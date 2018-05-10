Российский эксперт: Украину не примут в НАТО, пока Россия не совершит откровенное безумство

Оранжевые не пойдут на продление договора с ЧФ, а Янукович заломит такую цену, что Россия сама не захочет... Исключать провокации в Крыму по грузинскому сценарию нельзя…

В последнее время российские чиновники все чаще говорят о пролонгации договора о базировании ЧФ РФ в Крыму. Россия не скрывает, что постарается продлить сроки пребывания своего флота на территории нашей страны, и готовит для Украины официальное предложение. Первым об этих планах заявил несколько месяцев назад министр обороны РФ Анатолий Сердюков, позже тему пролонгации договора подхватил министр иностранных дел Сергей Лавров. А недавно и того более – Россия устами вице-премьера страны Сергея Иванова, кажется, впервые фактически пообещала, казалось бы, невозможное: если договор не будет продлен, Черноморский Флот РФ уйдет из Севастополя. О том, что Россия может предложить Украине взамен за ее уступчивость и останется ли ЧФ РФ в Севастополе в интервью УНИАН рассказал ведущий аналитик Института политического и военного анализа (РФ), заваналитическим отделом Александр Храмчихин.

Почему в последнее время тональность российских политиков в отношении темы ЧФ РФ изменилась. Еще несколько месяцев назад в РФ никто даже слышать не хотел об изменении условий базирования флота в Украине до 2017 года?

Возможно, российская власть начала понимать, что Севастополь сейчас принадлежит Украине, и нельзя всегда диктовать условия нахождения флота на территории Украины.

Как бы там ни было, условия базирования всегда определяет та страна, какой принадлежит территория базирования.

Что для России означает потеря военного присутствия в Крыму?

С военной точки зрения это практически ничего не значит. Если учитывать, как ЧФ сокращается сам по себе. Корабли стареют и не меняются. Мне кажется, самым разумным вариантом был бы перевод легких сил в Новороссийск, а крупных кораблей (если они, конечно, останутся) – в сирийский Тартус. Самая большая проблема как раз в имидже. Ведь Севастополь – это «город русской славы». Кроме этого, очевидно, что флот является неким инструментом политического давления на Украину.

Что может Россия предложить Украине для пролонгации договора по ЧФ РФ?

Мне трудно предположить что-либо, кроме повышения цены за аренду и льготы в ценах на газ. Не знаю, какие у России еще есть ресурсы для этого.

Эти предложения могут быть реализованы только после 2017 года?

Не исключаю, что и раньше.

Неужели Россия согласится на рыночную цену аренды? По некоторым оценкам аренда всех баз в Крыму может составить около 1 млрд. долларов в год…

Очень сложно сказать, что такое рыночная цена применительно к аренде военных баз. На мой взгляд, никакого рынка военных баз в мире не существует. Все это всегда определяется двухсторонними отношениями в каждом отдельном случае. Лично мне не понятно, откуда взята сумма 1 млрд. долларов.

Недавно в СМИ были сообщения о том, что РФ для пролонгации договора может предложить Украине строить для себя авианосцы. Возможны ли, другие взаимовыгодные предложения в сфере военно-технического сотрудничества?

Теоретически это возможно. Если, конечно, Украина способна сейчас строить авианосцы. Правда, я бы никогда не стал этого делать. Таким образом Россия станет заложником Украины, как и в сегодняшней ситуации с Севастополем. Мне кажется, что сотрудничество по другим секторам производства военной техники возможно только теоретически.

Сколько времени нужно на вывод флота из Украины?

Думаю, для этого нужно года два. Многие корабли просто списываются, и чем дальше, тем меньше нужно будет времени для вывода. В России катастрофически маленькие кораблестроительные программы, причем они рассчитаны на все четыре флота и каспийскую флотилию. Поэтому ЧФ, кажется, не достается вообще ничего.

На каком этапе сегодня строительство базы в Новороссийске?

Конечно, эта база готовиться медленно. Если там и ведутся какие-то строительные работы, то невысокими темпами. Здесь много политических вопросов, не исключаю, что строительство базы искусственно тормозится из-за сохранения присутствия в Севастополе, поскольку окончательного решения по ЧФ РФ не принято. Кроме того, в Новороссийске есть проблема климатического характера – зимой там трудно держать корабли.

Ваш прогноз – договор будет продлен?

Возможно все, что не противоречит законам физики. Но я считаю, что вывод ЧФ все-таки состоится, а договор не будет пролонгирован. Конечно, это будет зависеть от того, кто будет руководить Украиной. «Оранжевые» не подпишут в принципе, а скажем условно, Янукович может и согласиться. Но он заломит такую цену, что Россия не захочет пролонгировать соглашение.

Если все-таки ЧФ уйдет, как может развиваться ситуация в Крыму?

Очень много зависит от «татарского фактора». Татарское население растет, и, в конце концов, когда оно увеличиться до определенного критического уровня, проблемы с татарами возникнут уже у Киева. Сейчас татары занимают проукраинскую позицию только потому, что таким образом ведут борьбу с русскими. На самом деле у татар свои собственные цели.

То есть присутствие ЧФ РФ не угрожает безопасности Украины, а даже наоборот, из этого можно извлечь выгоду?

Мне не понятно, чем ЧФ может угрожать Украине. А насколько выгодно, сложно сказать. Как я говорил «мирового рынка баз» нет.

А Вам не кажется, что в Украине недовольство связано с тем, что российские моряки ведут себя в Севастополе как хозяева и не очень-то обращают внимание на позицию украинской власти?

Российские моряки традиционно воспринимают базу в Севастополе как свою, потому что находятся там уже более 200 лет. Моряки ЧФ РФ не воспринимают Севастополь как иностранный город. И думаю, это психологический аспект – это главная и единственная проблема.

После августовских событий на Кавказе возможно ли повторения такого сценария в Крыму, о чем сегодня говорят многие?

Увы, до конца, этого исключить нельзя. Предлогом может стать тот же фактор, что и в Южной Осетии – «защита прав граждан», которым ранее были выданы российские паспорта.

Когда обострение может дойти до предела?

Думаю, через несколько лет. С одной стороны, логично, что это может произойти ближе к 2017 году, а с другой – прогнозировать на такой длительный срок достаточно глупо. Ситуация меняется быстро.

Потенциальное вступление Украины в НАТО может помешать продлению договора аренды?

Здесь вопрос надо ставить в обратном порядке – российские базы могут помешать вступлению Украины в НАТО. Хотя эти два вопроса не стоит связывать. Если российский флот остается, вряд ли Украина будет принята в НАТО, хотя и без этого шансов у нее вступить в Альянс мало.

Почему? Ведь на последнем саммите НАТО Украине был дан четкий сигнал, что в будущем она будет принята в Альянс?

Россия крайне болезненно относиться к таким планам, и большинство стран Западной Европы это учитывают. Они не хотят ссориться с Россией и сделают все, чтобы «замотать» вопрос вступления Украины и Грузии в Альянс в процедурных вопросах. Европа никогда прямо не скажет, почему так действует. Это же касается и ПДЧ. Если страна получает ПДЧ, то рано или поздно она становится членом НАТО. Думаю, на этом этапе интеграция Украины в НАТО остановится, и ПДЧ не дадут. Скорее всего, этого не будет никогда. Собственно, представители Германии и Франции четко заявили – Грузия и Украина «не созрели» до получения ПДЧ и тем более членства, потому ничего не получат.

Формально Украина и Грузия действительно не готовы к вступлению в НАТО, но сейчас внутри Альянса никого не волнуют реальные критерии военного характера – принимают по политическим причинам, а не для того, чтобы воевать. Западная Европа не готова к конфронтации с Россией. Думаю, не будет к этому готова и в будущем, если конечно Россия не совершит какое-нибудь откровенное безумие, например в Крыму.

Беседовал Роман Цимбалюк, собкор УНИАН, Москва