Четко спрогнозировать цену не может никто, даже участники переговоров, вроде бы имеющие какую-то предварительную цифру по стоимости. Конечно, это никак не будет $400, но и не $180, как сейчас. Это будет что-то ближе к $300.

Дмитрий Выдрин, политолог, бывший депутат от БЮТ: РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАКИМ ГАЗОМ ОТАПЛИВАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ

К сожалению, у Москвы есть повод для иска в суд. Есть задолженность и задержка по выплате. Это давно признано украинской стороной. Во-вторых, Россия сейчас пытается мощно работать в международных судах и выигрывала уже ряд процессов. У них появились международные юристы с достаточным опытом. И, наверно, они уже потихоньку научились работать с теми судами. Потому есть реальные основания и реальны возможности у российской стороны выиграть это дело.

Я, правда, не знаю, отапливаются ли международные суды российским газом, должна ли Россия нажимать таким образом... Но даже если суды в Гааге или Женеве не отапливаются российским газом, все равно у РФ сегодня достаточный опыт и достаточные аргументы, чтобы выиграть дело.

Но думаю, до суда дело не дойдет. Суд – это довольно дорогая процедура и долговременная. Но как фактор угрозы он сможет повлиять и вынудить украинскую сторону действовать быстрее. Тем более есть кредит МВФ. К сожалению, его, возможно, придется потратить на погашение газовых долгов.

Я встречался с российскими экспертами, они считают, что $400 – это цифра для торга. От украинской стороны будет зависеть, насколько умело она проведет торг. Нормальная цена могла бы на сегодня лежать в диапазоне $250–300.

Сегодняшняя ситуация на газовом рынке похожа на турецкий базар. Если умеешь говорить с продавцом, то цену можно сбрасывать на 20%, 30%, а то и 40%.

Андрей Ермолаев, политолог: ВРЯД ЛИ ИЛИ МОСКВА ПРИ НЫНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЙДЕТ НА ТАКОЕ ДИКАРСТВО В этом году правительство Тимошенко добилось того, что отношения между российскими структурами, поставляющими газ, и украинскими компаниями вышли на уровень государства. На границе Нафтогаз работает с российскими поставщиками и другие варианты невозможны. Кроме совместного предприятия с Газпромом, получившего небольшую квоту на украинском рынке.

Изменился не только уровень отношений, но и уровень дипломатии и ответственности. Юлия Тимошенко признала задолженность за несколько последних месяцев, связанную с закачиванием газа в газохранилища. Это не просто текущие коммерческие проблемы – это уровень ответственности государственных структур, представляющих государство. Миллиардные долги – это кризис определенных межправительственных и межкорпоративных отношений.

Почему сейчас эта ситуация обострилась? В условиях мирового финансового кризиса каждая сотня миллионов долларов критична. Соответственно, когда несколько месяцев украинская национальная корпорация не проплачивает полученный газ, это проблема для Газпрому и газпромовских структур. Господин Миллер заявлял, что учитывая уровень прибыльности, Газпром обязался выполнить до конца года все свои внешние кредитные обязательства и, соответственно, требует такой же дисциплины от своих партнеров, которым поставляет газ.

Это экономическое сторона вопроса.

Сторона политическая. Шли переговоры о новых правилах игры не только на газовом рынке, но и на уровне межгосударственном. Было несколько мессиджей, свидетельствовавших о том, что украинское правительство готово к новому уровню отношений. В частности, во время переговоров Путина и Тимошенко прозвучала инициатива со стороны премьера РФ о целесообразности общего преодоления финансового кризиса, что означает углубление сотрудничества в разных сферах, в частности в машиностроении, совместные инвестиционные программы и тому подобное. Украинская сторона, которая очень гордилась меморандумом о газе, после этого заявления словно воды в рот набрала. Российская сторона сегодня рассматривает такое поведение Украины как непоследовательное и затребовала полный расчет.

Газпром формально имеет основания, чтобы обращаться в суд, ведь есть долги. Однако думаю, вопрос о судебном процессе – это “последнее предупреждение”. Не случайно сейчас политики и эксперты говорят о необходимости более адекватного толкования нынешней ситуации. Думаю, суд как “последнее предупреждение” можно преодолеть, если просто договориться и выйти на график погашения долга в ближайшие несколько месяцев – это абсолютно реальная задача. Другое дело – возобновление политических консультаций между правительствами о сотрудничестве. Ограничиваться декларациями и меморандумами, а затем их не подтверждать – это значит подрывать уровень доверия.

Если говорить о зиме, то мы ее переживем... Вряд ли Москва при нынешних обстоятельствах пойдет на такое дикарство, как отключение газа. Как показывает прежний опыт, здесь всегда достигается понимание, даже в условиях обмена критикой. Но зима будет тяжелой. Уже сегодня есть проблема неплатежей, падения давления, ЖКХ.

Сейчас, чтобы рассказать гражданам, почему им опять тяжело, нужно искать “внешнего врага”. Но “враги” у нас все в пределах наших границ. Решать нужно не так вопрос с Москвой, как вопрос внутренних реформ, искать компенсационные механизмы снабжения энергоносителей и формирования новых инвестиционных возможностей для энергосбережения и добычи собственных энергоносителей. Других рецептов нет.

Виктор Небоженко, политолог: ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ МОСКВЫ ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ, ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ У России есть возможность выиграть этот иск. Но такие структуры, как правило, не судятся, они только шантажируют. Это форма шантажа для того, чтобы не столько получить этот долг, сколько договориться о цене, неприемлемой для Украины. Это форма давления на Украину в связи с подписанием цены на газ – не больше. У Москвы это последний шанс всучить нам газ по ценам, превышающим любые мировые цены.

Кроме того, суд может длиться годами. Он не решает проблем быстро. Представьте, сколько таких конфликтов в мире. России нужно будет, грубо говоря, стать в очередь, и эта очередь будет ползти очень долго. И в Москве это прекрасно понимают.

Я думаю, что цена газа для населения будет другой – намного меньше, хотя бы из-за того, что фьючерсные цены того же газа на Западе уже снизились. Мы можем тот же российский газ покупать через посредников, не “РосУкрЭнерго”, а через европейских – по более низкой цене.

Это также рассчитано на какую-то очень наивную или коррупционную схему. Когда госучреждение что-то покупает не по рыночной цене, а намного дороже, все понимают, что эта разница – коррупционная маржа. Все рассчитано на наш государственный беспорядок, что кто-то где-то подпишет очередное долговое кабальное обязательство Украины на год.

Но этого не произойдет. Потому что такой цены на в мире на газ нет.

Опрашивала Анна Ященко