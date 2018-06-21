Антиукраинские настроения в России: поминать Голодомор нежелательно

Российский МИД воспрепятствовал полноценному проведению на территории РФ мероприятий, посвященных 75-й годовщине Голодомора. О жертвах трагедии 1932–1933 гг. должна была напомнить акция «Незгасима свічка», которую в РФ при поддержке Всемирного конгресса украинцев организовало украинское посольство. В Москве, а также ряде других российских городов были запланированы поминальные богослужения, траурные шествие и вечера-реквиемы. Но программу мероприятий пришлось существенно сократить. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало приводить акцию либо в строгом соответствии с официальной позицией РФ по вопросу Голодомора, либо вовсе отменить траурные мероприятия.

В итоге акция «Незгасима свічка» так и не состоялась в Уфе, Оренбурге и Краснодаре. Под вопросом ее проведение в Ростове-на-Дону. Основные мероприятия поминальной акции пока прошли только в Москве и, возможно, состоятся в Санкт-Петербурге. В Белокаменной, впрочем, почтение памяти жертв Голодомора ограничилось лишь территорией украинского посольства в РФ и молебном, который прошел в Богоявленском кафедральном соборе (РПЦ). «Незгасима свічка» уже побывала в 29 странах и после России отправится в Армению.

Российские эксперты и политики дали свою оценку действиям МИД РФ и попытались объяснить УНИАН, с чем связано неприятие темы Голодомора в России.

Ян Рачинский, член правления международного общества «Мемориал»

БЛАГОДАРЯ УКРАИНЕ ВО МНОГИХ СТРАНАХ НЕ ЗАБЫВАЮТ О ГОЛОДОМОРЕ

Безусловно, надо сохранять память о жертвах Голода, от которого очень сильно пострадала как Украина, так и Казахстан, и некоторые регионы России. В Украине об этих жертвах помнят. И, отчасти благодаря этому, начинают вспоминать в других местах. Думаю, в данном случае действия российского МИДа были неуклюжими.

Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев в России

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОСТЕРЕГАЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Такие действия российской власти являются нарушением гражданских прав украинцев в России и не соответствуют цивилизованным нормам демократического общества. Позиция России известна – мол, это был просто голод на всей территории Союза. Но мы же не против, чтобы памятные мероприятия о погибших проводили все народы – татары, калмыки, чуваши, другие. Если они не хотят проводить такие события, то это их личное дело. Тем более что украинская сторона согласовала с местной властью план мероприятий, а официальная позиция РФ была учтена.

Мы хотели ограничиться панихидами, вчерами-реквиями, встречами. Но в России не воспринимают формулировку «геноцид украинского народа». Очевидно потому, что остерегаются юридических последствий. Боятся, что это может быть использовано в правовом поле – это, думаю, основная причина.

Хотя мы будем стараться найти компромисс с российской стороной – и будем впредь предлагать всем пострадавшим народам присоединиться к нашей акции.

Константин Затулин, первый заместитель Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками

МЫ В РОССИИ НЕ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ

Украинская дипломатия рассматривает акцию как элемент внедрения в украинском обществе и международном сознании отношения к событиям давно минувших дней как прямое преступления против украинцев. Украина пытается и делает на этом политику сегодняшнего дня. Поговаривают, вплоть до выдвижения России материальных претензии и требовании компенсаций.

Но мы же в России не полные идиоты. Россия, декларирующая себя как правопреемница СССР, не может нести ответственности за все происходившее в советские времена.

В данном случае выдвинуто тяжелое обвинения в целенаправленном уничтожении второй по численности в Союзе нации – украинцев – путем создания искусственного голода. Это не соответствует действительности. Можно говорить о преступлениях и ошибках Советского Союза на Кавказе, где было депортировано ряд народов Северного Кавказа, можно соглашаться или не соглашаться с выселением крымских татар, но геноцид украинского народа по национальным мотивам противоречит любой исторической правде. Нет никакого документального подтверждения, что в Советском Союзе истребляли украинцев. Другое дело, что сам голод стал возможным из-за того, что большевики никогда не были сильны в сельском хозяйстве, и они наломали здесь дров. Это, безусловно, преступление, и оно касалось всего населения Союза.

Модест Колеров, председатель союза "Свободная Россия"

ПОМИНАНИЕ ГЕНОЦИДА – РАВНОЗНАЧНО РАЗЖИГАНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ (?)

Толкование Голодомора как геноцида украинцев в условиях России является актом разжигания межнациональной розни. Голод 1932–1933 годов затронул не только украинцев, но и все народы, проживающие на территории как Украины, так и вне Украины..

Можно объединиться в памяти жертв Голодомора, но украинское посольство намерено проводить акцию «Несгасимая свеча» исключительно в рамках украинской государственной политики. Объединяться с теми, кто подходит к памяти умершим избирательно, с политической, расовой точек зрения нельзя. Именно поэтому МИД РФ заблокировал провидение этой акции. Украинская власть не откажется от формулировки «геноцид», поэтому ей нужно привыкать проводить такие мероприятия отдельно.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в РФ