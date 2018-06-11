В ООН перенесли рассмотрение вопроса о Голодоморе стараниями российской стороны?

Эта неделя ознаменовалась скорбными мероприятиями по случаю 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине на всех уровнях, начиная от президентско-парламентского и до школьного.

В рамках этих мероприятий 22 ноября в Киеве пройдет международный форум, на участие в котором уже согласились восемь глав государств. Президент России Дмитрий Медведев отказался приехать и заявил, что в Украине голод начала 1930-х годов “используется для достижения скоротечной конъюнктурной политической цели”. А недавний отзыв Украиной проекта резолюции «Память о Голодоморе 1932-1933 гг.» из Совета ООН по правам человека стал темой для особого злорадства российских СМИ. УНИАН решил выяснить: почему для России тема признания является настолько болезненной, снято ли с повестки дня ООН рассмотрение резолюции по Голодомору раз и навсегда, и не будет ли свернута тема Голодомора после завершення президентской каденции Виктора Ющенко

Владимир Вятрович, кандидат исторических наук, советник главы СБУ по научным вопросам ТЕМА ГОЛОДОМОРА НЕ ЗАМКНУТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРЕЗИДЕНТЕ В России сейчас происходит определенный переворот в истории - возврат к собственно советской модели, реабилитация Сталина, сталинских преступлений. И, соответственно, это не вписывается в те исторические процессы, которые происходят в Украине. Украина сейчас впервые за много лет начинает открывать правдивую историю, те преступления тоталитарного режима, которые были совершены на ее территории против украинского народа. Эти вещи не совпадают с политическим направлением, которое выбрала себе Россия. Из-за этого она не может принять концепцию Голодомора-геноцида. Эта концепция показывает для украинцев и для всех народов мира откровенную преступную суть Советского Союза.

Я не сказал бы, что отозыв резолюции из ООН является свидетельством того, что международная общественность не признает Голодомор геноцидом. Этот процесс наоборот происходит. Я думаю, что наступит время, когда это будет принято и на Ассамблее ООН. Последние события - то, что Голодомор признали геноцидом Соединенные Штаты - свидетельствует о том, что этот процесс не остановился и он будет все больше развиваться. Это является вызовом для украинских историков и политиков. Донести эту правду миру и действовать в формате лозунга “Украина помнит, мир признает”. Это так или иначе будет. Этот процесс просто невозможно остановить.

Украинцы должны быть благодарны Президенту, что он поддерживает эту тематику. Но она не замкнута исключительно на Викторе Ющенко. Есть целая когорта историков, общественных деятелей и просто украинцев, которые восприняли эту проблематику, которые понимают важность признания Голодомора геноцидом. Я убежден, что независимо от изменений на политическом олимпе, проблематика голодомора-геноцида будет неотъемлемой частью национальной памяти.

Станислав Кульчицкий, доктор исторических наук, заместитель директора Института истории НАНУ ДЖИННА УЖЕ ВЫПУСТИЛИ ИЗ БУТЫЛКИ Сейчас Россия принимает советское наследство, равно как и противоположную советскому - дореволюционное имперское. Это очень ярко видно: флаг Российской Федерации заимствован из имперской России, а мелодия гимна – из Советского Союза. Фигура Сталина и его действия сейчас в России достаточно существенно пересматриваются и Сталин выглядит таким себе умным государственным деятелем, который, как говорил Черчилль (и правильно говорил), поднял Россию от сохи до ракет. Потому Россия не может допустить, чтобы проявился такой факт как вполне сознательное уничтожение Сталиным миллионов людей в своем собственном государстве. Это связано как с национальными, так и с политическими интересами.

До определенного момента все, что происходило в России в 1932 г., происходило и в Украине. Тот же голод, вызванный хлебозаготовками, та же экономическая политика большого скачка, которая привела к голоду в 7 регионах Советского Союза. Но потом в декабре 1932 р.- январе в 1933 г. политика, которая применялась во всех регионах, в Украине была изменена. Она стала не просто более жесткой, по Украине был нанесен, как высказался Сталин, “сокрушительный удар”, который заключался не в отбирании хлеба (хлеб отбирали у всех), а в отбирании любого продовольствия. В результате этого население всего за несколько недель стало зависимым от государственного снабжения. Это был превентивный удар, направленный на то, чтобы предотвратить возможность стихийного взрыва украинского крестьянства. Создание в Украине ситуации полного голода и привело к голодомору.

Если не признают Голодомор в ООН сейчас, то могут признать через год, через два. Процесс признания – это процесс понимания. Я убежден, что международная общественность может и понимает масштабы этой трагедии, но она еще не понимает корней этой трагедии, ее причин. Геноцид – это юридическое определение убийства, убийства коллективного, целого народа. Конвенция ООН по геноциду признает намерение и полностью, и частично уничтожить какую-то группу населения – здесь нет принципиальной разницы. А чтобы понять, что было такое намерение у сталинского правительства, нужно им доказать. Пока еще это не сделано. Но мы пытаемся. Сейчас, например, организована выставка Украинским институтом национальной памяти, которая путешествует по всему свету. Во многих странах прошла акция “Незгасима свічка”. Эти акции объединяют вокруг нашей трагедии не только украинскую диаспору, но и местную общественность.

Я не думаю, чтобы мы в этом году добились признания ООН Голодомора как геноцида. Возможно, этот вопрос будет перенесен на будущий год. Комитет, который согласовывает повестку дня Ассамблеи, давно уже (месяца два тому) пришел к выводу, что стоит перенести этот вопрос. Причем по предложению российской стороны, которая сказала: “Давайте мы попробуем договориться с украинской стороной и дальше уже будем выступать вместе, во всяком случае перенесем эти вопросы, поскольку есть существенные непонимания между россиянами и украинцами”.

Джинн уже выпущен из бутылки. Никто, никакой политический деятель не в состоянии прекратить то, что уже вышло на поверхность, особенно в этом году, который Ющенко объявил Годом памяти жертв Голодомора. В каждой области созданы книги памяти. Готовится к печати сводный том книги памяти. Там ужасные факты...

Ирина Магрицкая, исследовательница Голодомора на Луганщине: ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА И СПОСОБСТВУЮТ МЕЖДУНАРОДНОМУ НЕПРИЗНАНИЮ В России срабатывает имперский фактор. Они не отказываются от того, что она является современной неоимперией. Это беда, это болезнь российского общества, его руководства, что они не могут смотреть объективными глазами. У них есть профессиональные историки, но они защищают провластное мнение о том, что Голодомора не было. Создают очередные мифы относительно того, что Голодомор был и на других территориях России. А забывают о том, если он был на Кубани, то там в то время 75% было этнических украинцев.

Почему Голодомор коснулся именно украинцев? Потому что украинцы были тем народом, у которого очень крепкие, сильные индивидуалистские черты характера. Украинцы привыкли работать, они не были коллективистами, их тяжело было согнать в колхозы. Советской системе нужные были рабы. А наши люди не могли расстаться с честно нажитым имуществом и восставали против колхозной рабской системы. Если бы другой народ имел такие ментальные черты, над ним тоже бы совершили такой же геноцид.

Непризнание Голодомора мировым сообществом угрожает тем, что Украина не может утвердиться как действительно независимое государство, как государство сильное, которое должны уважать в мире. Над этим нужно прежде всего работать в Украине, чтобы государство продуцировало идеологию и консолидировало народ. Чтобы не было такого, что одна партия не признает Голодомор, а другая признает. Такие противоречия в пределах самого украинского общества и способствуют такой международной картине, международному непризнанию.

К сожалению, тема Голодомора может быть свернута. Виктор Ющенко действительно болеет за национальные вопросы. Ему болит эта тема и вообще тема украинской истории: расстрелянного возрождения, репрессий. Президент проводит правильную политику. Но нужно было вовлекать в эту работу весь интеллект нации, объединять людей, которые имеют объективные взгляды и на историю, и на культуру. Но за время его президентства вот такой объединительной работы не проводилось. Не происходит консолидация нации.

Роман Сербин, профессор истории Монреальского университета (Канада) НЕ ПРИЗНАЛИ СЕГОДНЯ - ПРИЗНАЮТ ЗАВТРА Голод в России также был. Но там были другие причины, больше экономические. В России не было национальной причины, как в Украине. Никого и никогда в России не наказали за то, что он российский националист, который хотел отлучить Россию от Советского Союза или что-то подобное. Когда российские историки говорят о голоде (термин голодомор они, конечно, не употребляют), они говорят о людях, которые жили в России. А где был самый страшный голод? Самый большой был на Кубани, где 2/3 населения были украинцы. Национальный фактор сыграл очень важную роль. Это было уничтожение украинской нации.

Не признали сегодня - признают завтра, послезавтра. К этому идет. В первую очередь нужно хорошо разработать целую концепцию геноцида. Геноцид – это не только голод. Говорить лишь о голоде и только о крестьянах – узковато. Украинская нация, украинский этнос состоял из двух частей: те, которые жили в Украине, и те, которые жили в России. В России было 8 млн. украинцев по статистике в 1926 г. В 1937 г. остались 4 млн. Значит 4 млн. были жертвами геноцида. Часть их уничтожили, часть отнесли к другой национальности - русифицировали. В конвенции Объединенных Наций есть один пункт, который говорит о перенесении детей из одной группы в другую. Когда переносят детей из одной группы в другую - их не уничтожают, просто они воспитываются и становятся частью другой нации. А ту нацию, из которой их взяли, ее сузили, частично уничтожили. Это - форма геноцида. То же произошло с украинцами, которых было 4 млн., - часть уничтожили физически, а часть перенесли.

Украина не произвела соответствующей концепции, с которой бы шли к ООН. А ее нужно произвести. Важнее всего – убедить научный мир и человечество. Россия все равно будет выступать против. Ее нельзя убедить. И Путин, и Медведев считают, что это не в их интересах.

К сожалению, в Украине, кроме Президента, не видно много других политиков, которые занимались бы этой темой. Даже премьер-министр не очень интересуется ею. Здесь главное: станет ли Украина государством граждан или Украина и дальше будет государством винтиков, баранов, которых водят политические партии так, как когда-то водила коммунистическая партия. Если украинцы не надавят на правительство, что оно должно этим заняться, то это будет лишь доказательство того, что политические партии и дальше зомбируют народ.

Опрашивала Анна Ященко