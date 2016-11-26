"Батя" старается

После общения в режиме видеосвязи с украинским судом бывший гарант решил пообщаться с журналистами. Пресс-конференция прошла в том же зале, где и 28 февраля 2014, когда он впервые появился на публике после отъезда в Россию. 2,5 года назад за спиной у Федоровича стояли государственные флаги Украины, и он называл себя «легитимным». Теперь же на такие моменты российские организаторы решили не обращать внимания. Общие у этих двух мероприятий только меры безопасности: сотни полицейских, ОМОН с собаками, спецназ с автоматами, центр по борьбе с экстремизмом в штатском. Обилие охраны заставляет сомневаться: он ВИП – персона или ВИП-пленник с мощным конвоем.

Свой абзац в учебники истории четвертый президент Украины себе забронировал

Вчера Янукович выглядел немного постаревшим, но пытался демонстрировать бодрость духа, спокойствие и уверенность в себе. Простой вопрос: «Как Вы думаете, что о Вас напишут в учебниках?» вывел его из равновесия. Вместо ответа - хамство. Однако свой абзац в учебники истории четвертый президент Украины себе забронировал. Он стал первым президентом, открыто призвавшим оккупантов в свою страну. Вчера он это признал лично, назвав такое решение «эмоциональным». Раскаяния не последовало.

28 февраля 2014 года Янукович открыто заявил, что «Россия имеет право действовать». «Я считают что Россия должна и обязана действовать, и зная характер Владимира Владимировича Путина я удивляюсь, почему он до сих пор так сдержанно молчит», - говорил тогда Янукович.

Сейчас называет своей «главной ошибкой» во время Майдана, то, что «не нашел сил ввести войска и военное положение». Потому, что не хотел кровопролития. Менее чем через сутки (1 марта 2014 года) Путин официально обратился в Совет Федерации за «разрешением» ввести войска в Украину. На тот момент Крым уже был захвачен и готовилась аннексия. «Стабилизировать» ситуацию русские захватчики собирались и на континенте. Уже 4 марта 2014 года постпред ООН Виталий Чуркин размахивал на внеочередном заседании Совбеза письменной просьбой Януковича «использовать российские вооруженные силы» в Украине. Янукович лично позвал оккупантов, надеясь вернуться в Украину на русских танках.

В то время восток Украины бурлил, часть административных зданий была захвачена пророссийски настроенными лицами, рядом гуляли мамы с колясками, проводились проукраинские митинги в Донецке. В частности, 4 марта 2014 года. Руководители Донецкой ОГА размышляли о невозможности крымского сценария для Донбасса. Кремль, очумев от легкости захвата крымского полуострова, уже принял решение захватить большую часть Украины.

От беглого президента уже ничего не зависело, его подпись нужна была как предлог для вторжения. Свое место в новом раскладе Виктор Янукович вчера в Ростове не скрывал. Он прямо заявил, что общался с Путиным на тему «защиты русскоязычных» на Донбассе и Крыму.

«Это его (Путина), можно сказать так, позиция как человека, как гражданина России и как патриота. Здесь от того, что я соглашусь с ними или не соглашусь, это не имеет никакого значения», - признался Янукович.

Беглецы из Украины, находящиеся сейчас в России, чтобы сохранить свое убежище почему-то автоматически превращаются в проституток и озвучивают кремлевские тезисы

17 апреля 2014 года Путин назвал юго-восточную Украину «Новороссией» и потребовал «обеспечить права русских в этих регионах». Началась российско-украинская война, которая унесла уже жизни 10 тысяч украинцев.

Беглецы из Украины, находящиеся сейчас в России, чтобы сохранить свое убежище почему-то автоматически превращаются в проституток и озвучивают кремлевские тезисы. Так поступил и Федорович: Донбассу широкую автономию, Крым захватила Россия из-за выдуманных «поездов дружбы», НАТО – зло, судьба Украины – буферное государство, переговоры с российскими боевиками, армии РФ в Украине – нет, только «добровольцы, «Украину используют, чтобы влиять на Россию».

Если бы не российское вмешательство, украинцы, бесспорно, сами нашли бы общий язык друг с другом

Уже 2,5 года назад «действующий в Ростове президент Украины» играл в другой команде. В команде оккупантов, это он продолжает делать и сегодня. Задача Кремль уничтожение любой украинской власти, чтобы была возможность поставить своих гаулейтеров, как на Донбассе и Крыму. Янукович старается.

Можно по-разному относиться к Майдану. Это правда, что три года назад далеко не все украинцы поддерживали Революцию достоинства. Но это было внутренние дело Украины, и если бы не российское вмешательство, украинцы, бесспорно, сами нашли бы общий язык друг с другом. Российское вторжение всё изменило. А Кремль, чтобы оправдать предательство украинцев и вторжение в нашу страну, продолжает рассказывать про раздачу на Майдане американских долларов и печенья от Виктории Нуланд. Правда почему-то забывают уточнить, что помощник госсекретрая США приезжала на встречу в первую очередь с тогда еще президентом Украины Януковичем.

Роман Цимбалюк, Москва