Ничего не понял... как рюмку выпил... вроде обнимались... - впечатления нардепов от консультаций по роспуску ВР

Все участники консультаций у Президента Украины высказались за проведение досрочных парламентских выборов. По крайней мере, так уверяла корреспондента УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Чуть позже выяснилось, что с ее словами более-менее согласны только две фракции из пяти: НУ-НС и ПР констатировали, что Президент уже получил право распустить парламент. Остальные если и покорятся такому решению главы государства, то скрипя зубами...

А вот спикер ВР Арсений Яценюк также увидел единогласное решение, но на другую тему. «Единогласно было принято решение, что рассмотрение парламентом законодательства относительно финансирования выборов состоится после обнародования решения о прекращении деятельности ВР», - заявил спикер.

ТОМЕНКО ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОН ОБНИМАЛСЯ С ЮЩЕНКО И ВЫПИВАЛ ЗА ВЫБОРЫ

Фракция Блока Юлии Тимошенко не поддерживает намерение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО объявить проведение досрочных выборов в Верховную Раду, заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ поддерживает настроения подавляющего большинства украинцев, выступающих против проведения досрочных выборов. В подтверждение своих слов Н.ТОМЕНКО привел тот факт, что согласно социологическим опросам, от 70 до 80% украинцев не понимают потребности в проведении досрочных выборов.

Н.ТОМЕНКО опроверг сообщение пресс-службы главы государства, в котором говорится о том, что все фракции дали свое согласие на проведение досрочных выборов.

«Я прочитал сообщение пресс-службы Президента, и такое впечатление, что мы обнимались час с Президентом и еще рюмку выпили на коня, чтобы досрочные выборы состоялись», - сказал вице-спикер.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ расценивает возможное появление указа о роспуске ВР как антинародный шаг.

Он также сказал, что во время консультаций с Президентом у него создалось впечатление, что создана коалиция за досрочные выборы между Партией регионов и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. По его словам, в связи с этим именно эти фракции должны готовить досрочные выборы, поскольку БЮТ не собирается этим заниматься.

Речь «идет о том, что у нас не готов закон о выборах, точнее, действующий закон о выборах не позволяет провести избирательную кампанию и, соответственно, действующий закон о бюджете не позволяет провести избирательную кампанию», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он заверил, что БЮТ будет делать все, чтобы рассмотрение соответствующих законопроектов проходило согласно регламенту и действующему законодательству.

ЕФРЕМОВ ЛЕКЦИИ ЮЩЕНКО УЖЕ НАИЗУСТЬ ВЫУЧИЛ

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ утверждает, что Секретариат Президент распространил «неправдивую информацию» о согласии всех лидеров фракций с главой государства Виктором ЮЩЕНКО по поводу необходимости проведения досрочных выборов Верховной Рады.

По его словам, реакция лидеров фракций «отнюдь была не единодушной». Депутат подчеркнул, что на консультациях была прослушана «часовая лекция В.ЮЩЕНКО о ситуации, которая сложилась в стране и которую он читает на телевидении, и мы ее выучили уже наизусть».

А.ЕФРЕМОВ добавил, что В.ЮЩЕНКО после этого констатировал факт, что коалиции нет, поэтому он имеет право подписать указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Депутат подчеркнул, что сегодня на встрече с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ лидеры фракций высказались по поводу распространения такой информации Секретариатом Президента Украины, поскольку она не соответствует действительности.

Говоря о времени подписания указа Президента о роспуске парламента, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что это может быть «в любой момент», поскольку у Президента Украины есть все юридические основания для издания такого указа.

Говоря о необходимости внесения изменения в законодательство Украины по поводу изменений в бюджет в части выделения средств на проведение выборов, он подчеркнул, что это нужно делать только после подписания Президентом указа о роспуске парламента.

По словам А.ЕФРЕМОВА, выход из этой ситуации есть, поскольку в указе можно предусмотреть, что он подписан, но будет опубликован после того как парламент примет изменения в закон о выборах, внесет изменения в бюджет на 2008 год и четко в изменениях к законодательству определит, «что такое коалиция и что такое оппозиция».

Отвечая на вопрос, возможно ли, что указ все-таки не выйдет, и исчерпаны ли все возможности для создания коалиции, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Если ситуация будет доведена до абсурда, и депутаты увидят, что в этой ситуации нужно просто спасать государство, то, я думаю, что могут быть и другие конфигурации».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Секретарите Президента состоялись консультации главы государства с руководством парламента и лидерами фракций по поводу роспуска ВР VI созыва.

После консультаций пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила, что все участники консультаций высказались за проведение досрочных парламентских выборов.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сообщил, что фракция Блока Юлии Тимошенко не поддерживает намерение Президента Украины В.ЮЩЕНКО объявить проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

ЛИТВИН УСЛЫШАЛ, ЧТО УКАЗА О РОСПУСКЕ НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ БУДУТ 227 ПОДПИСЕЙ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал народным депутатам один день для внесения изменений в законодательство, связанное с избирательным процессом.

Такую уверенность с часовой консультации с Президентом вынес лидер парламентской фракции "Блока Литвина" Владимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня ни у кого нет сомнений, что внеочередные выборы в Верховную Раду будут объявлены.

Информируя о ходе встречи с Президентом, В.ЛИТВИН отметил, что спросил у главы государства, будет ли издавать он указ о роспуске парламента, если, например, сегодня появится коалиция.

«Ответ был такой: я дал 30 дней и плюс 6 дней подождал, результата нет, но если будет 227 подписей, не решения фракций, а именно подписей, я с этим решением соглашусь», - сказал В.ЛИТВИН, цитируя слова В.ЮЩЕНКО.

При этом лидер блока отметил, что все прекрасно понимают, что это сделать практически невозможно, поскольку, кроме подписей, нужно еще и решение фракций.

Говоря о том, когда будет подписан указ, В.ЛИТВИН отметил: «Президент сказал, что у вас еще есть день».

Он считает, что Президент отвел этот день для того, чтобы были приняты как минимум несколько законов, «чтобы было меньше оснований для обжалования результатов выборов в судах».

СИМОНЕНКО ПОНЯЛ ТОЛЬКО ОДНО: ПРЕЗИДЕНТ - СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО так и не понял, планирует ли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписать указ о роспуске Верховной Рады.

Отвечая на вопрос, планирует ли Президент сегодня подписать указ о роспуске парламента, П.СИМОНЕНКО посоветовал спросить об этом у Президента. «Это вопрос не ко мне, это вопрос к Президенту. Президент поставил задание: вносите изменения в государственный бюджет (по поводу финансирования выборов), а я тогда подумаю, будут выборы или не будут», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В то же время, он отметил, что глава государства «у нас странный человек, говорит одно, а делает совсем другое, поэтому я не знаю, что он сделает в ближайшее время».

Кроме того, П.СИМОНЕНКО рассказал о своем впечатлении от консультаций. «Как таковых консультаций не было. Не шла речь о реальной ситуации в государстве и организации работы всех ветвей власти. Президент занимается политическими финтифлюшками», - сказал он.

По мнению лидера КПУ, главная проблема сегодня в Украине – это неспособность власти во главе с Президентом организовать работу в государстве.

П.СИМОНЕНКО заявил, что после консультаций у него усилилась позиция по поводу необходимости начала процедуры импичмента Президента.

Также, отвечая на вопрос журналистов, П.СИМОНЕНКО выразил уверенность в том, что Президент готовится к организации «чрезвычайно глубоких» фальсификаций на досрочных парламентских выборах.

Кроме этого, по словам лидера коммунистов, во время консультаций В.ЮЩЕНКО отметил, что является очень профессиональным экономистом и поэтому убежден, что мировой финансовый кризис не зацепит Украину, хотя сам П.СИМОНЕНКО считает, что Украина должна как можно быстрее отреагировать на те негативные тенденции, которые сейчас происходят в мире. Но, по словам лидера КПУ, Президент на это не способен.

КИРИЛЕНКО ПОНЯЛ, ЧТО ВРЕМЯ ИСТЕКЛО

Из уст лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО прозвучал самый короткий комментарий к сегодняшним консультациям у Президента и предстоящему подписанию указа о роспуске Верховной Рады. КИРИЛЕНКО всего лишь констатировал, что сроки поиска понимания по поводу формата коалиции исчерпаны, следовательно, Президент получает конституционное право принимать решение о роспуске ВР.