Янукович признал, что его мнение для Путина "не имеет никакого значения"

"Я на эту тему имел разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Это его, можно сказать так, позиция как человека, как гражданина России и как патриота. Здесь от того, что я соглашусь с ними или не соглашусь, это не имеет никакого значения. Она достойная, вызывающая уважение. Но как я отношусь к ситуации по Крыму: хорошо или не хорошо, что Крым отделился от Украины? Нет, не хорошо. Я считаю, что это плохо", - заявил Янукович.