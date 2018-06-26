Анатолий Толстоухов: мы живем понятиями прошлого века

Анатолий Владимирович, Украина имеет необычную и не прогнозируемую коалицию и не очень ожидаемое правительство. Удается ли новому кабинету стать одной командой? Позвольте с вами не согласиться. Украина имеет закономерную, переходную с точки зрения политреформы ситуацию; коалицию, которая отвечает главному заданию нашего развития – консолидации общества; правительство, которое способно реализовать текущие и перспективные задания. Результаты и доверие более важны, чем то, кто кого ожидал.

Не чувствуете ли Вы определенного дискомфорта, что Вам приходится работать рядом с людьми Президента Ющенко и реализовывать курс Президента Ющенко? От того, что Украина на властном уровне объединяется, а не дерется, нужно чувствовать радость. Для меня Виктор Ющенко сегодня Президент Украины, а я умею ей служить.

Этому правительству придется работать в условиях ухудшения экономической ситуации, когда нужно будет свернуть социальные инициативы. Кое-кто прогнозирует разочарование новой властью. Какие ваши сценарии, удастся ли в таких условиях достичь политической стабильности и избежать разочарования людей? Проекты бюджета на пути социально-экономического развития на следующий год опровергают ваши прогнозы и не оставляют места сценариям „ухудшение”. Но власть будут „бить”, а ей все равно к людям нужно идти, чтобы между ними оппозиция снова не разбила „палаточные города”. Ключевые слова для стабильности: коалиция, улучшение, доверие.

Анатолий Владимирович, вы уже в третий раз становитесь Министром Кабинета министров Украины. Вы могли бы сравнивать задания, которые стояли перед Вами тогда и которые стоят сейчас? Условия, в которых работали тогда и в которых сейчас, – когда было тяжелее? Министр КМУ в Правительстве Валерия Пустовойтенко – это член Правительства, который руководил Секретариатом, был главным хозяйственником системы власти и находился на прямой связи с Президентом – кормчим системы исполнительной власти. Сегодня я руковожу правительственным аппаратом в правительстве, которое возглавляет премьер-министр Виктор Янукович. И все! Значительно проще, но и еще более ответственно.

Партии Регионов упрекают, что у нее практически нет кадрового резерва. Что её кадровый дефицит испытывается уже на уровне поиска руководителей департаментов министерств. Согласны ли вы с оценкой? Занимаетесь ли вы его формированием? Одни упрекают: кадров нет... Другие утверждают: везде донецкие...Тем самым только подтверждают перефразированное высказывание Владимира Ленина: Донбасс это не случайный район. Это район, без которого строительство независимой Украины останется простым, добрым пожеланием.

Какие Ваши прогнозы относительно перспектив разграничений киевской власти? Вы когда-то сами должны были быть участником такого разграничения? Я, например, не знаю о своем участии в каком-то разграничении, хотя об этом и раньше писали. Обсуждение ситуации в определенном кругу лиц - это ничего не означает. К тому же правовая оценка ситуации аппаратом Кабмина была сделана исходя из законодательства, а не конъюнктуры. Что касается первой части вопроса, то оснований пока для прогнозов не вижу, а провоцировать определенные процессы не входит в круг моих обязанностей.

Теперь о сотрудничестве правительства и парламента... Когда-то Вы были координатором большинства. Как Вы считаете, требует ли нынешний уклад такого формального или неформального координатора? Это внутренний вопрос коалиции. Парламентское большинство в ВР четвертого созыва и парламентская коалиция в парламенте пятого созыва – две большие разницы со всех точек зрения. Это во-первых. Во-вторых, много зависит от позиции Председателя ВР. Если она четко определена практически, то координатор в том качестве, которое играл я, не нужен.

Будет ли работать правительство над завершением политической реформы? Будет ли пытаться Президент и в дальнейшем ее пересмотреть? Мы ею лишь рождены, а должны стать на ноги. Раньше все реформы возникали на какой-то одной стороне создания государства, становились объектом сопротивления со второго и на выходе мы имели продукт борьбы...Сегодня нужна реформа модели развития, чтобы завтра начинать реформы по направлениям... Нас ожидает „эпоха реформ”.

Сейчас у топ-менеджмента периода Леонида Кучмы модно спрашивать об их оценке эпохи Кучмы. Давали ли Вы уже такую оценку? Какие главные достижения и минусы этой эпохи? Есть ли что-то за что Вам, скажем так, стыдно из этой эпохи? „Эпоха Кучмы” вошла в наш лексикон, по-видимому, из подачи Владимира Михайловича Литвина. Начиналось все с „неожиданного президентства”, завершилось „сверженным режимом”. Обычно, эти понятия "эпоха, президентство, режим" - не тождественные. Просто из 15-летней истории страны 10 связаны с именем Президента Леонида Кучмы. Он много сделал для Украины. Я лично благодарный ему за годы общения, сотрудничества со времени работы ВРУ 12(1) созыва. Конечно, я уже сегодня мог бы дать свою оценку его правления. Но давайте подождем немножко. Надеюсь, прочитаем его мемуары и на холодную голову поставим оценку. Должны понимать, что это оценка и нам.

Кое-кто из социологов прогнозирует, что у народа может сформироваться запрос на твердую руку и не исключает скатывания в авторитаризм. Вы верите в такой сценарий? Когда в вопросах раздается "кое-кто", "иногда", "отдельные политические силы", мне вспоминаются слова песни „Если где-то кое-кто у нас порой...”и невольно возникает продолжение: „потому-то мы всегда живем с дырой…”, а если серьезно, то еще Токвиль задумался над формой будущей деспотии в демократических государствах... Это было в первой половине 19 века. Мы же живем понятиями 20 века. Все еще Лениным, Сталиним дышим... Украине нужна эффективная власть, яркие политики, доверие к государству. Вот и есть ее „сильная рука”, чтобы не ходить по миру с рукой протянутой.

Над материалом работала Ярослава Мищенко