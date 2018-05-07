Ющенко перенес дату внеочередных выборов в ВР

Президент перенес дату внеочередных выборов в ВР на 14 декабря. Об этом Глава государства сообщил после заседания СНБО. «Для нормальной подготовки к выборам я принял решение перенести срок голосования на 14 декабря 2008 года», - сказал Президент.

Он выразил сожаление по поводу того, что выполнение указа, которым выборы были назначены на 7 декабря, было сорвано, сообщает пресс-служба Президента.

«Мне досадно констатировать то, что указ, который назначил проведение досрочных выборов в украинский парламент на 7 декабря, сегодня не выполнен, не выполнен Премьер-министром и Правительством», - сказал Президент. Он снова акцентировал на том, что выборы были назначены в четком соответствии с Конституцией. Таким образом, инициированные БЮТ блокирование назначенных указом парламентских выборов, нефинансирование этих выборов, рейдерские атаки на суды - это деструктивная политика, которая ни коим образом не содействует стабилизации политической и экономической ситуации в Украине.

«Трудно прокомментировать логику поведения этой политической силы», - сказал Президент.

«Учитывая ту ситуацию, которая сделала невозможным проведение выборов в украинский парламент 7 декабря, СНБО считает неприемлемыми попытки руководства правительства сорвать проведение досрочных парламентских выборов», - сообщил Виктор Ющенко.

По результатам обсуждения на СНБО Президент своим указом решил возобновить работу парламента VI созыва на несколько дней. Таким образом, парламенту предоставлена возможность принять пакет законопроектов, направленных на минимизацию последствий мирового финансового кризиса для украинской экономики. При этом Президент выразил надежду, что Верховная Рада сможет консолидироваться при принятии этих законодательных решений.

«Завтра покажет, кто нагнетает ситуацию, кто заботится об урегулировании всех чувствительных и острых моментов, необходимых для разрешения как политического, так и экономического кризиса», - считает Глава государства.

Он также выразил надежду, что работа парламента в эти дни будет направлена на нормализацию политической ситуации, в частности финансирование избирательной кампании и разблокирование работы ЦИК.

Указ Президента от 20 октября с.г. №952 «О приостановлении действия Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года №911» опубликован 21 октября в специальном выпуске информационного бюллетеня «Официальный вестник Президента Украины».

Текст указа приводим полностью:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 952/2008

Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911

З метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, здійснення невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України, ураховуючи пропозицію Ради національної безпеки і оборони України, постановляю:

1. Зупинити дію Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

20 жовтня 2008 року

Также в этом номере издания опубликован Указ Главы государства от 20 октября с.г. №951 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 октября 2008 года «Об общественно-политической ситуации в Украине и выполнении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 октября 2008 года «О неотложных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 октября решил:

1. Признать неудовлетворительным состояние выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 октября 2008 года «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины», введенного в действие Указом Президента Украины от 13 октября 2008 года №923.

2. Учитывая необходимость обеспечения реализации конституционных избирательных прав граждан во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, стабилизации общественно-политической ситуации в Украине, а также неотложную необходимость в осуществлении безотлагательных мер, направленных на минимизацию негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины, принятия соответствующих законов по этим вопросам, предложить Президенту Украины рассмотреть вопрос относительно приостановки действия Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года №911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

3. Обратиться ко всем политическим силам Украины с призывом действовать исключительно в пределах Конституции и законов Украины, исходить в своей деятельности из необходимости обеспечения реализации конституционных прав граждан, защиты национальных интересов Украины, достижения единства и консолидации украинского общества.

По материалам официального интернет-представительства Президента