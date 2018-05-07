А вождям в костюмах от Бриони и Луи Виттона стоит примерить одежонку попроще...

Хотя экономический кризис в Украине еще только набирает обороты, о его влиянии на отечественную политику можно говорить уже сегодня. В целом они неутешительны: те, кто вчера казался политиками, сегодня предстают в виде политиканов, государство не готово к испытаниям, а консолидацией элиты и не пахнет.

Первый и, возможно, главный вывод – стратегическим планированием и прогнозированием в Украине и не пахнет. Стратегов и «наполеонов от политики» в нашей стране не наблюдается. Иначе как объяснить, что войну против Юлии Тимошенко и роспуск парламента был задуман президентской командой аккурат в тот период, когда финансовый кризис набирал силу. То ли наши вожди всерьез считают Украину богоизбранной и способной просто так, без лишней суеты пережить одно из величайших финансовых потрясений в новейшей истории мира, то ли они не умеют просчитывать ситуацию хотя бы на пару шагов вперед. В стране практически отсутствует прослойка негосударственных аналитических центров, способных принимать участие в формировании эффективной политики.

В итоге отечественные слуги народа, давно отточившие умение создавать кризисы, вынуждены считаться с мировой конъюнктурой. Со стороны это напоминает парадоксальную ситуацию: злоупотребляют алкоголем одни, а тяжелое похмелье испытывают совсем другие. Впрочем, что касается похмелья (от дешевых кредитов и иллюзии осуществления преобразований, от кажущегося приближения к европейскому уровня жизни, от бьющей в глаза роскоши), то последнее слово еще не прозвучало.

С недавних пор в Украине в дефиците деньги, которые являются не только кровью экономики, но и мотором избирательной кампании. Сегодня никто не возьмется прогнозировать потери самых богатых людей страны, а новые персонажи в этом закрытом клубе вряд ли появятся. Большинство из украинских олигархов давно самореализовались на поприще политического влияния. О грядущем сокращении расходов большинства фаворитов избирательной кампании уже сказано, но есть и проблема другого свойства: рядовым участникам кампании (агитаторам, штабистам, политтехнологам) тоже придется платить. Амбициозным новичкам и честолюбивым дублерам предстоит запастись огромным запасом наличных аргументов в борьбе за свои голоса. Мы станем зрителями противостояния двух тенденций: одни будут пытаться сформировать свои команды по принципу «копейка за пучок», другие – пытаться заложить в оплату своего труда необходимость существования до следующей избирательной кампании. К сведению: выполнимых обещаний в нашей стране практически не осталось. Общенациональный масштаб кампании предполагает, что партии и блоки будут брать на себя обязательства изменить что-либо в масштабах страны. Их идеологам придется поднапрячься, чтобы не сесть в лужу в самый разгар гонки. Ну а вождей мы, по всей вероятности, увидим в телевизионных передачах об искусстве экономии средств в условиях кризиса. Главное, чтобы их имиджмейкеры не забыли переодеть своих клиентов из костюмов от Бриони и Луи Виттона в одежонку попроще.

Прогнозируемая масштабная безработица сделает лозунги социальной защиты наиболее востребованными, а любые внешнеполитические пассажи – лишними в программах партий и блоков. Нас, по всей видимости, ожидает новый виток консервации политического класса. Несколько сотен депутатов и чиновников в лучшем случае поменяются местами, плавно перетекая через улицу Грушевского, на которой стоят здания парламента и правительства. Воплощение в жизнь прогнозов о появлении плеяды новых вождей из «оранжевой» среды придется отложить до лучших времен: некогда революционный лагерь стремительно теряет свой цвет, превращаясь в серую массу и смешиваясь со вчерашними непримиримыми оппонентами. Боюсь, что в борьбе за возможность сохранения власти политические противники будут куда ближе друг другу, чем чаяниям избирателей.

В славянской традиции есть бессмертная надежда на чудо. Таким чудом в нашей стране может стать ситуативная консолидация политиков и проведение ряда назревших реформ. Среди них – перезревшее в ожидании изменение избирательной системы путем перехода на открытые списки. Иначе трудно рассчитывать на приток свежей крови даже в наиболее пафосные партийные проекты. Реформирование системы государственного управления через четкое размежевание властных полномочий. Четкое определение основ внешней политики, лишенных шапкозакидательских настроений. Реформа жилищно-коммунального хозяйства, от которого напрямую зависит качество жизни миллионов граждан. Если реформирование будет проходить, тогда даже кризисная ситуация будет напоминать подростковую ветрянку, из которой можно выйти с минимальными потерями. Но если власть имущие и оппозиция вступят в сговор ради сохранения статус кво, последствия будут куда трагичнее.

У отечественной власти есть одно преимущество перед западными коллегами – украинский народ, переживший только в прошлом столетии две мировые войны, Голодомор, репрессии и множество драматических событий. Мы слишком хорошо помним ситуацию первой половины 90-х, чтобы страну можно было напугать даже масштабным кризисом. Но именно с тех пор знаем, что бездействие усугубляет кризис, и даже большая европейская страна беззащитна, когда в ней отсутствует реальный план антикризисных действий. Поэтому-то пора сказать украинцам, что их ждет в ближайшее время, заявить откровенно и честно.

Евгений Магда