Досрочные выборы: почему Тимошенко против?

Юлия Тимошенко остается главной героиней телевизионных новостей, словно оппонируя тезису о неспособности украинской власти эффективно бороться с финансовым кризисом. Премьер сознательно не спешит возвращаться в привычное состояние пламенной оппозиционерки, предпочитая оставаться на переднем крае государственной деятельности. Логика проста - размашистыми действиями леди Ю стремится сохранить рейтинг для будущих политических схваток.

Наличие премьерского портфеля позволяет лидеру БЮТ по максимуму использовать властный и информационный ресурсы. С лояльностью крупнейших телеканалов в последние пару месяцев у «сердечников» есть заметные проблемы, а премьерский пост позволяет оставаться на виду практически ежедневно. По всей видимости, Юлии Владимировне с прицелом на президентские выборы еще предстоит серьезная борьба за создание собственного информационного ресурса, без которого восхождение на политический Олимп будет затруднительным.

Политика ни в одной стране, тем более такой молодой демократии как Украина, не бывает дешевой. Политические деятели преимущественно подпитываются представителями крупного капитала – и это тоже не секрет. Финансовый кризис, существование которого недавно признала Юлия Владимировна, не только вынуждает ее призывать страну перейти к жизни в режиме реальной экономии, но и думать о завтрашнем дне. Кризисные тенденции уже ударили по основным спонсорам «сердечников», и утешать их куда перспективнее с премьерских позиций.

К тому же гипотетическое возвращение в оппозиционную нишу на этот раз для Тимошенко не станет легкой прогулкой. Там уже вполне освоился Виктор Янукович, продолжающий пользоваться доверием, как минимум, каждого шестого украинского избирателя. Разлад между Ющенко и Тимошенко в очередной раз позволяет Виктору Федоровичу набирать рейтинговые очки. Инерция мышления соотечественников достаточно сильна, и даже не справившийся с ролью оппозиционера Янукович остается популярным. Леди Ю, безусловно, готовится к решающей схватке со своим основным противником, но ей абсолютно нет резона приближать дату этого столкновения.

Всячески отрицая возможность проведения досрочных парламентских выборов, Тимошенко стремится убить небольшую стаю зайцев одновременно. Во-первых, повышает собственный статус, доказывая будущим избирателям величину своего влияния на события в стране. Во-вторых, вносит разлад в планы оппонентов: те были вынуждены перенести даты проведения своих съездов, сдерживать разворачивание кампании, фактически пробуксовывая на старте. Как известно, отмобилизованное воинство трудно держать в хорошем психологическом тонусе, то и дело перенося дату решающей схватки. В-третьих, получает возможность периодически оживлять собственный увядающий рейтинг. В-четвертых, Тимошенко получила возможность проведения отбора среди многочисленной группы политиков, ищущих благосклонности лидера БЮТ. К ее удовольствию, целая когорта вчерашних сторонников президента Ющенко готова продолжать карьеру под «сердечными» знаменами. Юлия Владимировна выберет самых эффективных из них, отказав остальным под благовидным предлогом: она-то знает, как опасно насыщать предателями свою группу поддержки.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что премьер-министр имеет возможность вести самостоятельную внешнеполитическую деятельность, что уже с недовольством отметили на Банковой. Тимошенко с недавних пор ласково принимают в Москве и неизменно вежливо встречают в Европе. Заокеанский визит, по всей видимости, запланирован на 2009 год – время, когда в Штатах заработает новый президент, встреча с которым принесет наибольшие дивиденды украинскому политику. Юлия Владимировна уже освоилась на международной арене благодаря усилиям вице-премьера Григория Немыри, и эту политическую площадку отдавать не собирается.

При этом борьба с мировым финансовым кризисом в исполнении украинского премьера выглядит неубедительно. В антикризисном законопроекте, разработанном Кабинетом Министров, эксперты не увидели сильных ходов, зато рассмотрели плохо скрываемое стремление «отнимать и делить» по правительственному разумению. Странная смесь большевистских подходов со ставшим привычным популизмом настораживает и противников, и здравомыслящих сторонников леди Ю. Но Юлия Владимировна убеждена в своей непогрешимости и называет политиканами тех, кто откажется поддержать ее инициативы.

Безусловно, в стремлении Тимошенко любой ценой сохранить премьерский портфель есть и определенный риск. Недооценка политической зрелости избирателей в условиях значительного проникновения современных информационных технологий в нашу жизнь может иметь плачевные последствия. Но лидер БЮТ, по всей видимости, сознательно предпочитает опровержение обвинений в стремлении узурпировать власть необходимости расстаться с нею. Кроме того, Юлия Владимировна, словно хорошая гимнастка, уверена, что сможет спрыгнуть в неблагоприятный для себя момент. Пусть без аплодисментов зрителей, но твердо приземлиться на ноги.

Юлию Тимошенко неслучайно называют самым энергичным украинским политиком и блестящим тактиком. Она отличается от большинства коллег по цеху умением блефовать и играть ва-банк так часто, как ей это кажется необходимым. Да и политическая ситуация в стране способствует тому, чтобы наслаждаться манией величия, а не страдать от комплекса неполноценности. В этой линии поведения есть только один изъян: необходимо постоянно держать себя в повышенном напряжении, малейшая слабина может привести к необратимым последствиям. Но признавать падение рейтинга и отступить хотя бы на шаг не входит в планы Юлии Владимировны.

Евгений Магда