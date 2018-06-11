Вехи недели: горящая вакансия на парламентском Олимпе, конструктивный Балога и Сорос широкого действия

Верховная Рада осталась без председателя. Виктор Балога не настаивает на досрочных выборах. Президент Ющенко верит в светлое будущее нефтепровода Одесса – Броды. Виктор Янукович готов формировать коалицию.

Народные депутаты успешно доказали, что в борьбе с экономическим кризисом легких путей не ищут, добавив к нему политические проблемы. Увольнение Арсения Яценюка сделало парламент неработоспособным, ведь подписывать принятые законодателями акты может только легитимный председатель Верховной Рады. Разговоры на публику о том, как много антикризисных законопроектов зарегистрировано в парламентском секретариате, хороши для обывателей. На самом деле слуги народа куда больше пекутся о собственном будущем.

Хотя нардепам было бы правильно либо не волноваться вообще, либо кардинально менять свою модель поведения. Заверение Генерального прокурора Александра Медведько в отсутствии оснований для привлечения кого-либо из парламентариев к ответственности их заметно приободрили. Поскольку в воздухе витает идея изменения избирательной модели, бывшим мажоритарщикам самое время тряхнуть стариной и контактами на местах, а списочникам – попытаться оперативно приобрести необходимые для публичного политика навыки.

Например, разжалованный спикер обещает добывать славу на ниве партийного строительства. Арсений Яценюк уверен, что ему по плечу создать политический проект, который будет выделяться из полутора сотен действующих партий. Ждать осталось недолго – уже в декабре партия Яценюка будет представлена широкой публике. Тем временем законодатели проводят парадный смотр кандидатов в председатели Верховной Рады. В шорт-лист претендентов вошли бывшие спикеры, искушенные в управлении сессионным залом. Скромничающий Владимир Литвин сегодня выглядит политиком, больше всего похожим на спикера, конкуренцию ему составляет еще один ветеран службы в парламентском президиуме – Иван Плющ. Любому новому председателю будет нелегко влиять на развитие событий в законодательном органе, но осознание этого факта не лишает политиков стремление занять горящую вакансию в руководстве Верховной Рады.

Свое веское слово в вопросе избрания спикера собирается сказать и Президент Ющенко. Виктор Андреевич решил провести консультации с парламентскими лидерами, чтобы определиться с новым вождем законодателей. Насколько удачно у главы государства получится роль покровителя спикера и реставратора коалиции пока неизвестно, но шеф президентского секретариата уже источает миролюбие. Виктор Балога однозначно дал понять, что в 2008 году досрочных выборов не будет, высказался за максимальную парламентскую консолидацию в борьбе с кризисом и запустил несколько увесистых камней в правительственный огород.

Кстати, относительно правительства и досрочных выборов у Ющенко есть некий план. Иначе не стал бы президент публично обещать участникам Четвертого саммита по вопросам энергетической безопасности, что уже во втором квартале 2009 года в Украине будет новое правительство, куда лояльнее относящееся к вопросу аверсного использования нефтепровода Одесса-Броды. Пока эта «труба» гоняет российскую нефть, а попытки наполнить ее каспийским «черным золотом» неизменно оказываются провальными. Не исключено, что на этом фоне Юлии Тимошенко удастся таки оперативно договориться с Россией о цене поставок газа на 2009 год, после чего ее пребывание в премьерском кресле потеряет смысл.

Впрочем, Юлия Владимировна не только живет сегодняшним днем, но и думает о будущем. Сообщение о таинственной встрече украинского премьера с финансистом Джорджем Соросом вполне может быть грамотной и целенаправленной утечкой информации. Таким нехитрым способом лидер БЮТ дает понять политическим оппонентам, что у нее есть влиятельный союзник, а ропщущим спонсорам прямо указывает на резервный источник финансирования. Этот тактический ход позволит Тимошенко чувствовать себя увереннее на пике финансового кризиса и громче настаивать на проведении досрочных выборов дуплетом. Политическая конъюнктура требует от премьера любых действий, кроме ординарных и предсказуемых.

Поиск союзников на Западе для Юлии Владимировны обусловлен инстинктом самосохранения, ведь увеличение симпатии к ней в российских властных кругах будет воспринято на Банковой предельно жестко. Особенно – после отказа Дмитрия Медведева принять участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Голодомора и напряженной борьбы российского МИДа, направленной на недопущение признания Голодомора геноцидом. Смена власти в Кремле привела не к улучшению, а ухудшению российско-украинских отношений, и это признают по обе стороны границы.

Евгений Магда