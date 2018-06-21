Регионы ставят в пример Путина, БЮТ говорит, что их список не резиновый, Нашей Украине полегчало...

Пленарное заседание в первой половине дня после объявления прекращения полномочий в Верховной Раде так и не состоялось. Заседание открыли и закрыли.

Одним из последних в этот день был совместный брифинг представителей пяти партий из блока “Нашей Украины – Народной Самообороны”: Владимира Стретовича (ХДС), Николая Катеринчука (“Европейская партия”), Кирилла Куликова (Народная Самооборона), Александра Бондаря (УРП “Собор”), Бориса Тарасюка (Народный рух Украины), Юрий Кармазина (Партия защитников Отечества). Они вышли на пресс-пункт осудить указ Президента о прекращении полномочий Верховной Рады.

Я бы не хотела оказаться на их месте. Несколько часов назад на ушко спросила у одно бютовца, всех ли их берет Юлия Тимошенко в будущий список, то есть в его проходную часть. “Лидеров точно берет, а остальных – не знаю. Список не резиновый, не известно, всех ли она своих бютовцев из нынешней Рады проведет”, - услышала я откровенный ответ.

- Скажите, - обратилась я к присутствующему на брифинге бютовцу Андрею Кожемякину (говорят, что он ходил на все заседания группы “Народная Самооборона”, так что не удивительно, что пришел и на этот брифинг). – Вы же офицер!? Вы бы взяли с собой в разведку тех ребят, которые сейчас выступают? Это надежные партнеры для БЮТ в будущем?

- Да, я офицер. И думаю, что надежность партнеров измеряется тем, способны ли они в сложное время, думая о стране...

- То есть, вы убеждены, что Борис Иванович заботится о стране, а не о должности министра внешних дел в воображаемом будущем правительстве? - показала я на Бориса Тарасюка, который как раз выступал. - И взяли бы их в разведку, - так я понимаю?

- Знаете, в разведку я бы взял этого своего давнего друга, - показал он мне на человека, стоявшего рядом, - а эти ребята, они - политики, а не военные. Политики, понимаете?

Понимаю. В Верховной Раде особенно чувствовалось, что будут выборы. Регионал Михаил Чечетов уже начал отрабатывать новые старые предвыборные слоганы. Он стоял в окружении камер и рассказывал так, что заслушаешься:

- Те люди, которые стояли на Майдане, они хрустально чисты, но эта оранжевая шушера обманула их надежды. Время оранжевых политиков прошло. И я думаю, что все, кто стоял на самом Майдане, а не на его сцене, правильно сделают свой выбор. В то время, когда мир накрыла волна финансового кризиса, Президент объявляет досрочные выборы... Они должны уйти, а настоящие лидеры должны думать о стране, как думают Путин и Медведев...

- А Януковича в случае вашей победы премьером будут Путин с Медведевым подавать или оранжевый Ющенко? – решила я нарушить этот монолог.

Господин Чечетов на минуту замолчал. Но тут к нему подошло крымское телевидение, и он опять начал филиппику об "оранжевой шушере". Выборы, господа...

Еще сегодня спикером от Партии Регионов выступал Нестор Шуфрич. Говорил сдержанно, “указ морально не поддержим, но конституционно он правильный, поэтому все, что нужно для его выполнения - проголосуем...”

Сегодня в Верховной Раде была популярной тема заговора Партии Регионов и Нашей Украины, Ахметова и Ющенко в назначении выборов. Ее активно обсуждал БЮТ.

- Посмотрите, какой цинизм, сидя в шикарном итальянском ресторане, слушать свою собственную запись указа о прекращении полномочий парламента, - рассказывал нам бютовец Валерий Писаренко. - А через десять минут после него транслируется запись Януковича о его позиции относительно выборов, это ли не сговор? Да они, небось, в одном кабинете записались. Просто Янукович в коридоре ждал, пока Ющенко запишут...

- Валерий Владимирович, а почему Тимошенко с Регионами может договариваться, а Ющенко с Регионами не может?

Валерий Писаренко начал рассказывать о кризисе и все такое. На вопрос, окажет ли БЮТ мощное юридическое сопротивление указа, сказал, что фракция еще советуется.

Самооборонец Тарас Стецькив рассказывает, что в будущем парламенте коалиция будет создаваться при участии блока Литвина (которому обещано кресло спикера), Регионов (лидеру которых Януковичу обещано кресло премьера) и “Нашей Украины”. Рассказывает, что когда Блок Тимошенко будет создавать блок демократических сил, то Самооборона так сказать войдет...

- Тарас, а лично вас Юлия Тимошенко в список возьмет? Она обещала? – спрашиваю я у Стецькива.

- Я не ставлю так вопрос. Мы идем командой.

Из нашеукраинцев в Верховной Раде присутствовали Руслан Князевич и Ксения Ляпина. Очень советовали Юлии Владимировне не терять ресурс, а поступить, как Черновецкий, который хоть и не согласился с досрочными выборами, но пошел на них, и ничего не проиграл. Говорили, что для их фракции ситуация досрочных выборов - это очищение и облегчение. А что касается четырехсот миллионов, то они же не на ветер будут выброшены, это плата людям, которые будут работать в комиссиях, на участках. На вопрос, идет ли фракция блоком или одна, говорили, что не решили, как и не решили, какой будет первая пятерка. Интересно, что представителей ЕЦ в Раде не было. Всегда молчащий Василий Петевка – не в счет. Говорят, что их шансы идти в блоке с “Нашей Украиной” равны нулю. Но кто знает – Балога же, наверно, еще поборется...

Глава УНП Юрий Костенко, которого говорят, уже посватали в блок, - неплохое приобретение, потому что УНП действительно имеет разветвленную сеть первичных организаций. Что касается остальных, то лучше всего позицию других выразила вчера Лилия Григорович, которая, цитирую по памяти, говорила: “Еще в прошлом году я говорила Президенту: для чего нам тянуть маленькие партиюшечки, от которых нет пользы ни нашей политсиле, ни – государству...” Поэтому, все остальные, очевидно, свободны.

“Нашей Украине” пророчили от семи до девяти процентов в будущем парламенте. Если будет девять, то тогда в проходную часть списка вскочат, очевидно, и нынешние депутаты-нашеукраинцы и еще кого-нибудь Юрий Костенко заведет.

А вот и коммунисты, поздоровалась я с народным депутатом от КПУ Александром Голубом.

- Готовитесь к выборам?

- Да.

Дальше он повторяет короткий комментарий о том, что Партия Регионов договорилась с Президентом о выборах. Но в интерпретации Александра Владимировича этот сговор состоялся не ради того, чтобы убрать Тимошенко, а ради того, чтобы во второй раз сделать Ющенко Президентом.

- Скажите, а на какой результат рассчитывает КПУ на этих выборах?

- Такой же будет точно. Может, улучшим. Мы планируем взять в список отдельных людей из сил левого направления. Мы ведем переговоры с политиками всех левых сил. Идти блоком не хотим, знаете, как бывает: берут в блок партию, а ее лидеры - раз! и уйдут к кому-то другому. Мы будем осторожны.

Последним был брифинг бютовца, вице-спикера Николая Томенко, который отметил, что сегодня парламент должен внести изменения в Закон «О государственном бюджете Украины на 2008 год» в части финансирования Пенсионного фонда, а также выплат сбережений граждан и финансирования армии. Эффектно было бы под аплодисменты публики в конце премьерства Тимошенко принять очередное решение о выплатах сбережений. (Почему бы не выплатить, деньги есть, стабильность есть).

Что ж, теперь шаг за самой Юлией Тимошенко... Она молчит целых два дня... Выступают ее союзники, которых она привлекла немало. Теперь задача сложнее – сделать союзником избирателя. Как она это будет делать – увидим очень скоро. Потому что выборы все-таки начались...

Маша Мищенко