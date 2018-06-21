Антиквары у руля страны

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Антиквариатом может владеть каждый из нас, только не все об этом знают. Это может быть старый шкаф, доставшийся по наследству от прабабушки, или курительная трубка деда. Незаинтересованные люди на такие вещи внимания не обращают и уж точно не задумываются об их ценности. Вот поэтому, кстати, очень часто даже стоящие экспонаты обнаруживаются на обыкновенной барахолке.

Вместе с тем, наряду со старым комодом конца прошлого века, в антикварных лавках всегда красуются вещи из «касты» повыше – коллекционное оружие, посуда, предметы обихода, выполненные из драгоценных металлов и тому подобное. Чем старше изделие – тем лучше. Чем в большей сохранности – тем оно ценнее.

На вопросы, где, когда и за сколько чиновники приобретали свой антиквариат, мы пока ответы не ищем. Сейчас обращаем внимание только на саму любовь к старине и сравниваем общее число (в объектах, имеющих историческую ценность) задекларированного антиквариата. Напомним, поскольку, согласно правилам е-декларирования, политикам и чиновникам нужно отображать в своей отчетности не только личное имущество, но и, также, залежи добра у членов своей семьи, мы учитывали общие «семейные» накопления.

Итак, десять украинских чиновников высших эшелонов власти (в рейтинге участвуют депутаты и министры, а также – президент, но он пока отметился лишь в одном из списков), собирающие антиквариат. И вот вам «вишенка на торте»: коллекция «первого места» превосходит антиквариат «десятого места» на… 5 тысяч экспонатов.

10 место: Вадим Новинский (5 объектов)

Народный депутат из «Оппозиционного блока» Вадим Новинский задекларировал всего пять предметов антиквариата. Позолоченный каменный набор с часами (век не указан), серебряный наперсный крест (17-18 век), серебряное кабинетное украшение «Медвежья охота» (21 век), каменные часы «Афина» с бронзой и позолотой (19 век) и парный серебряный подсвечник (конец 19 века).

Честно говоря, от прославленного депутата-олигарха, который попадает уже в третий наш рейтинг, мы ожидали и в этом «соревновании» большего. И, если честно, как-то не вяжутся в одной коллекции сакрально-исконный наперстный крест и часы, названные в честь языческой богини. Аккуратней надо, а то патриарх Кирилл не отмолит.

9 место: Михаил Добкин (8 объектов)

Коллега Новинского по фракции задекларировал настольную лампу 1920-го года, бронзовую статуэтку-светильник (век не указан), четыре обыкновенных бронзовых статуэтки (19 век), коллекцию посуды для вина (18-21 век), а также серебряный столовый прибор в виде рыбы (век не указан).

После очередного опубликованного видео с Добкиным-младшим, ведущим себя, мягко говоря, странно на заседании парламента, мы бы не советовали перекупщикам приобретать посуду у Добкина-старшего (если он вознамерится ее продать). Мало ли что там эти Добкины хранили, и употребляли из этой посуды…

8 место: Игорь Насалик (10 объектов)

Согласно декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, он владеет двумя антикварными настольными письменными наборами, 6-ю антикварными статуями и парой антикварных бюстов (бюст римского воина и Грушевского). Век или примерный год изделий министр не указывал.

С учетом «Роттердамской формулы» и нынешних тарифов на электроэнергию, на следующий год у г-на Насалика есть перспективы подняться в данном рейтинге повыше.

7 место: Арсен Аваков (12 объектов)

Министр внутренних дел задекларировал трое каменных часов (19-20 век) и зеркало в раме из орехового дерева того же периода. Также ему принадлежит коллекция антикварных бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток (19-20 век) и коллекция холодного оружия из 7 предметов (19-20 век).

Если закончатся патроны, министр внутренних дел сможет защищать правопорядок кинжалами и мечами.

6 место: Сергей Власенко (18 объектов)

Народный депутат от «Батькивщины», глава Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, Сергей Власенко владеет 18 антикварными предметами. Каменные часы (4 штуки), парочка напольных часов, два комплекта мебели, помимо этого еще отдельно комод, письменный стол, витрина, два бюро и два комплекта ваз по 2 и 3 предмета соответственно. Примерный возраст антикварных изделий нардеп в декларации не указал.

Вот так, неожиданно, скромный в остальных позициях своей декларации экс-адвокат Юлии Тимошенко оказался истинным сибаритом.

5 место: Андрей Лозовой (39 объектов)

В собственности нардепа-радикала: два рабочих стола, рабочее и гостевое кресла английского производства (19 век); голландский комод и шкаф (19 век); коллекция из 32 предметов антикварного холодного оружия (19-20 век). И, уже знаменитый, крест-энколпион со святыми мощами (13 век).

О потребности Лозового иметь кусочек собственного святого рассуждать, вроде как, неэтично: мало ли какие у кого отклонения. Вон, его партийный босс, так тот вообще… Нет, не будем.

4 место: Игорь Мосийчук (42 объекта)

Скандально известный народный депутат от Радикальной партии предпочитает военный антиквариат. Согласно декларации, нардеп владеет китайским мечом (14 век), турецким ятаганом (16 век), парой немецких кинжалов (20 век), британским палашом (16 век) и дагестанским кинжалом (17 век). Кроме того, у Мосийчука есть немалая коллекция шпаг. Шесть французских, две украинские и четыре португальские шпаги (16-17 век), три испанских (17-18 век), четыре немецких (18-19 век) и церемониальная шпага Российской империи (17-18 век).

Почему-то вспомнилась личность Игоря Гиркина (Стрелкова), принесшего войну на украинскую землю. Этот военный преступник, как известно, - реконструктор исторических битв. Интересно, сколько у него шпаг? Вероятно, у них с Мосийчуком нашлись бы общие темы для разговора.

3 место: Сергей Тарута (316 объектов)

Внефракционный депутат оказался обладателем 20 предметов японского искусства, среди которых – парные напольные вазы, курильницы, столики и многое другое добришко (19-20 век). Кроме того, Тарута задекларировал еще более сотни неяпонских антикварных предметов – чаши, вазы, статуэтки и даже золотую коробочку для карт и серебряный портсигар. Также у депутата очень много предметов антикварной посуды (тарелки, расписные горшки, фруктовницы, десертницы и тому подобное) Есть и коллекция бронзовых часов (4 предмета), и коллекция серебра императора Пу И – 143 памятника культуры из золота, серебра, дерева, кораллов, бирюзы и других драгоценных металлов.

Интересно, что права на половину из задекларированных предметов японского искусства Тарута прибрел буквально на протяжении двух дней, 20-21 июня 1999 года. Это были воскресенье и понедельник. На тот момент Тарута был депутатам Донецкого областного совета. Удачный уикэнд на аукционе!

2 место: Нестор Шуфрич (626 объектов)

У оппозиционера Шуфрича имеется коллекция старинного фарфора – 21 предмет, и коллекция антикварной ​​бронзовой и серебряной скульптуры и каменных часов – 37 предметов. Однако, бесспорно, что основное богатство Шуфрича – это коллекция старинного холодного оружия в количестве 568 единиц.

Шуфрич вновь прорывается в лидеры нашего рейтинга: он занял 1-е место в списке коллекционеров предметов искусства среди политиков (287 предметов), а также взял «серебро» в состязании на наибольшие запасы налички с показателем в общем эквиваленте почти 237 000 000 грн. Судя по всему, Нестор Иванович претендует на звание самого запасливого нардепа Украины.

1 место: Александр Фельдман (5407 объектов)

Его декларация насчитывает более 5 тысяч антикварных предметов. Как оказалось, депутат – большой коллекционер. Мы насчитали 34 различных коллекции. Коллекции трубок для курения, ювелирных украшений, аксессуаров и предметов быта, ритуальных масок, металлической фурнитуры холодного оружия и военного снаряжения и многое другое. Коллекции разных временных периодов из разных частей света, Европа, Азия, есть Африка.

Кроме того, у Фельдмана есть 11 художественного оформленных сабель (19-20 век), каменный сет (конец 19 века), 6 антикварных скульптур библейского сюжета и несколько других скульптур (век не указан) и даже серебряные церемониальные чаши (19-20 век).

Внефракционный Фельдман – безапелляционный победитель. Как-то он сказал, что мечтает «продемонстрировать общественности свою коллекцию». «Я принадлежу к тем коллекционерам, которые, имея определенные достижения, хотят, чтобы их видели другие», – говорил Фельдман. Что ж, не сомневаемся: после увиденного в его декларации, около дома нардепа непременно выстроится очередь на экскурсию. Не исключаем, с что с шинами.

Ирина Шевченко