Газ по 400 долларов: ответ на Голодомор или Газпром поиздержался?

Вчера по всем российским телеканалам едва ли не главным сюжетом показали встречу российского Президента Дмитрия Медведева и главы Газпрома Алексея Миллера, в котором глава государства российского просил главу Газпрома взыскать газовый долг с Украины, пусть даже в принудительном порядке. Поскольку драма газового конфликта разворачивалась практически одновременно с обменом "любезностями" обоих президентов по поводу наших мероприятий, связанных с Голодомором, мы решили поинтересоваться, не является ли задекларированная Миллером цена ( 400 долларов за тысячу кубических метров) ответом Кремля на наши исторические поиски? А заодно поинтересоваться, 400 долларов - не дороговато ли это в условиях падения цен на нефть? По-соседски ли это?

Эти вопросы мы задали российскому и украинскому экспертам.

Евгений Минченко, директор Института Международной экспертизы, вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО):

400 ДОЛЛАРОВ - НЕ ПО-СОСЕДСКИ? ТАК ВЕДЬ И ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЮЩЕНКО НЕ ПОРАДОВАЛО…

Последние заявления Газпрома никак не связаны с годовщиной событий 30-х годов. И это не значит, что Газпрому срочно понадобились деньги. Как известно, что Владимир Путин и Юлия Тимошенко подписали меморандум, в котором были зафиксированы обязательства украинской стороны до 1 ноября погасить совокупную задолженность перед рядом дочерних компаний «Газпрома». Эти обязательства правительством Украины не были выполнены. Нет даже прогресса по их выполнению. На самом деле, Россия ждала достаточно долго. 1 ноября Украине не погасила долги, тем не менее с ней продолжали в каком-то кулуарном режиме вести переговоры. Более того, ей шли на уступки. Хотите прямые поставки? Нет вопросов. Постепенный переход на европейские цены? Мы понимаем, давайте переходить постепенно. Но с украинской стороны не видно желания выполнить взятые обязательства. Причем Газпром предлагает: денег нет, у вас сложная ситуация... Ну, давайте мы дадим предоплату за транзит, и вы расплатитесь из этих денег. И мы можем спокойно переходить на прямые договора с чистого листа. Разговаривать можно сколько угодно, но нужны действия. Позиция России проста: если украинская стороны не выполняет меморандум, подписанный двумя премьер-министрами, то тогда и у России нет оснований сохранять те уступки, которые были сделаны Украине, имею ввиду обещание о постепенном переходе на европейские цены на газ.

Что касается того, не дорого ли 400 долларов за газ? В формуле цены на газ нефть - только одна из составляющих. А она пересчитывается с лагом в девять месяцев. То есть, если договор подписывается в декабре, то ориентироваться надо на мартовские цены на нефть. Судя по всему, цена на газ скоро будет оторвана от цены на нефть. И на недавнем киевском же форуме безопасности, организованном Яценюком и Пинчуком, все эксперты говорили, что падение цены на нефть - это временная ситуация и что уже в ближайшее время цена на нефть вернется к отметке 100 долларов за барель.

Ну а что касается того, что 400 долларов - это не по-соседски. То меня не порадовало резкое высказывание Виктора Ющенко в адрес Дмитрия Медведева. Оно такое большевистское. А я принципиальный противник большевизма. Или вот Черноморский флот. Реально нужно говорить о выводе флота... 2013-2014 год, этого вполне достаточно, чтобы флот вывести. У меня складывается впечатление, что идет разжигание напряженности с украинской стороны. Потому что если вы обратили внимание, в России предприняты некоторые усилия, чтобы наиболее одиозных спикеров по Украине отодвинуть в сторону. И тональность российского экспертного сообщества и российского политического класса по отношению к Украине стала более умеренной.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»:

ПЕДАЛИРУЕТЕ ТЕМУ ГОЛОДОМОРА - ПОЛУЧИТЕ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ…

Никакой экономики в этом вопросе нет. Недавно была встреча двух премьеров и вопрос долга не стоял, а долги в 2,4 миллиарда за несколько дней не появляются. Российский президент пусть адресует газовые долги кантону Цуг в Швейцарии, потому что государственная компания Украины «Нафтогаз» не имеет прямого отношения к Газпрому. Следовательно, у нас долги возникнуть не могли. Они возникли в той цепочке, которые инициированы и созданы Газпромом, то есть в РосУкрЭнерго с регистрацией в кантоне Цуг. А что касается сегодняшних заявлений России, то это истерическая реакция на то, что будет происходить на декабрьской встрече министров стран НАТО. Россия отрабатывает придуманный ранее метод долговой схемы, пытаясь в очередной раз предупредить Украину: не стоит делать шагов в сторону НАТО. Ну и второе, это реакция Россия на активность Украины в вопросе международного признания Голодомора актом геноцида. Тут у России аргументационная база слаба, и они дают нам почувствовать. Педалируете тему Голодомора - получите новые цены на газ. Естественно, что цена в 400 долларов - это один из методов ведения психологических операций. Что тоже не раз отрабатывалось Газпромом. Так что все происходящее в России надо рассматривать как истерическую реакцию. Хотя, несомненно, что Россия хочет использовать политическую нестабильность в Украине для своих целей. Запахло сменой премьера, и Россия пытается показать, что нужно ставить премьера, лояльного к Москве.

Что касается новой цены… Загибать цену в 400 долларов, это, как ни парадоксально, хуже для Газпрома. Потому что вопрос цены центральноазитского газа для Москвы не решен. И Центральная Азия может заявить: если вы (Москва) выставляете Украине цену в 400 долларов, то значит вы у нас (Центральной Азии) можете купить газ по 350 долларов. А в нынешней сложной для Газпрома ситуации это будет означать еще большее разбухание затратной части в корпоративном бюджете. Что и без того ухудшает экономику Газпрома в целом, ведь заметно, как падает Газпром на протяжении последних лет.

Так, что все происходящее - это психологическая операция российской стороны с использованием газового рычага.

Опрашивала Маша Мищенко