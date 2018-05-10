Годовщина Октябрьской революции: Мы без штанов, потому что власть хочет в НАТО

“Я готовлю иск в Гаагский суд относительно возрождения СССР”... “Я открыл новые самолеты, но все разработки отправил в Россию, потому что в Украине одни воры”... “Своим языком вы пропагандируете национализм!”... Репортаж

Сегодня на всем постсоветском пространстве левые силы отмечают 91-ю годовщину Октябрьской революции. Не обошлось без празднований и в Киеве. Коммунистическая партия Украины решила провести традиционное шествие от метро “Арсенальная” до Майдана Независимости.

У коммунистов все празднования – Первого мая, Дня Победы, 7 ноября проходят под одними и теми же лозунгами, с одинаковыми портретами, флажками. Все с тем же духом нафталина... Никакой креативности или оригинальности.

Вижу пожилую коммунистку с плакатом, на котором изображен мужчина без штанов, но с зонтиком с надписью «НАТО»

– Что означает ваш плакат?

– Это очень красноречивый плакат. Мы уже остались без штанов. В этом виновата наша власть, потому что она хочет зонтик НАТО.

– Вы пришли праздновать 7 ноября, причем здесь НАТО?

– Хорошо, у меня на такой случай есть другие плакаты...

Бабка вытягивает портреты Сталина и Ленина.

Что возьмешь с людей, чья молодость теряется где-то в далеких 50-х. Я пыталась найти кого-то, кто мог бы спокойно, без истерики мне рассказать о своей любви к Празднику Октября. Но тщетно.

Вот мужчина с красной звездой на шапке...

– Что для вас означает красная звезда сегодня? – спрашиваю у него.

– Это будущее планеты, – не моргнув глазом, отвечает он.

– Как по мне, это уже прошлое…

– Нет, нет! Вы отстаете от жизни. Значительно отстаете. Как-то был в Ленинграде, и на меня бросился неонацист. Кажется, он был из Украины...

Иду дальше, потому что не знаю, как такой разговор поддерживать. Принесли гроб с надписью «Гроб буржуям». Слышу возглас:

– Да его нужно живого в гроб закопать.

– Кого нужно закопать? – уточняю у мужчины, который представился Валентином Ивановым:

– Как кого! Ющенко! Потому что он вор. Он разворовал банк «Украина». На него было заведено уголовное дело по этому банку. Потом он дал Плющу взятку.

– Откуда у вас такие данные?

– А это была публикация перед выборами... Я бы в это не поверил, но была еще одна публикация, где речь шла о том, что он перевел деньги из банка «Украина» в Россию, на укрепление экономики России... Потом эти деньги были переведены в банк в Нью-Йорк. Я бы в это тоже не поверил, но есть книжка Светланы Зориной (заместителя Леонида Черновецкого), где она пишет, что авторами заказных убийств на Украине являются Павел Лазаренко, Вадим Рабинович и Виктор Ющенко. После этого я подумал, а кто же убил Вадима Гетьмана, Кравченко, Кирпу, банкира Ляха?..

– И кто же их убил?

– А все они были противниками Ющенко! Но это еще не все аргументы... Симоненко сказал, что Ющенко преступник. И все мои слова соответствуют тому, что сказал Симоненко.

– «Закопать живьем»... Нельзя же человеку такого желать...

– Если бы у него было хоть немного совести, он бы сам наложил на себя руки.

Возле гроба стоит парень, его зовут Илларион, ему 19 лет. Мне стало интересно – а что сегодня празднует он.

– 7 ноября – это светлый праздник... Но Ющенко препятствует тому, чтобы люди развивались, помнили свою историю. Это с его подачи переписываются учебники, учеников заставляют учить то, чего не было.

Этот словесный поток дальше слушать не могу, потому что Илларион так увлекся, что забыл вытереть сопли (у него был насморк).

Все традиционные празднования коммунистов не обходятся без «верующих». Слышу, бабу Параску ругают:

– Эта Параска Шухевича защищала, такого бандита, как сама. Наши родители кровь пролили и мы костьми ляжем, но родину не сдадим!

– Так вы сюда протестовать против Параски вышли? – спрашиваю.

– Нет, радость моя, мы вышли против оранжевых, чтобы они покаялись.

Какой-то мужчина интересуется, почему не видно портретов Януковича и Симоненко. Женщины почувствовали провокационный дух вопроса и начали ругаться...

– Кыш, бандера, от нас!

– Сегодня 7 ноября – при чем здесь церковь, которую большевики всегда унижали?

– Как при чем?! Мы - Русь, славяне... Это страна православная, и коммунисты православные. Мы без коммунистов – никто!

Подходит женщина, замечает «верующим», что нужно разговаривать спокойно, зачем агрессия.

– Мы так кричим, чтобы слышали все. Потому что они уже нас замучили, столько уже церквей у нас забрали.

– Кто забрал?

– Бандеры забрали! Симоненко и Янукович – это наша родина святая! Во имя отца, и сына и святаго духа. Аминь! Коммунисты все православные. Мы есть мать городов святой Руси, и отсюда пошла Великая Русь и Малая русь. Мы скоро соединимся. Матерь божья нам в этом поможет. Коммунисты – наши защитники.

Отмечающие готовятся к торжественному шествию – каждый прикалывает себе красный бантик с маленьким портретом Ленина.

Один мужчина возмущается о журналистах

– Пресса – это буржуазная сволочь. Вот так и передай своим хозяевам. Они пропагандоны оранжевые, – обращается ко мне, у самого под рукой газета “За трудовую Россию”.

– Вы же сами держите газету, правда, российскую...

– Так они ведь наши братья! 90 процентов наших братьев там, а не в вашей буржуазной Украине! Мы думаем о них, потому что они о нас думают. Мы не будем служить доллару. Когда разгромили Советский Союз, стала актуальной бандеровщина, НАТО, капитализм, во всех его ужасных проявлениях. Передайте заказчикам вашей информации, что они будут трижды прокляты. Смерть им, смерть буржуазии. Да здраствует Ленин и Сталин.

– Может, уже пора идти вперед, а не оборачиваться на Ленина-Сталина?

– Пролетарская революция, социализм – это и есть вперед. Мы сегодня вернулись на сто лет назад: к «панам», быдлу, элите и так далее…

Вокруг меня начинает собираться толпа.

Какой-то мужчина обращается ко мне, говорит, что его зовут Александр Литвин:

– Нам не нужно искать крайних, а нужно объединиться и строить вместе Украину. Я вот человек верующий. Сейчас к власти пришли иуды, но я вам даю крест, что им осталось полтора года. Я сейчас готовлю иск в Гаагский суд относительно возрождения Советского Союза. Я очень серьезно готовлюсь к иску, я не спешу, потому что по гороскопу я водолей и должен все делать медленно. Как говорят, семь раз подумай и раз отрежь. И я отрежу! У меня такое образование, что я открыл новые виды энергии, новые виды самолетов, но все разработки отправил в Россию, потому что в Украине одни воры. В Украине вор вора догоняет, я не имею права никому здесь сказать правду.

Дедушки с бабушками начали обступать меня с такими грозными лицами, как будто увидели во мне врага коммунистической идеи. Не скажу, что я сторонница этой идеологии, однако стараюсь не спорить, не провоцировать, ставлю невинные вопросы...

– А почему это вы на украинском языке берете интервью, если он к вам говорит по-русски?.. – обращается ко мне пожилая дама с ярко накрашенными губами. Потом несколько коммунистических личностей стали размахивать руками перед самым моим лицом.

– Хорошо, что вы хоть не на английском здесь разговариваете, – примирительно сказал друг России и “изобретатель самолетов”. – А вы что, брезгуете русским языком? – вдруг вскипел он...

– Нет, нет, уважаемый, все хорошо, я ничем здесь не брезгую, – сказала я, пятясь от толпы.

– А почему вы тогда с ним не хотите на русском разговаривать? В любом порядочном обществе разговаривают « на общем языке». Своим языком вы пропагандируете национализм!

Другой дядя-коммунист, брызгая на меня слюной, прибавил:

– Да вы просто не хотите признать, что вы не культурная. А нужно признавать. Это все равно, если бы вы приехали в Англию и разговаривали на французском.

Это мне напомнило абсурды из “Алисы в Стране Чудес”.

Вынуждена была убежать, потому что коммунисты становились все более агрессивными.

– Если бы не Советский Союз, вы бы вообще не родились или в Бухенвальде пиво пили бы сейчас, – кричали мне вслед.

Началось шествие. Возле Верховной Рады свой электорат возглавил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

«Слава Великому Октябрю! Ура, товарищи! Бой продолжается». – звучало из громкоговорителей.

Позади Симоненко шагали люди с крестами и звонили в колокольчик.

– Петр Николаевич, а что вы сегодня празднуете? – спросила я.

– Если говорить о нашей истории, то это действительно день, когда было образовано государство в интересах простых наших граждан. Это, если говорить о великом нашем государстве. А если говорить об Украине, то это практически день образования независимости Украины. Не было бы 7 ноября, не было бы Украины.

– Не могу понять, какое отношение к 7 ноября имеют кресты, Ющенко и НАТО.

– Если вы серьезно задумаетесь над тем, что происходит в нашем государстве, то поймете, что именно Коммунистическая партия объединила граждан. Сегодня Коммунистическая партия защищает православие. И верующие являются нашими сторонниками.

Ксеня Лесив