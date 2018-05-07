Состоятся ли выборы 14 декабря?

Вчера Президент Виктор Ющенко объявил о перенесении даты досрочных выборов с 7 декабря на 14 декабря 2008 года. Правда, в самих указах Президента нет ни слова о новой дате выборов (смотрите указ № 952 и указ № 951). состоятся ли все же выборы 14 декабря? Выгодно ли Ющенко затягивание? Каким образом проведению досрочных выборов будет противодействовать Юлия Тимошенко? На вопросы УНИАН отвечают украинские политологи. Вадим Карасев: ЭФФЕКТИВНО БЛОКИРОВАТЬ ВЫБОРЫ ТИМОШЕНКО МОЖЕТ, ЛИШЬ ОБРАЗОВАВ КОАЛИЦИЮ С ПР На досрочную избирательную кампанию отводится 60-дневной срок, так что, скорее всего, выборы состоятся 21 декабря, потому что до 14-го вряд ли будет такая готовность.

Выборы состоятся – в конце концов депутаты могут собраться в зале и проголосовать за изменения в бюджет в части финансирования кампании.

Сегодня ни блокирование трибуны, ни блокирование судов не является эффективным инструментарием, который помешал бы досрочным выборам. Единственный эффективный инструмент блокирования выборов со стороны Юлии Тимошенко – это (пристите за игру словами) блокирование не трибуны и судов, а блокирование с Партией регионов. Если ей удастся опять перевербовать ПР и сформировать с ней какое-то ситуативное или реальное юридическое образование, тогда выборы для “Регионов” будут не нужны и можно действительно сорвать избирательный процесс. Инструменты в виде блокирования трибуны или юридического оспаривания выборов на сегодня уже исчерпаны.

Промедление с выборами Президенту не выгодно. Если затянуть до 28 декабря, то можно сорвать явку и выборы будут не легитимными. И этим аргументом может воспользоваться Тимошенко, которая предупреждала, что выборы, мол, никому не нужны, что это авантюра, преступление, и на этом фоне будет очевидная ее правота. Проигрывают в этой ситуации и Партия регионов, и Виктор Ющенко как Президент, который издал указ о досрочных выборах.

Если выборы отложат аж на февраль или на конец января, то здесь тоже выигрывает Тимошенко. Во-первых, она может подготовить к выборам несколько политических сил-сателлитов, чтобы сформировать большинство в ВР на основе БЮТ или пойти в оппозицию и настаивать на том, чтобы уже в начале 2009 года были проведены одновременные досрочные парламентские и президентские выборы.

Слухи о том, что Президент вроде бы ожидает, что выборы будут признаны недействительными и тогда он станет единственной легитимной властью, – это все мифология. Она не имеет ничего общего с реальными потерями, которые может иметь Президент в случае затягивания выборов.

Дмитрий Выдрин, бывший депутат от БЮТ: ТИМОШЕНКО БУДЕТ ПРЯТАТЬ ДЕНЬГИ ОТ ЮЩЕНКО ПО ВСЕМ ТУМБОЧКАМ Я давал свои собственные прогнозы, и мне неудобно от них отказываться. Где-то год назад я говорил, что будут досрочные выборы. Я говорил, что они будут в декабре, и именно 21 декабря. Почему 21-го? Потому что это достаточно мистическая дата. А наша власть и лично Президент любят всяческие оккультные, мистические даты, следовательно, большая вероятность, что выборы состоятся именно 21 декабря.

Затягивание выборов сейчас невыгодно ни Ющенко, ни обществу. Потому что выборы должны дать первое и главное – сформировать политическую структуру, которая возьмет ответственность за последствия кризиса в Украине. Сейчас правительство фактически отпихивает от себя эту ответственность. Предложение Тимошенко сделать мультипартийную коалицию – это скрытое отталкивание ответственности от правительства. Нам сейчас нужна политическая сила, которая скажет: я беру на себя полную ответственность. Если я справлюсь с этим – у меня будет шанс остаться на следующую каденцию. Если не справлюсь - иду в политическое небытие. Такая политическая сила может родиться только через выборы.

Юлия Владимировна – женщина. Она знает лучший способ сделать так, чтобы мужчина не пошел в ресторан или к любовнице, – спрятать деньги в тумбочке. Потому она будет прятать деньги по всем “тумбочкам”, которые называются “резервный фонд”, “украинское казначейство” и др. Это будет главный способ отложить выборы.

Андрей Ермолаев: ГЛАВНОЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКО – ОТОЖДЕСТВИТЬ КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА Шанс на проведение выборов 14 декабря есть, но есть также серьезные риски. Если предыдущий указ был менее просчитан и менее продуман с точки зрения политических предпосылок и правовых рисков, то этот указ имеет больше возможностей на правовую реализацию, и главным риском здесь остается лишь деструкция со стороны оппонентов Президента. Главным риском сейчас является протестная деятельность БЮТ. Если, как и в течение предыдущей недели, БЮТ будет применять физические формы блокирования ВР, затягивать с реализацией указа Президента через отказ в контрассигнации путем судебных процессов, – конечно, будет сохраняться и риск срыва этой даты.

Главный рычаг Тимошенко против проведения досрочных выборов уже был продемонстрирован – это использование судебных войн.

Тимошенко сейчас пытается реабилитироваться за провальную экономическую политику. Весь экономический блок правительства стал дополнительным катализатором этого кризиса. И за счет собственных харизматичных качеств, ярких заявлений Тимошенко пытается перефокусировать внимание общества. Именно поэтому ей нужно немножко времени и постоянная политическая война. Главное для Тимошенко – отождествить кризисные процессы с деятельностью Президента и сформировать не только политические, но и правовые фундаменты для того, чтобы можно было поднимать вопрос о досрочных президентских выборах. Такими правовыми фундаментами могли бы быть нарушение со стороны Президента законов и Конституции. Пока Президент обходит эти риски.

Для Виктора Ющенко затягивание этих выборов не является выгодным. Во-первых, у него нет легитимных рычагов контроля за ситуацией, когда страна остается без парламента и Президент является одним центром власти. Нет у него таких полномочий. Любые суррогатные формы авторитарного правления сразу будут встречать протест, причем как у всех парламентариев, так и у всех внепарламентских политических сил. Чем больше Президент будет медлить, тем более будет расти активное протестное недоверие к нему.

Думаю, Виктор Ющенко это понимает. И вряд ли ему выгодно играть в эту игру. У него и так невысокий рейтинг. А при этих обстоятельствах можно попасть в такую неприятность, как активные акции недоверия к Президенту. А это во времени будет совпадать с ростом социальных и экономических рисков. В действительности рисков от затягивания намного больше, чем каких-то возможных дивидендов.

Михаил Погребинский: ПРЕЗИДЕНТ ТЕРЯЕТ ПОСЛЕДНИЕ ОСТАТКИ ВЛАСТНОЙ АУРЫ Есть довольно высокая вероятность того, что выборы таки состоятся. Хотя как по мне, то стоило бы их перенести на конец января. Но я не думаю, что судебные иски сейчас будут повторяться.

В указе Президента нет ни одного слова о переносе выборов. Просто единственное предложение о том, что останавливается действие указа от 9 октября. Это мы допускаем, что завтра будет новый указ – о назначении выборов на 14 декабря.

Президенту не выгодно затягивание выборов, поскольку он теряет последние остатки властной ауры. Он назначил – ничего не вышло. Вынужден откладывать. С другой стороны – перенесение ближе к праздникам, возможно, и даст определенные дивиденды Президенту, который имеет влияние на административный ресурс. По нашим данным, в регионах, где Президент теоретически может побороться за голоса, явка предусматривается невысокая. Тем более что все это будет спутано возможным возвращениям украинских гастарбайтеров. И проконтролировать процесс голосования будет чрезвычайно тяжело. Здесь есть и определенный плюс для Президента.

Тимошенко не будет голосовать за выделение денег на выборы. И будет требовать, чтобы ВР голосовала руками (а не карточками). Мы сейчас видим, что в парламенте зарегистрировалось почти 450 депутатов, а зал полупустой. Собрать 226 голосов будет достаточно тяжело.

Опрашивала Анна Ященко