Вехи недели: антикризисная беспомощность, финт Балоги и пикирующая гривна

Целую неделю парламент демонстрировал неспособность приступить к рассмотрению антикризисных законопроектов. Виктор Янукович видит себя в премьерском кресле, а Виктор Балога решил обозначить свою значимость в глазах президента. Голодомор, судя по всему, вряд ли будет признан геноцидом на международном уровне.

Стремление многочисленных и разномастных слуг народа не позволить финансовому кризису распространиться на Украину оказалось масштабным блефом. По крайней мере, реанимированный президентским указом парламент так и не смог рассмотреть ни одного из антикризисных законопроектов. Фракция БЮТ стояла насмерть, опасаясь, что коллеги под шумок примут решение о финансировании досрочных выборов, и тогда уже никакой суд не сможет остановить старт избирательной кампании. Сосредоточившись на противодействии выборам, соратники Тимошенко позволили обратить внимание на предложения правительства по борьбе с кризисом.

Надо сказать, что кардинальных новаций в них мало, хотя премьер и утверждала, что Минфин работал, не покладая рук. В который раз Юлия Владимировна предпочла использовать излюбленную тактику: загнать в один законопроект десятки изменений и поправок к разным законам, при этом громко апеллируя к необходимости их принятия. В таких условиях только профессионалам под силу разобраться во всех хитросплетениях и выдержать натиск поднаторевшей в популистских маневрах Тимошенко. Но регионалы Азаров и Янукович, нашеукраинка Ляпина решили не оставаться в стороне и предложили собственные варианты «скорой помощи» для финансовой системы страны. Итогом недельного противостояния в сессионном зале Верховной Рады стало создание рабочей группы, которой предстоит выбрать изо всех проектов лучшее и представить в качестве согласованного варианта. Правда, в случае принятия антикризисной микстуры мало кто сомневается, что Тимошенко умело припишет себе львиную долю заслуг в ее разработке. Впрочем, сегодня куда важнее сдержать кризис, а не считаться, кто больше сделал для его локализации.

Тем временем Виктор Янукович больше не в силах скрывать обострившейся тоски по премьерскому портфелю. Курсируя по своему электоральному заповеднику на юго-востоке страны, Виктор Федорович громогласно призывал правительство покаяться и уйти в отставку, передав ответственность за страну регионалам. Вряд ли Янукович не знает, что его премьерство беспокоит Виктора Ющенко разве чуть меньше пребывания в кабинете главы правительства Юлии Тимошенко. Но чем черт не шутит – нужно пробовать, и Виктор Федорович настырно требует правительственного покаяния.

Президент тем временем никому не позволяет усомниться в собственной решимости добиться проведения досрочных парламентских выборов. Подвергнув справедливой критике отечественную судебную систему и действия бютовцев в стенах Верховной Рады, Ющенко высказался за проведение голосования за состав нового парламента 14 декабря. Иначе, по мнению главы государства, невозможно будет еще в этом году увидеть новый состав законодателей и оперативно сформировать правительство. Оптимизм Виктора Андреевича, слывущего знатоком народных традиций, честно говоря, поражает. Впрочем, финансовый кризис, постепенно охватывающий Украину, может сократить и «украинский Рамадан».

Не исключено, что несколько охладит президентский пыл широко разрекламированная, но так и не состоявшаяся отставка Виктора Балоги. Последним доводом Виктора Ивановича, пекущегося о продолжении своей карьеры, стало заявление об уходе. Информированные источники говорили о нем как о свершившемся факте, но тучи над головой начальника Банковой рассеялись. Говорят, что Балога всерьез оскорблен принципиальностью «нашеукраинцев», не оценивших его заслуг в борьбе с Тимошенко и наотрез отказавшихся формировать предвыборный блок вместе с «Единым Центром». В итоге с недавних пор Виктор Балога слывет мастером публичного зондирования отношения начальника к себе, а сторонники отмены досрочных выборов невольно получили новый аргумент. Уж слишком невнятными кажутся шансы «единоцентристов» на попадание в парламент седьмого созыва.

На минувшей неделе кризис показал зубы: гривна упала ниже 6 единиц за доллар, и продолжает свое пике. Национальный банк уверен, что все дело в панических настроениях украинцев, но эта уверенность ни укрепляет национальную валюту, ни успокаивает сограждан, которых совсем недавно призывали держать сбережения в национальной валюте. Валютные колебания способны усилить и без того значительную апатию потенциальных избирателей. Между избранием из многократно обкатанной обоймы политиканов и борьбой за собственное благосостояние большинство здравомыслящих украинцев выберет последнее.

Собственно, и на международной арене похвастать Украине пока нечем. Нельзя же всерьез воспринимать заверение покидающего президентский пост Джорджа Буша в готовности США поддерживать Украину и Грузии на пути в НАТО. Это только ритуальное па в большой внешнеполитической игре. Даже традиционно критически настроенный по отношению к России Европарламент отказался признать Голодомор геноцидом, ограничившись формулировкой «преступление против человечности» и соболезнованием украинцам. Похоже, официальному Киеву пора выдвинуть новую, более рациональную идею для эффективной интеграции в мировое сообщество.

Евгений Магда