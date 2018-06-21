Вехи недели: Президент издал спасительный указ, Тимошенко прикипела к креслу, Кличко пойдет на выборы в статусе чемпиона

Агония Верховной Рады шестого созыва завершилась указом о роспуске. Виктор непривычно играет первым номером. Юлия Тимошенко уверена, что досрочных выборов не будет. Юрий Луценко напоминает невесту на выданье. Виктор Янукович развалинами демократической коалиции удовлетворен.

Президент исполнил связанные с роспуском парламента формальности энергично и азартно. Большой сбор на Банковой фракции НУ-НС прошел без участия Давида Жвании, ухудшение отношений с которым для главы государства стало необратимым. Семь десятков народных депутатов напоминали персонал фирмы перед масштабной реорганизацией: одни четко знали, что сохранят рабочие места, другие подыскивали нового покровителя, третьи разрывались между прошлым и будущим. Со здоровым цинизмом прошла и президентская встреча с руководством Верховной Рады. Пообещав согласиться на любую коалицию, за которую подпишутся 226 депутатов, Виктор Андреевич уже знал, что ничем не рискует. Собственно, и телевизионное обращение вечером 8 октября, и дальнейшие шаги президента напоминают: в критических ситуациях он зачастую демонстрирует собранность и легко сдаваться не намерен. Указ о роспуске Верховной Рады с символическим номером 911 еще не стал спасением для президентского рейтинга, но уже подарил надежду на продолжение борьбы.

Через две недели пройдет съезд «Нашей Украины», на котором будет принято решение о формате участия партии в досрочных выборах. Судя по всему, президентским доверием и рейтингом воспользуются только нашеукраинцы и УНП, остальным придется оперативно убеждать главу государства в своей лояльности. Как бы скептически не оценивали социологи и политологи шансы президентского блока, свободных мест в проходной части не будет – Ющенко пока не списали со счетов, как минимум, представители олигархического клуба.

Проигравшая первый раунд в борьбе против переизбрания парламента Юлия Тимошенко не собирается капитулировать. Премьер во время телевизионной дуэли с Виктором Януковичем заверила, что оппозиция и власть останутся на своих местах, и никаких досрочных выборов не будет. Юлии Владимировне настолько не хочется расставаться с премьерским кабинетом, что 7 декабря (дата проведения досрочных выборов) у нее превратилось в «почти Новый год». Безусловно, трогательная забота о «веселых праздниках» украинцев имеет и другую подоплеку: глава правительства, как известно, слагает полномочия перед новоизбранным парламентом. Тимошенко не только дала понять, что собирается проработать на нынешнем месте по максимуму, но и против финансирования проведения досрочных выборов. Похоже, с приездом в премьерский кабинет его обитатель получает не только раскладушку в комнате отдыха, но и стойкое неприятие необходимости когда-либо его покинуть.

Соратники Юлии Владимировны решили действовать не словом, а делом. После приостановки судьей окружного административного суда Владимиром Келебердой указа о роспуске Верховной Рады, многочисленная фракция БЮТ заблокировала судебные инстанции и Центральную избирательную комиссию, срывая старт избирательной кампании. Действия «сердечников» вовсе не выглядят наивными: каждое из них направлено на продолжение премьерской карьеры Тимошенко и депутатское благополучие ее соратников. После обещания приютить в бютовских рядах три десятка членов НУ-НС, выступавших за сохранение коалиции, борьба за место в проходной части списка блока будет очень напряженной, поэтому ни одно доброе дело не останется «безнаказанным».

Недаром ведь Юрий Луценко не только обвинил Президента в развале коалиции, но и призвал демократические силы объединяться вокруг БЮТ. Вождю «Народной самообороны» очень важно договориться о продолжении собственной политической карьеры и привести под крыло Тимошенко как можно больше соратников. Правда, далеко не все тимошенковцы хотели бы видеть рядом с собой политика, столь оперативно меняющего своих патронов. Непросто придется и Борису Тарасюку: часть руховцев наотрез отказывается превращаться в попутчиков БЮТ, предпочитая оставаться на консервативных позициях. Не исключено, что единство старейшей национал-демократической партии падет жертвой борьбы за политические перспективы отдельных ее членов.

Доволен предстоящими парламентскими выборами Виктор Янукович, которому не терпится похоронить «оранжевых» и вернуться во власть. Ради такого случая регионалы даже выступают ситуативными союзниками главы государства в деле проведения досрочного голосования. Сам Виктор Федорович не только выступил с редкими для политика гуманистическими призывами, но и возглавил партийный избирательный штаб. Следует полагать, что и тяжесть формирования партийного списка он снова возьмет на себя, чтобы единолично и с достоинством принять лавры победителя.

Не успел мэр столицы Леонид Черновецкий заявить о готовности принять участие в парламентской гонке, как в Украину был экстрадирован Александр Волконский (Шахов), причастный к афере компании «Элита-Центр». Его транспортировали из аэропорта в СИЗО с такими мерами безопасности, что удивлялись даже видавшие виды милиционеры. Наверное, в случае возвращения на Родину Павла Лазаренко, экс-премьера в следственный изолятор будет сопровождать танковый полк с приданной эскадрильей вертолетов. «Скальп» Волконского (Шахова), вероятнее всего, является залогом стремления Юрия Луценко найти свое место в БЮТ, и предупреждением Леониду Черновецкому о необходимости сдерживать политические амбиции.

Успешное возвращение на боксерский ринг не только принесло Виталию Кличко чемпионский пояс среди супертяжеловесов-профессионалов, но и сделало его наиболее желанным политиком в большинстве списков фаворитов избирательной кампании. Впрочем, не исключено, что Виталий постарается повести на выборы собственный блок. Добро с кулаками априори должно быть популярным.

Евгений Магда