Коллеги и семья Чауса утверждают, что не знают о его местонахождении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Романюк сказал во время выступления в Верховной Раде.

Он напомнил, что Чаус подозревается в том, что долгое время вымогал, а 9 августа получил взятку в размере 150 тыс. долларов за вынесение по уголовному делу приговора, согласно которому подсудимому назначена мера наказания, не связанная с лишением свободы.

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Председатель Верховного Суда отметил, что Чаус по вызову Национального антикоррупционного бюро Украины для проведения необходимых следственных действий не является.

«На месте проживания и месте работы его нет. Члены семьи и сотрудники не могут сказать, где он находится, объясняя, что им об этом не известно. Контактные телефоны судьи Чауса отключены», - сказал Романюк и добавил, что есть основания полагать, что, находясь на свободе, судья может скрыться от следствия и суда.

На вопрос депутатов, не следует ли в таком случае внести определенные изменения в законодательство, чтобы подобные ситуации, как с Чаусом, не повторялись, председатель ВСУ ответил, что благодаря внесению изменений в Конституцию относительно правосудия судейский иммунитет ограничивается.

«И после 30 сентября, в случае совершения аналогичных поступков судьями, они будут лишены иммунитета. Иммунитет будет касаться лишь их функциональных обязанностей - осуществления правосудия», - пояснил Романюк.

Так, по его словам, в случае получения взятки судьей «никакого согласия не нужно будет, а органы досудебного следствия будут иметь право решать вопрос без чьего-либо согласия относительно задержания и ареста судьи путем внесения соответствующего представления непосредственно в суд».

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.

16 августа председатель Верховной Рады Парубий сообщил, что направил на рассмотрение профильного парламентского комитета представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на задержание и арест Чауса.

Сегодня, 6 сентября, секретарь Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой сообщил, что комитет рекомендовал парламенту дать согласие на арест Чауса.

Между тем, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, судья Чаус сбежал в Крым.