Вехи недели: горящая вакансия на парламентском Олимпе, конструктивный Балога и Сорос широкого действия
Смена власти в Кремле привела не к улучшению, а ухудшению российско-украинских отношений, и это признают по обе стороны границы...
Верховная Рада осталась без председателя. Виктор Балога не настаивает на досрочных выборах. Президент Ющенко верит в светлое будущее нефтепровода Одесса – Броды. Виктор Янукович готов формировать коалицию.
|Арсений Яценюк
Хотя нардепам было бы правильно либо не волноваться вообще, либо кардинально менять свою модель поведения. Заверение Генерального прокурора Александра Медведько в отсутствии оснований для привлечения кого-либо из парламентариев к ответственности их заметно приободрили. Поскольку в воздухе витает идея изменения избирательной модели, бывшим мажоритарщикам самое время тряхнуть стариной и контактами на местах, а списочникам – попытаться оперативно приобрести необходимые для публичного политика навыки.
Например, разжалованный спикер обещает добывать славу на ниве партийного строительства. Арсений Яценюк уверен, что ему по плечу создать политический проект, который будет выделяться из полутора сотен действующих партий. Ждать осталось недолго – уже в декабре партия Яценюка будет представлена широкой публике. Тем временем законодатели проводят парадный смотр кандидатов в председатели Верховной Рады. В шорт-лист претендентов вошли бывшие спикеры, искушенные в управлении сессионным залом. Скромничающий Владимир Литвин сегодня выглядит политиком, больше всего похожим на спикера, конкуренцию ему составляет еще один ветеран службы в парламентском президиуме – Иван Плющ. Любому новому председателю будет нелегко влиять на развитие событий в законодательном органе, но осознание этого факта не лишает политиков стремление занять горящую вакансию в руководстве Верховной Рады.
|Виктор Балога
Кстати, относительно правительства и досрочных выборов у Ющенко есть некий план. Иначе не стал бы президент публично обещать участникам Четвертого саммита по вопросам энергетической безопасности, что уже во втором квартале 2009 года в Украине будет новое правительство, куда лояльнее относящееся к вопросу аверсного использования нефтепровода Одесса-Броды. Пока эта «труба» гоняет российскую нефть, а попытки наполнить ее каспийским «черным золотом» неизменно оказываются провальными. Не исключено, что на этом фоне Юлии Тимошенко удастся таки оперативно договориться с Россией о цене поставок газа на 2009 год, после чего ее пребывание в премьерском кресле потеряет смысл.
|Джордж Сорос
Поиск союзников на Западе для Юлии Владимировны обусловлен инстинктом самосохранения, ведь увеличение симпатии к ней в российских властных кругах будет воспринято на Банковой предельно жестко. Особенно – после отказа Дмитрия Медведева принять участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Голодомора и напряженной борьбы российского МИДа, направленной на недопущение признания Голодомора геноцидом. Смена власти в Кремле привела не к улучшению, а ухудшению российско-украинских отношений, и это признают по обе стороны границы.
Евгений Магда