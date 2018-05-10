Вехи недели: Обамомания по-украински, отрицание очевидного и черные метки отечественной политики
Пока же в Украине все стабильно, как говорил герой известного мультфильма: «Все в порядке. Идем ко дну»...
Избрание Барака Обамы президентом США воспринято в Украине с воодушевлением. Виктор Медведчук получил властную должность, а Валентин Наливайченко схлестнулся в словесном поединке с бютовцами. Кризис продолжает накрывать страну.
|Барак Обама. Фото REUTERS
Даже побывавший в Штатах буквально сразу после объявления о победе кандидата от Демократической партии и вернувшийся с обещанным Международным валютным фондом кредитом спикер Арсений Яценюк о своих политических переговорах за океаном до поры до времени предпочитает не распространяться. Кстати, МВФ обещает заморозить финансирование, если Украина будет нарушать условия получения средств. К сожалению, наши кредиторы неплохо знают национальную специфику, поэтому будут держать ухо востро
Пока же в Украине все стабильно, как говорил герой известного мультфильма: «Все в порядке. Идем ко дну». Изнуряющее политическое противостояние продолжается, на него накладываются ежедневные сообщения об остановке работы промышленных предприятий. Бютовцы с чувством глубокого удовлетворения прокомментировали невозможность проведения досрочных парламентских выборов в 2008 году, а на Банковой громко призвали Юлию Тимошенко отбросить ложную скромность и признать сотрудничество с Виктором Медведчуком. Ответственный за выведение на чистую воду премьера Андрей Кислинский делает заявления для СМИ так часто, что борьбу с главой правительства уже можно записывать в выполнение предвыборной программы Президента. Конечно, не от хорошей жизни – по остальным пунктам реализация «10 шагов навстречу людям» оставляет желать лучшего.
|Виктор Медведчук
Зато в отношениях президента и премьера наблюдается некоторое затишье. Вряд ли Виктор Андреевич и Юлия Владимировна готовы простить друг другу накопившиеся обиды, скорее, инстинкт самосохранения подсказывает им не делать резких движений во время все сильнее охватывающего страну кризиса. Впрочем, Ющенко отчетливо дал понять, что Тимошенко в парламенте опирается исключительно на БЮТ, а направляемый президентом СНБО признал неудовлетворительной правительственные действия по ликвидации последствий летнего наводнения в западных областях Украины. Юлия Владимировна в ответ промолчала: всплески ее активности в последнее время привязаны к пленарным заседаниям Верховной Рады
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Главный «самбист» тем временем ответил асимметрично и при помощи соратника: Владимир Арьев на страницах «Зеркала недели» призвал к переизбранию лидера фракции «Наша Украина – Народная самооборона». Вячеслава Кириленко эта «черная метка» не порадовала, но и особого беспокойства не вызвала: он уже давно сделал для себя выбор между президентской благосклонностью и партийными регалиями.
Откровенно говоря, мастер-класс по ухудшению качества жизни сограждан украинские власть имущие могут проводить коллективно. Зато на партийных фронтах каждый умирает в одиночку. Например, Виктор Янукович наотрез отказывается признавать кризисные явления в Партии регионов. В честь 11-летия крупнейшей политической силы Виктор Федорович заявил, что партия избавляется от балласта. Если учесть, что в «региональном» случае мы говорим Янукович – подразумеваем партия, выводы очевидны.
Евгений Магда