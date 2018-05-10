Вехи недели: Обамомания по-украински, отрицание очевидного и черные метки отечественной политики

Избрание Барака Обамы президентом США воспринято в Украине с воодушевлением. Виктор Медведчук получил властную должность, а Валентин Наливайченко схлестнулся в словесном поединке с бютовцами. Кризис продолжает накрывать страну.

Финал президентской кампании в США затмил большинство политических событий в мире. Еще бы – впервые в истории президентом стал афроамериканец Барак Обама. Представители украинского истеблишмента на радостях вспоминают, что Обама пару лет назад побывал в Украине, и пытаются сделать из этого далекоидущие выводы. Придется их огорчить: новому американскому президенту некоторое время будет не до нас, ему бы с американскими проблемами разобраться.

Даже побывавший в Штатах буквально сразу после объявления о победе кандидата от Демократической партии и вернувшийся с обещанным Международным валютным фондом кредитом спикер Арсений Яценюк о своих политических переговорах за океаном до поры до времени предпочитает не распространяться. Кстати, МВФ обещает заморозить финансирование, если Украина будет нарушать условия получения средств. К сожалению, наши кредиторы неплохо знают национальную специфику, поэтому будут держать ухо востро

Пока же в Украине все стабильно, как говорил герой известного мультфильма: «Все в порядке. Идем ко дну». Изнуряющее политическое противостояние продолжается, на него накладываются ежедневные сообщения об остановке работы промышленных предприятий. Бютовцы с чувством глубокого удовлетворения прокомментировали невозможность проведения досрочных парламентских выборов в 2008 году, а на Банковой громко призвали Юлию Тимошенко отбросить ложную скромность и признать сотрудничество с Виктором Медведчуком. Ответственный за выведение на чистую воду премьера Андрей Кислинский делает заявления для СМИ так часто, что борьбу с главой правительства уже можно записывать в выполнение предвыборной программы Президента. Конечно, не от хорошей жизни – по остальным пунктам реализация «10 шагов навстречу людям» оставляет желать лучшего.

Чего греха таить: восстановление Виктора Медведчука в качестве члена Высшего совета юстиции вселило беспокойство в сердца президентских соратников. Виктор Владимирович, вопреки ковровой демонизации своей персоны оппонентами, остался на плаву и внушает иррациональный страх политическим противникам. Поскольку отношения между Президентом и судейским корпусом переживают перманентный кризис, в президентском секретариате обязательно попытаются отодвинуть Медведчука от влияния на служителей Фемиды. «Последним и решительным боем», по идее, станет присяга в парламенте, которую должен принимать каждый член ВСЮ.

Зато в отношениях президента и премьера наблюдается некоторое затишье. Вряд ли Виктор Андреевич и Юлия Владимировна готовы простить друг другу накопившиеся обиды, скорее, инстинкт самосохранения подсказывает им не делать резких движений во время все сильнее охватывающего страну кризиса. Впрочем, Ющенко отчетливо дал понять, что Тимошенко в парламенте опирается исключительно на БЮТ, а направляемый президентом СНБО признал неудовлетворительной правительственные действия по ликвидации последствий летнего наводнения в западных областях Украины. Юлия Владимировна в ответ промолчала: всплески ее активности в последнее время привязаны к пленарным заседаниям Верховной Рады

По всей видимости, новая неделя в сессионном зале будет бурной – в моду входят «черные метки». Врио председателя СБУ Валентин Наливайченко заблаговременно обнаружил сразу троих парламентариев, у которых, по мнению спецслужб, есть проблемы с законом. Это два ничем не отличавшихся политически бютовца и член «Народной самообороны» Геннадий Москаль, с удовольствием выполняющий роль дядьки-наставника при министре Луценко. Геннадию Геннадиевичу, являющемуся также первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, именно коррупционные действия и вменяют. Конечно, в СБУ понимают, что «на голое постановление» Москаля не взять, но испортить ему жизнь постараются. Представители БЮТ, со своей стороны, клянутся дисквалифицировать Наливайченко.

Главный «самбист» тем временем ответил асимметрично и при помощи соратника: Владимир Арьев на страницах «Зеркала недели» призвал к переизбранию лидера фракции «Наша Украина – Народная самооборона». Вячеслава Кириленко эта «черная метка» не порадовала, но и особого беспокойства не вызвала: он уже давно сделал для себя выбор между президентской благосклонностью и партийными регалиями.

Откровенно говоря, мастер-класс по ухудшению качества жизни сограждан украинские власть имущие могут проводить коллективно. Зато на партийных фронтах каждый умирает в одиночку. Например, Виктор Янукович наотрез отказывается признавать кризисные явления в Партии регионов. В честь 11-летия крупнейшей политической силы Виктор Федорович заявил, что партия избавляется от балласта. Если учесть, что в «региональном» случае мы говорим Янукович – подразумеваем партия, выводы очевидны.

Евгений Магда