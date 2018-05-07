Состоятся ли выборы 14 декабря?
Эффективно блокировать выборы Тимошенко может, лишь создав коалицию с ПР... Она будет прятать деньги от Ющенко по всем тумбочкам... Главное для нее – отождествить кризисные процессы с деятельностью Президента...
Вчера Президент Виктор Ющенко объявил о перенесении даты досрочных выборов с 7 декабря на 14 декабря 2008 года. Правда, в самих указах Президента нет ни слова о новой дате выборов (смотрите указ № 952 и указ № 951). состоятся ли все же выборы 14 декабря? Выгодно ли Ющенко затягивание? Каким образом проведению досрочных выборов будет противодействовать Юлия Тимошенко? На вопросы УНИАН отвечают украинские политологи. Вадим Карасев: ЭФФЕКТИВНО БЛОКИРОВАТЬ ВЫБОРЫ ТИМОШЕНКО МОЖЕТ, ЛИШЬ ОБРАЗОВАВ КОАЛИЦИЮ С ПР
ЭФФЕКТИВНО БЛОКИРОВАТЬ ВЫБОРЫ ТИМОШЕНКО МОЖЕТ, ЛИШЬ ОБРАЗОВАВ КОАЛИЦИЮ С ПРНа досрочную избирательную кампанию отводится 60-дневной срок, так что, скорее всего, выборы состоятся 21 декабря, потому что до 14-го вряд ли будет такая готовность.
Выборы состоятся – в конце концов депутаты могут собраться в зале и проголосовать за изменения в бюджет в части финансирования кампании.
Сегодня ни блокирование трибуны, ни блокирование судов не является эффективным инструментарием, который помешал бы досрочным выборам. Единственный эффективный инструмент блокирования выборов со стороны Юлии Тимошенко – это (пристите за игру словами) блокирование не трибуны и судов, а блокирование с Партией регионов. Если ей удастся опять перевербовать ПР и сформировать с ней какое-то ситуативное или реальное юридическое образование, тогда выборы для “Регионов” будут не нужны и можно действительно сорвать избирательный процесс. Инструменты в виде блокирования трибуны или юридического оспаривания выборов на сегодня уже исчерпаны.
Промедление с выборами Президенту не выгодно. Если затянуть до 28 декабря, то можно сорвать явку и выборы будут не легитимными. И этим аргументом может воспользоваться Тимошенко, которая предупреждала, что выборы, мол, никому не нужны, что это авантюра, преступление, и на этом фоне будет очевидная ее правота. Проигрывают в этой ситуации и Партия регионов, и Виктор Ющенко как Президент, который издал указ о досрочных выборах.
Если выборы отложат аж на февраль или на конец января, то здесь тоже выигрывает Тимошенко. Во-первых, она может подготовить к выборам несколько политических сил-сателлитов, чтобы сформировать большинство в ВР на основе БЮТ или пойти в оппозицию и настаивать на том, чтобы уже в начале 2009 года были проведены одновременные досрочные парламентские и президентские выборы.
Слухи о том, что Президент вроде бы ожидает, что выборы будут признаны недействительными и тогда он станет единственной легитимной властью, – это все мифология. Она не имеет ничего общего с реальными потерями, которые может иметь Президент в случае затягивания выборов.
Дмитрий Выдрин, бывший депутат от БЮТ: ТИМОШЕНКО БУДЕТ ПРЯТАТЬ ДЕНЬГИ ОТ ЮЩЕНКО ПО ВСЕМ ТУМБОЧКАМ
ТИМОШЕНКО БУДЕТ ПРЯТАТЬ ДЕНЬГИ ОТ ЮЩЕНКО ПО ВСЕМ ТУМБОЧКАМЯ давал свои собственные прогнозы, и мне неудобно от них отказываться. Где-то год назад я говорил, что будут досрочные выборы. Я говорил, что они будут в декабре, и именно 21 декабря. Почему 21-го? Потому что это достаточно мистическая дата. А наша власть и лично Президент любят всяческие оккультные, мистические даты, следовательно, большая вероятность, что выборы состоятся именно 21 декабря.
Затягивание выборов сейчас невыгодно ни Ющенко, ни обществу. Потому что выборы должны дать первое и главное – сформировать политическую структуру, которая возьмет ответственность за последствия кризиса в Украине. Сейчас правительство фактически отпихивает от себя эту ответственность. Предложение Тимошенко сделать мультипартийную коалицию – это скрытое отталкивание ответственности от правительства. Нам сейчас нужна политическая сила, которая скажет: я беру на себя полную ответственность. Если я справлюсь с этим – у меня будет шанс остаться на следующую каденцию. Если не справлюсь - иду в политическое небытие. Такая политическая сила может родиться только через выборы.
Юлия Владимировна – женщина. Она знает лучший способ сделать так, чтобы мужчина не пошел в ресторан или к любовнице, – спрятать деньги в тумбочке. Потому она будет прятать деньги по всем “тумбочкам”, которые называются “резервный фонд”, “украинское казначейство” и др. Это будет главный способ отложить выборы.
Андрей Ермолаев: ГЛАВНОЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКО – ОТОЖДЕСТВИТЬ КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКО – ОТОЖДЕСТВИТЬ КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТАШанс на проведение выборов 14 декабря есть, но есть также серьезные риски. Если предыдущий указ был менее просчитан и менее продуман с точки зрения политических предпосылок и правовых рисков, то этот указ имеет больше возможностей на правовую реализацию, и главным риском здесь остается лишь деструкция со стороны оппонентов Президента. Главным риском сейчас является протестная деятельность БЮТ. Если, как и в течение предыдущей недели, БЮТ будет применять физические формы блокирования ВР, затягивать с реализацией указа Президента через отказ в контрассигнации путем судебных процессов, – конечно, будет сохраняться и риск срыва этой даты.
Главный рычаг Тимошенко против проведения досрочных выборов уже был продемонстрирован – это использование судебных войн.
Тимошенко сейчас пытается реабилитироваться за провальную экономическую политику. Весь экономический блок правительства стал дополнительным катализатором этого кризиса. И за счет собственных харизматичных качеств, ярких заявлений Тимошенко пытается перефокусировать внимание общества. Именно поэтому ей нужно немножко времени и постоянная политическая война. Главное для Тимошенко – отождествить кризисные процессы с деятельностью Президента и сформировать не только политические, но и правовые фундаменты для того, чтобы можно было поднимать вопрос о досрочных президентских выборах. Такими правовыми фундаментами могли бы быть нарушение со стороны Президента законов и Конституции. Пока Президент обходит эти риски.
Для Виктора Ющенко затягивание этих выборов не является выгодным. Во-первых, у него нет легитимных рычагов контроля за ситуацией, когда страна остается без парламента и Президент является одним центром власти. Нет у него таких полномочий. Любые суррогатные формы авторитарного правления сразу будут встречать протест, причем как у всех парламентариев, так и у всех внепарламентских политических сил. Чем больше Президент будет медлить, тем более будет расти активное протестное недоверие к нему.
Думаю, Виктор Ющенко это понимает. И вряд ли ему выгодно играть в эту игру. У него и так невысокий рейтинг. А при этих обстоятельствах можно попасть в такую неприятность, как активные акции недоверия к Президенту. А это во времени будет совпадать с ростом социальных и экономических рисков. В действительности рисков от затягивания намного больше, чем каких-то возможных дивидендов.
Михаил Погребинский: ПРЕЗИДЕНТ ТЕРЯЕТ ПОСЛЕДНИЕ ОСТАТКИ ВЛАСТНОЙ АУРЫ
ПРЕЗИДЕНТ ТЕРЯЕТ ПОСЛЕДНИЕ ОСТАТКИ ВЛАСТНОЙ АУРЫЕсть довольно высокая вероятность того, что выборы таки состоятся. Хотя как по мне, то стоило бы их перенести на конец января. Но я не думаю, что судебные иски сейчас будут повторяться.
В указе Президента нет ни одного слова о переносе выборов. Просто единственное предложение о том, что останавливается действие указа от 9 октября. Это мы допускаем, что завтра будет новый указ – о назначении выборов на 14 декабря.
Президенту не выгодно затягивание выборов, поскольку он теряет последние остатки властной ауры. Он назначил – ничего не вышло. Вынужден откладывать. С другой стороны – перенесение ближе к праздникам, возможно, и даст определенные дивиденды Президенту, который имеет влияние на административный ресурс. По нашим данным, в регионах, где Президент теоретически может побороться за голоса, явка предусматривается невысокая. Тем более что все это будет спутано возможным возвращениям украинских гастарбайтеров. И проконтролировать процесс голосования будет чрезвычайно тяжело. Здесь есть и определенный плюс для Президента.
Тимошенко не будет голосовать за выделение денег на выборы. И будет требовать, чтобы ВР голосовала руками (а не карточками). Мы сейчас видим, что в парламенте зарегистрировалось почти 450 депутатов, а зал полупустой. Собрать 226 голосов будет достаточно тяжело.
Опрашивала Анна Ященко