Когда начнется очередная спикериада?

Президент уверен, что замену Яценюку подберут уже к среде. А сам он за день уговорит все фракции хоть на технического спикера. Впрочем, выгоды есть в любом развитии ситуации…

Виктор Ющенко обещал в понедельник приложить все усилия, чтобы максимум в среду Верховная Рада получила нового голову.

14 ноября в Баку Президент заявил журналистам, что уже назначил консультации со всеми парламентскими силами «в любом формате». «Я хотел бы, чтобы украинский парламент во вторник-среду имел спикера, который формально мог бы наладить нормальный процесс работы парламента», – заявил Президент.

При этом надо полагать, глава государства твердо убежден в своей способности за один день найти действенные аргументы не менее чем для 226 народных избранников в пользу если не консолидации, то хотя бы «чисто технического решения».

Возможно, Виктор Андреевич не подозревает, что минимум один принципиальный противник его затеи появился еще в пятницу: лидер коммунистов Петр Симоненко заявил, что и сам ни за что не появится на консультациях у Президента, и другим туда ходить не советует…

Наблюдательные «регионалы» еще в день отставки спикера подметили, что Яценюк не воспользовался ни одной из очевидных возможностей обезопасить себя от грозящей отставки. После признанного несостоявшимся голосования бюллетенями у него было полсуток на то, чтобы отозвать свое заявление «по собственному», на основании которого спикера таки сняли. Да и голосование по включению в повестку дня ВР вопроса о собственном увольнении Яценюк объявлял не один раз. А ведь мог бы, как это произошло в случае с невыделением денег на досрочные выборы, после первой же неудачной попытки свернуть тему. Мол, все же видели: вопрос не набрал голосов, значит, и спорить не о чем. На самом ли деле это был «принципиальный мужской» поступок, чему так бурно радовалась Анна Герман? Или в данном случае потеря кресла, как бы это странно ни звучало, была в интересах самого Яценюка?

Такое предположение косвенно подтвердил сам экс-спикер, когда в эфире «Свобода на Интере» в пятницу вечером начал запугивать своих потенциальных преемников неминуемой судьбой заложника и должности, и интересов всех без исключения политсил и разных «институтов», которые экс-спикер дипломатично не стал называть. «Будут звонить утром все телефоны, которые есть у главы Верховной Рады. Будут звонить из всех институтов, я не буду называть их. Оппозиция хочет свое, коалиция хочет свое, правительство хочет свое», – в таких вот выражениях «отставник» живописал свои нелегкие будни.

Вместе с тем право на существование имеет и другая версия, которая абсолютно не красит пострадавшего за принципы потенциального лидера еще одной «парламентской партии нового типа». Правда, оснований с ней согласиться не меньше, чем причин утверждать, скажем, что коварный Балога за спиной Ющенко свел счеты с одним из людей Президента.

Дело в том, что буквально с момента отставки Яценюка прекратили тыкать носом в скандал с фальсификацией принятого ВР антикризисного закона… Речь идет не о редакционной правке (такое бывало, хотя также заканчивалось скандалами). А о том, что в тексте, подсунутом на подпись Ющенко, действительно фигурировал (в законе он, кстати, остался до сих пор) пункт, обязывающий Кабмин всего лишь «изменять размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты в соответствии с индексом инфляции (индексом потребительских цен)». Напомним, что Рада отклонила этот пункт на том основании, что он фактически снимает с Кабмина обязанность «подтягивать» минимальную зарплату к размеру прожиточного минимума. И в то же время обязательство ввести трехлетний мораторий на повышение социальных выплат было одним их условий получения кредита МВФ, на которые согласилась Юлия Тимошенко. А если «внезапная» отставка была способом сохранить лицо для замешанного в скандале с фальсификацией закона спикера? Тогда Яценюк, как и обещал, проголосует за любого претендента на свое бывшее кресло, лишь бы ему дали до выборов спокойно поработать над «новым словом» в украинской политике.

На первый взгляд, проблема с новым головой ВР решается просто: надо всего лишь объяснить всем заинтересованным лицам, что без подписи спикера принятые Радой законы не стоят даже бумаги, на которой отпечатаны. Их даже нельзя подать на подпись Президенту (такое вот замечательно предусмотрительное у нас законодательство!), следовательно, налицо неоспоримое подтверждение недееспособности ВР. А ведь именно персональная уверенность премьера в способности парламента продуцировать законы и выдвигалась Юлией Тимошенко как основной аргумент против досрочных выборов.

То есть, можно допустить, что БЮТ согласится практически на любого спикера.

Однако нельзя исключать, что в НУ–НС в очередной раз проявятся «признаки демократии», и некоторая часть блока возжелает перебирать кандидатами.

Тогда для гарантии результативного голосования к процессу придется подключать как минимум Блок Литвина. При таком раскладе фамилия кандидата будет очевидной. Экс-спикер давно уже стремится расстаться с «приставкой», но не только. За золотую акцию, прежде всего БЮТ придется расплачиваться учетом интересов новых союзников. И в какой-то момент этот обмен рискует стать не только невыгодным, но и даже неравноценным: на дворе – кризис, ресурсы ограничены... Но Владимир Михайлович – тертый калач, в случае чего изгнать его обратно в сессионный зал будет не так просто. Ни на незнании аспектов регламента ВР – как Лавриновича, – ни на лоббировании интересов отдельных фракций – как Яценюка, – Литвина не поймать.

Впрочем, альтернатива есть. БЮТ вполне может создать «ситуативное большинство» с ПР, даже без участия НУ–НС. Слава Богу, законодательство не требует официально оформлять коалицию в ВР, чтобы выдвигать кандидатов в спикеры. А ведь только имиджевые аспекты формализации этого мезальянса и останавливали фракцию блока премьера, начиная с сентября. Но все может срастись, если никто не потребует от Тимошенко публично признавать факт сотрудничества с Януковичем. Или, как вариант, согласиться своим присутствием «разбавить» то, что Юлия Владимировна ранее называла «ни при каких условиях невозможным» союзом.

Об интенсивности работы в «региональном» направлении говорит уже то, что бютовец Андрей Портнов, бессменный протеже Тимошенко, в открытую в телеэфирах предлагает «регионалам» министерские должности в обмен на обещание «собраться вместе» и даже раздает персональные авансы. Вроде «хотите, мы сделаем вас министром МЧС, Нестор Иванович?»

Но гладкой дороги для БЮТ не обещает и союз с ПР. Лидер фракции НУ–НС Вячеслав Кириленколично предупредил своего тезку из БЮТ, что НУ–НС на своем собрании ставила на пробное голосование вопрос о создании коалиции с Партией регионов, и эта идея набрала «ноль голосов». Так что, решившись на альянс с «регионалами», Тимошенко фактически будет напрашиваться на обвинения в измене принципам, что весьма болезненно скажется как на ее персональном рейтинге, так и на рейтинге ее блока – это уже проверено.

Очевидно, в такой ситуации только и остается, что перекладывать ответственность за воссоздание демкоалиции на Ющенко… Но это не гарантирует появления в парламенте нового спикера. И уж тем более спикера, лояльного Тимошенко.

Похоже, лидеру БЮТ предстоит в очередной раз увязнуть в политических интригах. Фактически она сама себя на это обрекла, раз за разом требуя не трогать ВР как структуру, безусловно, работоспособную. Кстати, вопрос о сохранении за лидером БЮТ премьерского кресла любой ценой, кажется, уже не стоит. Для Банковой слишком большой соблазн предоставить Тимошенко, хотя бы и в ранге и.о., возможность показать, чего стоят ее уверения в способности побороть экономический кризис. И со стороны понаблюдать, как по весне премьер начнет кусать локти, вспоминая о несостоявшихся досрочных выборах, на которые в свое время можно было уйти, гордо задрав… имидж.

Елена Перегуда