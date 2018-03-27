Что светит Януковичу?

Партия регионов сохраняет реальный шанс приобщиться к власти, договорившись о правительственном соглашении с «Нашей Украиной», точнее – с Президентом Виктором Ющенко. Пока еще в центре общего внимания – переговоры президентской команды с Юлией Тимошенко. Регионам приходится ждать, лелея надежду, что недоверие «нашеукраинцев» и Ющенко к Тимошенко перевесит желание сохранить формальное единство «помаранчевых».

Впрочем, Партия регионов не просто ждет, но и активно дает понять Президенту и его ближайшему окружению, что готова на существенные компромиссы. Конечно, публично они еще не отказались ни от каких своих предвыборных принципов и лозунгов, даже продолжают утверждать (в частности, Евгений Кушнарев), что «лидер партии-победителя имеет неопровержимое право на должность руководителя правительства». Однако готовность «поступиться принципами» у регионалов очевидна, если дело дойдет до реального соглашения. И самым первым «принципом» в таком случае станет именно лидер – Виктор Янукович. То, что ему не быть премьером даже в случае самой благоприятной для Партии регионов новой, по итогам выборов, конфигурации власти – уже можно считать аксиомой.

Почему Янукович не сможет отстоять личные политические интересы – в целом понятно. Достаточно и того, что он лишь формальный лидер сил, объединенных под флагом Партии регионов, а реальный кормчий - совсем другой человек, недавняя пресс-конференция которого в Киеве вызывала такой живой интерес, что нечего и сравнивать с интересом к публичным выступлениям Януковича. У этого человека нет собственных премьерских амбиций, и тем более он не будет настаивать на удовлетворении личных амбиций кого-то другого.

Поэтому возникает вполне закономерный вопрос: каковы перспективы Януковича-политика?

Максимум в смысле должностей – лидер самой большой парламентской фракции. Причем, это максимум при любом варианте будущей коалиции. Возможно, «нашеукраинцы», если будут делиться правительственные кресла в рамках коалиции НУ - ПР, даже предложат Януковичу какое-нибудь министерство, но это настолько будет выглядеть как преднамеренное его унижение, что предложение будет с возмущением отвергнуто.

Но, в конце-концов, не только в должностях дело. Партия регионов считается победителем выборов. Формально это так, потому что у нее больше всего депутатских мандатов. Однако власти как не было, так и нет. Более того: чтобы получить хоть часть этой власти, приходится договариваться – в положении младшего партнера – с политической силой, которая набрала больше чем вдвое меньше голосов и которая в самом деле выборы проиграла.

Партия регионов и Янукович проиграли выборы, потому что не сумели отнять власть у «помаранчевых», хотя, безусловно, такие амбициозные планы были. В этом главный итог выборов, как бы сейчас ни ссылались регионалы на самый высокий процент голосов. На президентских выборах Янукович получил 44% (это все те, кто не хотел видеть Ющенко Президентом), и если бы он их удержал на парламентских выборах – победа «бело-синих» была бы полной и безогооврочной. Но не удержал, потеряв целых 8%. Да, это было трудная задача, потому что в 2004 году далеко не все избиратели, проголосовавшие за Януковича, сделали это из большой к нему любви. Но и совсем нереальной задачу назвать нельзя, тем более, что разочарование электората действиями новой власти было существенным. Правда, теперь можно сделать важное уточнение: реально было собрать 44% голосов против «помаранчевых», но нереально это было сделать именно Януковичу.

Никуда не делись все те его известные минусы, которые оттолкнули от него часть электората в 2004 году и продолжают отталкивать сегодня. И измениться Януковичу в этом плане уже не удастся. Соответствующий непривлекательный имидж прикипел к нему навсегда. При этом той политической силе, которая в сейчас объединилась вокруг Партии регионов и является пророссийской по сути, нужен действительно популярный в народе лидер, если она хочет победить на всеукраинских выборах. Харизматичный, как теперь говорят. Тем более, что в стране уже есть один харизматичный лидер, которой очень тяжело противостоять в плане личной привлекательности в глазах рядового украинца. «Дважды несудимый» на эту роль не годится, и, значит, его нужно изменять. На одних лишь голосах Донбасса и Крыма, где большинство избирателей голосуют не столько за лидера Партии регионов лично, сколько за идеологию этой партии, власть у национал-демократов Ющенко и харизматичной популистки Тимошенко не отберешь. Надеяться, что «помаранчевые» сами себя настолько дискредитируют, что власть выпадет у них из рук – наивно (и, опять же, уже есть кому, кроме регионалов, эту власть подбирать). Нужно чем-то привлекать обывателей Центра Украины.

В конечном счете, минусы Януковича были очевидны сразу после президентских выборов, однако тогда отстранять Януковича было не с руки. Во-первых, это означало бы признание Россией ошибки с выбором Януковича лидером; во-вторых, признание, что выборы он и в самом деле проиграл, а не вынужден был отступить под давлением «проплаченного Западом» Майдана; и, наконец, в-третьих, это было очень рискованно делать за год до парламентских выборов. Риск в том, что смена лидера неминуемо на время (минимум – на несколько месяцев) дезорганизовало бы партийные структуры, построенные под конкретного лидера. Непонятно также было, как на смещение Януковича прореагировал бы восточный электорат, для которого Янукович стал знаменем борьбы с «помаранчевой заразой». Одним словом, тогда Януковича менять нельзя было.

Сейчас – можно. Сейчас он больше мешает, чем помогает. Несомненно, «донецкие», которые сегодня стремятся создать коалицию с «Нашей Украиной», чтобы получить власть, столь нужную им для бизнеса, и для этого готовы отложить принципы типа государственного русского языка и вступления в ЕЭП, полностью могут ее не получить только потому, что Януковича принципиально не хотят видеть при власти ни Президент, ни минимум две трети избирателей страны. То есть, Янукович не в состоянии обеспечить своим партийным товарищам главного – вхождения во власть. Понятно, что такого лидера можно терпеть лишь из тактических соображений, а их время уже прошло. Выборы показали, что Янукович был и остается региональным, а не общеукраинским лидером. Нового качества он не обрел, и не обретет его и Партия регионов, если не сменит лидера.

Восхождение Януковича закончилось. И, думаю, в его личном политическом будущем есть лишь одна интрига: сойдет он с политической сцены сам или вместе с Партией регионов. То есть, возможны два варианта. Один – когда партия избирает другого лидера, второй – если реальные владельцы бренда «Партия регионов» решат, что он больше не имеет нужной для победы на выборах стоимости на политическом рынке, и нужна другая структура с другим названием и с другим, конечно, лидером. Выбор варианта будет сделан, когда придет время новых выборов, возможно – досрочных. А до тех пор Виктор Янукович – формальный лидер самой большой парламентской фракции. И не больше.