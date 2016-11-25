Янукович признал, что его мнение для Путина "не имеет никакого значения"
19:07, 25 ноября 2016Политика
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Беглый президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка о том, поддерживает ли он "защиту" Путиным русскоязычных в Крыму и на Донбассе, отметил, что его позиция в этом вопросе "не имеет никакого значения".
Виктор Янукович / REUTERS
"Я на эту тему имел разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Это его, можно сказать так, позиция как человека, как гражданина России и как патриота. Здесь от того, что я соглашусь с ними или не соглашусь, это не имеет никакого значения. Она достойная, вызывающая уважение. Но как я отношусь к ситуации по Крыму: хорошо или не хорошо, что Крым отделился от Украины? Нет, не хорошо. Я считаю, что это плохо", - заявил Янукович.
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